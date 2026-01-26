НОВОСТИОбщество

В России предложили создать парк "Чебурляндия" с героями советских сказок

Он должен стать аналогом "Диснейленда"

26 января 2026, 15:25, ИА Амител

Аттракционы / Фото: amic.ru
В интервью ТАСС Айрат Гибатдинов, представитель комитета Совета Федерации по культуре, высказал инициативу о создании российского аналога знаменитого "Диснейленда".

Гибатдинов подчеркнул необходимость разработки отечественного парка развлечений, где главными действующими лицами станут персонажи любимых российских мультфильмов, такие как Чебурашка, крокодил Гена, Винни Пух, Волк и Заяц из "Ну, погоди!", герои "Простоквашино" и многие другие. Он выразил уверенность в том, что подобные инициативы смогут успешно соперничать с западными аналогами.

Парламентарий полагает, что условная "Чебурляндия" могла бы сыграть важную роль в культурной политике страны и стать инструментом мягкой силы, а также способствовать формированию у молодежи "позитивной идентичности" через узнаваемых и любимых персонажей.

Комментарии 16

Avatar Picture
гость

15:34:03 26-01-2026

Чипполино будет ?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

16:20:38 26-01-2026

гость (15:34:03 26-01-2026) Чипполино будет ?... Лучок импортный, заменят Незнайкой.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алекс

16:04:12 26-01-2026

Пир во время чумы... Позитивная идентичность... Как бесит от таких инициативных слуг народа...

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:24:46 26-01-2026

зачем создавать, уже созданное....

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:39:06 26-01-2026

Зачем они ворошат советское прошлое с этими нупогодяями и чебурахами? Пусть героев своего времени выдумают и на их основе парк строят. Сколько можно ездить на наследии СССР? СССР своим развалом доказал свою нежизнеспособность, а значит и весь эсэсээровский культурный пласт нужно забыть и запретить вспоминать.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:46:20 26-01-2026

Несколько фактов про французский Диснейленд

К концу 1994 года совокупные убытки «Евро-Диснейленда» составили 2 миллиарда долларов. Причиной финансового кризиса называли то, что европейцы не оставались в парке так долго, как ожидал Дисней. Большинство посетителей оставались на день или два, а не на четыре-пять дней, как планировалось.

В 2011 году парк принёс убытки на 55,6 миллиона евро. Главной причиной финансового положения называли неудачный выбор места строительства: зимой в Марн-ля-Вале очень холодно, сыро и ветрено, и это отпугивало многих потенциальных посетителей.

В 2016 году сообщалось, что компания Euro Disney, владелец и оператор парижского «Диснейленда», потерпела рекордные убытки из-за терактов в столице Франции. По итогам финансового года, завершившегося в сентябре, оборот упал на 6,91%, почти до 1,27 млрд евро, а число посетителей снизилось почти на 10%

Представляю что с Чебурляндией будет))

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:59:37 26-01-2026

а потом найдется "автор" который успел зарегистрировать бренды. и будет жировать на штрафах

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:01:02 26-01-2026

Он выразил уверенность в том, что подобные инициативы смогут успешно соперничать с западными аналогами. ---- инициатива будет соперничать с парком? Или как? Не поеду в дисней-ленд, поеду в чебуречную?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:57:47 26-01-2026

Было же нормальное название парка развлечений, зачем нарицательное изобретать?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:03:51 26-01-2026

Какое-то дурацкое название. Чебурляндия больше напиминает о чебуреках, а не о Чебурашке. Лучше уж просто Винни Пух.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:56:22 26-01-2026

гость (21:03:51 26-01-2026) Какое-то дурацкое название. Чебурляндия больше напиминает ... Винни Пух иностранец

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Саша

01:09:37 27-01-2026

Кринжовое название. Умнее не придумали?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:53:16 27-01-2026

Саша (01:09:37 27-01-2026) Кринжовое название. Умнее не придумали?...
А что Вы хотели от Айрата Гибатдинова? Ничего личного, не название предложил идиотское, мягко говоря. "Чебурляндия". Куда мы идем? В Чебурляндию, точно

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

17:22:09 31-01-2026

Проблема ,в том что люди которые это придумывают уже пенсионеры и остались в своем детстве! Кто такой Чебурашка , новое поколение детей и подростков даже не знает.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:20:44 31-01-2026

Александр (17:22:09 31-01-2026) Проблема ,в том что люди которые это придумывают уже пенсион... А Вы, как-будто, из леса вышли.
p.s. А может из ПНД?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:01:22 31-01-2026

Александр (17:22:09 31-01-2026) Проблема ,в том что люди которые это придумывают уже пенсион... Пенсионерам тоже не нравится чебурашка.

  1 Нравится
Ответить
