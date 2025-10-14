НОВОСТИОбщество

В России предложили проверять чиновников на соответствие традиционным ценностям

В качестве методов оценки предлагается проведение специальных интервью и детальное изучение биографии кандидатов, включая их публикации в социальных сетях и круг общения

14 октября 2025, 22:15, ИА Амител

Депутат с телефоном / Фото: amic.ru
Депутат с телефоном / Фото: amic.ru

Общественный деятель Алексей Ярошенко выступил с инициативой о введении системы проверки государственных служащих на соответствие традиционным духовно-нравственным ценностям. По его мнению, такая мера поможет повысить уровень национальной безопасности и предотвратить проникновение во властные структуры людей с радикальными взглядами, пишет "Абзац".

«Мы сталкиваемся с ситуациями, когда чиновник, занимающий высокую должность, является случайным человеком с нетвердыми идеологическими убеждениями или попросту проходимцем», – заявил Ярошенко.

Он предложил сделать проверки обязательными, аналогично тестированию по русскому языку или экзаменам на знание законодательства о госслужбе.

В качестве методов оценки предлагается проведение специальных интервью и детальное изучение биографии кандидатов, включая их публикации в социальных сетях и круг общения. Как подчеркнул активист, "нравственная неустойчивость – это потенциальный источник управленческой катастрофы".

Законопроекты депутаты

Комментарии 10

Avatar Picture
Шинник

22:39:22 14-10-2025

лучше на адекватность проверяйте...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:05:06 14-10-2025

Где можно ознакомиться с перечнем традиционных ценностей?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:49:12 15-10-2025

Гость (23:05:06 14-10-2025) Где можно ознакомиться с перечнем традиционных ценностей?... - жизнь
-достоинство
- права и свободы человека
- патриотизм
-гражданственность
- служение отечеству и ответственность за его судьбу
- высокие нравственные идеалы
- крепкая семья
- созидательный труд
- приоритет духовного над материальным
- гуманизм
- милосердие
-справедливость
- коллективизм
-взаимопомощь и взаимоуважение
- историческая память и преемственность поколений
- единство народов России

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:22:26 15-10-2025

Гость (10:49:12 15-10-2025) - жизнь-достоинство- права и свободы человека- п...
Бурные, продолжительные аплодисменты. Все встают.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:00:32 15-10-2025

Гость (10:49:12 15-10-2025) - жизнь-достоинство- права и свободы человека- п... И вот у Вас всё по этому списку есть,? Ну вот по честному? Налево ни-ни?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:12:50 15-10-2025

очень верно

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

08:24:13 15-10-2025

А судьи кто??

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:44:29 15-10-2025

Мимопроходящий (08:24:13 15-10-2025) А судьи кто??... Изберут комитет по очистке, которые матёрые в этих делах.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:18:55 15-10-2025

Да-да-да. И ежели у чиновника меньше десяти детей, то фиг им, а не должность. А то повадились призывать всех размножаться, а куда ни плюнь, у призывателей либо вообще нет детей, либо один-два. Так мы скрепы народишку не привьем.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:42:23 15-10-2025

- " Как подчеркнул активист, "нравственная неустойчивость – это потенциальный источник управленческой катастрофы" ------ Если много как бы "жен" и детей не официальных, а на миру хлыщ одинокий а, духовность не укладывается?

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров