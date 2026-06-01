В России с июня повысили пенсии для ряда категорий пожилых граждан

В сумму входят повышение фиксированной части пенсии (9,6 тыс. рублей) и надбавка по уходу (1,4 тыс. рублей)

01 июня 2026, 07:44, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С июня 2026 года отдельные категории пожилых граждан начнут получать повышенные пенсионные выплаты. Об этом агентству "Прайм" сообщил профессор НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, разъяснив, кому и на сколько прибавят.

Наибольшая прибавка ожидает тех, кому в мае исполнилось 80 лет. Фиксированная часть их пенсии автоматически вырастет примерно на 9,6 тысячи рублей. К этой сумме добавится надбавка по уходу — около 1,4 тысячи рублей.

Таким образом, общее увеличение составит почти 11 тысяч рублей. Однако юрист подчеркнул, что суммировать разные основания для повышения нельзя: если пенсионер уже получает повышенную выплату как инвалид первой группы, после 80 лет повторного увеличения не будет.

Надбавки за иждивенцев (до 9,6 тысячи рублей), а также за сельский или северный стаж назначаются только по личному заявлению пенсионера. Тем, кто продолжал работать и уволился в мае, после перерасчета вернут все пропущенные за время работы индексации.

Перерасчет для достигших 80-летия или получивших первую группу инвалидности происходит в беззаявительном порядке — автоматически. Во всех остальных случаях профессор советует обращаться в Социальный фонд самостоятельно.