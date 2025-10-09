Монтажа нет. Эксперты оценили непристойные фото человека, похожего на депутата Волобуева

По мнению специалистов, два из пяти снимков пропагандируют нетрадиционные ценности

09 октября 2025

Депутат Алтайского краевого Заксобрания Евгения Боровикова организовала оценку скандальных фотографий человека, похожего на ее коллегу Александра Волобуева. Она передала снимки в экспертную фирму. Специалисты заявили, что два кадра из пяти пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения. Об этом сообщает ИА "Атмосфера".

Фотографии, на которых внешне схожий с Волобуевым человек обнимается и целуется с неким парнем, в конце сентября опубликовал один из Telegram-каналов. При этом на молодых людях были красные шапки Санта-Клауса. На сентябрьской сессии АКЗС эти снимки вызвали бурное обсуждение. Очень эмоционально о произошедшем высказалась Евгения Боровикова, депутат фракции "Справедливая Россия – За правду": "Коллеги, я прекрасно понимаю, и мы прекрасно понимаем, что кому с кем спать, как извращаться – это личное дело каждого. Но за закрытыми дверями".

Как рассказала Боровикова в своих соцсетях, она отдала резонансные фотографии в проектно-экспертную фирму ООО "Спецсервис". Перед специалистами стояли два вопроса:

«1. Содержится ли в представленных на исследование изображениях информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения? 2. Имеются ли признаки монтажа на предоставленных на исследование изображениях?»

Эксперты заключили, что два из пяти снимков пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения.

«Поведение персонажей находится вне культурных и этических российских ценностей, нарушает моральные нормы, может спровоцировать возникновение антикультурных установок у зрителя. <...> Изображения не содействуют развитию традиционных ценностей, а, напротив, могут формировать желание подражать у зрителей с несформированной половой идентичностью», – цитирует Боровикова заключение специалиста.

Полного или частичного монтажа специалисты не обнаружили ни на одной из фотографий.

Вопрос о том, изображен ли на кадрах именно Волобуев, не стоял перед экспертами. Об этом "Атмосфере" рассказала сама Боровикова. Напомним, молодой депутат-коммунист на сентябрьской сессии АКЗС уверенно заявил, что не имеет никакого отношения к произошедшему:

«Первое – фотографии это не мои. Второе – я не гомосексуал. Здесь скажу, что ЛГБТ – запрещенная в нашей стране организация. Третье – запрещенные в нашей стране организации я никаким образом не пропагандирую и никогда не пропагандировал. Четвертое – в развратных вечеринках, которые мне приписывают, я не участвовал и тем более не организовывал», – сказал он.

Однако коллегу на фотографиях признал Юрий Красильников, бывший депутат Барнаульской гордумы от КПРФ.

«Его вина в том, что на Новый год он надел шапочку Санта-Клауса, а не русского Деда Мороза», – написал он в своем Telegram-канале.

Евгения Боровикова заявила, что передаст все заключения в мандатную комиссию АКЗС.