В России предложили проверять чиновников на соответствие традиционным ценностям
14 октября 2025, 22:15, ИА Амител
Общественный деятель Алексей Ярошенко выступил с инициативой о введении системы проверки государственных служащих на соответствие традиционным духовно-нравственным ценностям. По его мнению, такая мера поможет повысить уровень национальной безопасности и предотвратить проникновение во властные структуры людей с радикальными взглядами, пишет "Абзац".
«Мы сталкиваемся с ситуациями, когда чиновник, занимающий высокую должность, является случайным человеком с нетвердыми идеологическими убеждениями или попросту проходимцем», – заявил Ярошенко.
Он предложил сделать проверки обязательными, аналогично тестированию по русскому языку или экзаменам на знание законодательства о госслужбе.
В качестве методов оценки предлагается проведение специальных интервью и детальное изучение биографии кандидатов, включая их публикации в социальных сетях и круг общения. Как подчеркнул активист, "нравственная неустойчивость – это потенциальный источник управленческой катастрофы".
22:39:22 14-10-2025
лучше на адекватность проверяйте...
23:05:06 14-10-2025
Где можно ознакомиться с перечнем традиционных ценностей?
10:49:12 15-10-2025
Гость (23:05:06 14-10-2025) Где можно ознакомиться с перечнем традиционных ценностей?... - жизнь
-достоинство
- права и свободы человека
- патриотизм
-гражданственность
- служение отечеству и ответственность за его судьбу
- высокие нравственные идеалы
- крепкая семья
- созидательный труд
- приоритет духовного над материальным
- гуманизм
- милосердие
-справедливость
- коллективизм
-взаимопомощь и взаимоуважение
- историческая память и преемственность поколений
- единство народов России
11:22:26 15-10-2025
Бурные, продолжительные аплодисменты. Все встают.
13:00:32 15-10-2025
Гость (10:49:12 15-10-2025) - жизнь-достоинство- права и свободы человека- п... И вот у Вас всё по этому списку есть,? Ну вот по честному? Налево ни-ни?
00:12:50 15-10-2025
очень верно
08:24:13 15-10-2025
А судьи кто??
09:44:29 15-10-2025
Мимопроходящий (08:24:13 15-10-2025) А судьи кто??... Изберут комитет по очистке, которые матёрые в этих делах.
09:18:55 15-10-2025
Да-да-да. И ежели у чиновника меньше десяти детей, то фиг им, а не должность. А то повадились призывать всех размножаться, а куда ни плюнь, у призывателей либо вообще нет детей, либо один-два. Так мы скрепы народишку не привьем.
09:42:23 15-10-2025
- " Как подчеркнул активист, "нравственная неустойчивость – это потенциальный источник управленческой катастрофы" ------ Если много как бы "жен" и детей не официальных, а на миру хлыщ одинокий а, духовность не укладывается?