Монтажа нет. Эксперты оценили непристойные фото человека, похожего на депутата Волобуева
По мнению специалистов, два из пяти снимков пропагандируют нетрадиционные ценности
09 октября 2025, 11:15, ИА Амител
Депутат Алтайского краевого Заксобрания Евгения Боровикова организовала оценку скандальных фотографий человека, похожего на ее коллегу Александра Волобуева. Она передала снимки в экспертную фирму. Специалисты заявили, что два кадра из пяти пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения. Об этом сообщает ИА "Атмосфера".
Фотографии, на которых внешне схожий с Волобуевым человек обнимается и целуется с неким парнем, в конце сентября опубликовал один из Telegram-каналов. При этом на молодых людях были красные шапки Санта-Клауса. На сентябрьской сессии АКЗС эти снимки вызвали бурное обсуждение. Очень эмоционально о произошедшем высказалась Евгения Боровикова, депутат фракции "Справедливая Россия – За правду": "Коллеги, я прекрасно понимаю, и мы прекрасно понимаем, что кому с кем спать, как извращаться – это личное дело каждого. Но за закрытыми дверями".
Как рассказала Боровикова в своих соцсетях, она отдала резонансные фотографии в проектно-экспертную фирму ООО "Спецсервис". Перед специалистами стояли два вопроса:
«1. Содержится ли в представленных на исследование изображениях информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения? 2. Имеются ли признаки монтажа на предоставленных на исследование изображениях?»
Эксперты заключили, что два из пяти снимков пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения.
«Поведение персонажей находится вне культурных и этических российских ценностей, нарушает моральные нормы, может спровоцировать возникновение антикультурных установок у зрителя. <...> Изображения не содействуют развитию традиционных ценностей, а, напротив, могут формировать желание подражать у зрителей с несформированной половой идентичностью», – цитирует Боровикова заключение специалиста.
Полного или частичного монтажа специалисты не обнаружили ни на одной из фотографий.
Вопрос о том, изображен ли на кадрах именно Волобуев, не стоял перед экспертами. Об этом "Атмосфере" рассказала сама Боровикова. Напомним, молодой депутат-коммунист на сентябрьской сессии АКЗС уверенно заявил, что не имеет никакого отношения к произошедшему:
«Первое – фотографии это не мои. Второе – я не гомосексуал. Здесь скажу, что ЛГБТ – запрещенная в нашей стране организация. Третье – запрещенные в нашей стране организации я никаким образом не пропагандирую и никогда не пропагандировал. Четвертое – в развратных вечеринках, которые мне приписывают, я не участвовал и тем более не организовывал», – сказал он.
Однако коллегу на фотографиях признал Юрий Красильников, бывший депутат Барнаульской гордумы от КПРФ.
«Его вина в том, что на Новый год он надел шапочку Санта-Клауса, а не русского Деда Мороза», – написал он в своем Telegram-канале.
Евгения Боровикова заявила, что передаст все заключения в мандатную комиссию АКЗС.
11:24:56 09-10-2025
Ну да ну да. Отличная тема для пиара. Других то проблем нет на которые стоит обратить внимания.
11:29:21 09-10-2025
А не замахнуться ли вам на вильяма нашего Шекспира...?! Вы когда работать будете!? У нас в крае самая низкая зп, у нас не достроенный музей который по словам Гилева еще 2 млрд требует, у нас так то депрессия натуральная идет глядя на все это. Это правда входит в вашу работу?!
11:31:13 09-10-2025
Вот надо же как хорошо мы живем. И транспорт вовремя приходит и дороги отличные, тепло опять же вовремя запускают, а цены то как радуют (сарказм), что нашим дорогим депутатам заняться больше нечем, как смотреть кто с кем целуется и кто какое белье носит.
11:47:08 09-10-2025
Может депутатам в обязанность вменить отчитываться какую пользу они принесли. Если просто просидели так и наказание должно последовать. Хотя и так понятно для чего туда рвутся
12:07:09 09-10-2025
По лысому экспертизу делали?
Зачем?
12:31:03 09-10-2025
Евгения Боровикова, депутат фракции "Справедливая Россия – За правду": "Коллеги, я прекрасно понимаю, и мы прекрасно понимаем, что кому с кем спать, как извращаться – это личное дело каждого. Но за закрытыми дверями".////////// Нет ли в этом высказывании одобрения извращенцев? Лицемерное"за закрытыми дверями" лишь подчеркивает призыв заниматься черт знает чем.
12:41:07 09-10-2025
может что нибудь про повышение зарплат бюджетников, а , депутаты?
14:01:47 09-10-2025
...ы во власти! Теперь им не отбрехаться.
14:19:56 09-10-2025
Брежнев в открытую на камеру взасос со всеми целовался...
14:28:12 09-10-2025
чем отличаются депутаты от обычного гражданина? такие же люди, только кормятся сытнее...
14:39:24 09-10-2025
это ущемление прав человека, преследование, наговор и т.д.
14:43:42 09-10-2025
"Волобуев, где ваш кий? Т.е. дед морозовская шапка?"
14:51:45 09-10-2025
Это какой-то дурной сон... Чем они занимаются? Кто такие эксперты по традиционным и не традиционным отношениям и на кого они учились? Эксперты приносят в экономику добавленную стоимость и зачем налогоплательщику содержать всех перечисленных с статье персонажей?
14:54:37 09-10-2025
он же не в детском саду, школе целовался. Где пропаганда среди несовершеннолетних? Не нравится, не смотри его телеграмм и инстаграмм. Каждый со своей ориентацией разберется сам. Зарплаты работников бюджетной сферы, вот чем должны заниматься депутаты.
15:51:28 09-10-2025
Гость (14:54:37 09-10-2025) он же не в детском саду, школе целовался. Где пропаганда сре... он разве это выставлял где-то у себя?
15:24:20 09-10-2025
Жаль парня. Боровикова пытается сломать ему жизнь. Евгения, а ты не думала, что найдется тот, кто сломает твою? Добра тебе пускай в сто крат вернется.
15:43:14 09-10-2025
То есть теперь Боровикова обратится в полицию, и те СМИ и каналы, которые опубликовали фото, отыщут и накажут ЛГБТ пропаганду?
17:35:47 09-10-2025
она не здоровый человек.