Нужно проверить учет периодов через "Госуслуги" и подготовить подтверждающие документы, чтобы избежать задержек при назначении пенсии

22 мая 2026, 20:02, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В 2026 году в России скорректировали правила учета стажа при расчете страховой пенсии по старости, сообщил сенатор Игорь Мурог в интервью "Газете.ru". Теперь многодетные родители могут увеличить свой трудовой стаж. Периоды ухода за детьми до полутора лет теперь не ограничены шестью годами, как это было ранее. Для родителей шестерых детей стаж может составить до девяти лет вместо шести.

«Кроме того, в страховой стаж включаются служба в армии, уход за инвалидами I группы, детьми-инвалидами или лицами старше 80 лет. За каждый год такого ухода начисляется 1,8 пенсионного балла», — уточнил Мурог.

Он также отметил, что другие периоды трудовой деятельности также могут влиять на размер пенсии. Например, работа на Крайнем Севере учитывается с применением специального повышающего коэффициента. Советский трудовой стаж также может быть включен в общий стаж, но для этого могут потребоваться дополнительные документы, особенно если он приходится на период до 2002 года. Для работников сельского хозяйства предусмотрены специальные доплаты и льготы, добавил сенатор.

Мурог посоветовал пенсионерам проверять учет всех периодов трудовой деятельности в своем личном кабинете на портале "Госуслуги" или на сайте Социального фонда России. Для этого необходимо заказать выписку из индивидуального лицевого счета, в которой содержится полная информация о стаже, пенсионных коэффициентах и отчислениях работодателей.

Если в выписке будут обнаружены неучтенные периоды, которые могут увеличить размер пенсии, Мурог рекомендовал подготовить подтверждающие документы и подать заявление в Социальный фонд.