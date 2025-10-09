НОВОСТИПолитика

Монтажа нет. Эксперты оценили непристойные фото человека, похожего на депутата Волобуева

По мнению специалистов, два из пяти снимков пропагандируют нетрадиционные ценности

09 октября 2025, 11:15, ИА Амител

Александр Волобуев / Фото: amic.ru / Алина Богомолова
Депутат Алтайского краевого Заксобрания Евгения Боровикова организовала оценку скандальных фотографий человека, похожего на ее коллегу Александра Волобуева. Она передала снимки в экспертную фирму. Специалисты заявили, что два кадра из пяти пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения. Об этом сообщает ИА "Атмосфера".

Фотографии, на которых внешне схожий с Волобуевым человек обнимается и целуется с неким парнем, в конце сентября опубликовал один из Telegram-каналов. При этом на молодых людях были красные шапки Санта-Клауса. На сентябрьской сессии АКЗС эти снимки вызвали бурное обсуждение. Очень эмоционально о произошедшем высказалась Евгения Боровикова, депутат фракции "Справедливая Россия – За правду": "Коллеги, я прекрасно понимаю, и мы прекрасно понимаем, что кому с кем спать, как извращаться – это личное дело каждого. Но за закрытыми дверями".

Как рассказала Боровикова в своих соцсетях, она отдала резонансные фотографии в проектно-экспертную фирму ООО "Спецсервис". Перед специалистами стояли два вопроса:

«1. Содержится ли в представленных на исследование изображениях информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения? 2. Имеются ли признаки монтажа на предоставленных на исследование изображениях?»

Фото: соцсети Евгении Боровиковой

Эксперты заключили, что два из пяти снимков пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения.

«Поведение персонажей находится вне культурных и этических российских ценностей, нарушает моральные нормы, может спровоцировать возникновение антикультурных установок у зрителя. <...> Изображения не содействуют развитию традиционных ценностей, а, напротив, могут формировать желание подражать у зрителей с несформированной половой идентичностью», – цитирует Боровикова заключение специалиста.

Полного или частичного монтажа специалисты не обнаружили ни на одной из фотографий.

Вопрос о том, изображен ли на кадрах именно Волобуев, не стоял перед экспертами. Об этом "Атмосфере" рассказала сама Боровикова. Напомним, молодой депутат-коммунист на сентябрьской сессии АКЗС уверенно заявил, что не имеет никакого отношения к произошедшему:

«Первое – фотографии это не мои. Второе – я не гомосексуал. Здесь скажу, что ЛГБТ – запрещенная в нашей стране организация. Третье – запрещенные в нашей стране организации я никаким образом не пропагандирую и никогда не пропагандировал. Четвертое – в развратных вечеринках, которые мне приписывают, я не участвовал и тем более не организовывал», – сказал он.

Фото: скриншот поста из телеграм-канала Юрия Красильникова

Однако коллегу на фотографиях признал Юрий Красильников, бывший депутат Барнаульской гордумы от КПРФ.

«Его вина в том, что на Новый год он надел шапочку Санта-Клауса, а не русского Деда Мороза», – написал он в своем Telegram-канале.

Евгения Боровикова заявила, что передаст все заключения в мандатную комиссию АКЗС.

"Чемодан, аэропорт, Европа". В АКЗС высказались о скандале вокруг депутата Волобуева

Сам парламентарий уверенно заявил, что отношения к непристойным фотографиям не имеет
Комментарии 18

Avatar Picture
Гость

11:24:56 09-10-2025

Ну да ну да. Отличная тема для пиара. Других то проблем нет на которые стоит обратить внимания.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:29:21 09-10-2025

А не замахнуться ли вам на вильяма нашего Шекспира...?! Вы когда работать будете!? У нас в крае самая низкая зп, у нас не достроенный музей который по словам Гилева еще 2 млрд требует, у нас так то депрессия натуральная идет глядя на все это. Это правда входит в вашу работу?!

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иванна

11:31:13 09-10-2025

Вот надо же как хорошо мы живем. И транспорт вовремя приходит и дороги отличные, тепло опять же вовремя запускают, а цены то как радуют (сарказм), что нашим дорогим депутатам заняться больше нечем, как смотреть кто с кем целуется и кто какое белье носит.

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:47:08 09-10-2025

Может депутатам в обязанность вменить отчитываться какую пользу они принесли. Если просто просидели так и наказание должно последовать. Хотя и так понятно для чего туда рвутся

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:07:09 09-10-2025

По лысому экспертизу делали?
Зачем?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:31:03 09-10-2025

Евгения Боровикова, депутат фракции "Справедливая Россия – За правду": "Коллеги, я прекрасно понимаю, и мы прекрасно понимаем, что кому с кем спать, как извращаться – это личное дело каждого. Но за закрытыми дверями".////////// Нет ли в этом высказывании одобрения извращенцев? Лицемерное"за закрытыми дверями" лишь подчеркивает призыв заниматься черт знает чем.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:41:07 09-10-2025

может что нибудь про повышение зарплат бюджетников, а , депутаты?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:01:47 09-10-2025

...ы во власти! Теперь им не отбрехаться.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Внимательный из Б

14:19:56 09-10-2025

Брежнев в открытую на камеру взасос со всеми целовался...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:28:12 09-10-2025

чем отличаются депутаты от обычного гражданина? такие же люди, только кормятся сытнее...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:39:24 09-10-2025

это ущемление прав человека, преследование, наговор и т.д.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:43:42 09-10-2025

"Волобуев, где ваш кий? Т.е. дед морозовская шапка?"

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:51:45 09-10-2025

Это какой-то дурной сон... Чем они занимаются? Кто такие эксперты по традиционным и не традиционным отношениям и на кого они учились? Эксперты приносят в экономику добавленную стоимость и зачем налогоплательщику содержать всех перечисленных с статье персонажей?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:54:37 09-10-2025

он же не в детском саду, школе целовался. Где пропаганда среди несовершеннолетних? Не нравится, не смотри его телеграмм и инстаграмм. Каждый со своей ориентацией разберется сам. Зарплаты работников бюджетной сферы, вот чем должны заниматься депутаты.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:51:28 09-10-2025

Гость (14:54:37 09-10-2025) он же не в детском саду, школе целовался. Где пропаганда сре... он разве это выставлял где-то у себя?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:24:20 09-10-2025

Жаль парня. Боровикова пытается сломать ему жизнь. Евгения, а ты не думала, что найдется тот, кто сломает твою? Добра тебе пускай в сто крат вернется.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
божий человек

15:43:14 09-10-2025

То есть теперь Боровикова обратится в полицию, и те СМИ и каналы, которые опубликовали фото, отыщут и накажут ЛГБТ пропаганду?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:35:47 09-10-2025

она не здоровый человек.

  3 Нравится
Ответить
