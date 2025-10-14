В России предложили проверять чиновников на соответствие традиционным ценностям

В качестве методов оценки предлагается проведение специальных интервью и детальное изучение биографии кандидатов, включая их публикации в социальных сетях и круг общения

14 октября 2025, 22:15, ИА Амител

Депутат с телефоном / Фото: amic.ru

Общественный деятель Алексей Ярошенко выступил с инициативой о введении системы проверки государственных служащих на соответствие традиционным духовно-нравственным ценностям. По его мнению, такая мера поможет повысить уровень национальной безопасности и предотвратить проникновение во властные структуры людей с радикальными взглядами, пишет "Абзац".

«Мы сталкиваемся с ситуациями, когда чиновник, занимающий высокую должность, является случайным человеком с нетвердыми идеологическими убеждениями или попросту проходимцем», – заявил Ярошенко.

Он предложил сделать проверки обязательными, аналогично тестированию по русскому языку или экзаменам на знание законодательства о госслужбе.

В качестве методов оценки предлагается проведение специальных интервью и детальное изучение биографии кандидатов, включая их публикации в социальных сетях и круг общения. Как подчеркнул активист, "нравственная неустойчивость – это потенциальный источник управленческой катастрофы".