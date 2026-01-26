В России предложили создать парк "Чебурляндия" с героями советских сказок
Он должен стать аналогом "Диснейленда"
26 января 2026, 15:25, ИА Амител
В интервью ТАСС Айрат Гибатдинов, представитель комитета Совета Федерации по культуре, высказал инициативу о создании российского аналога знаменитого "Диснейленда".
Гибатдинов подчеркнул необходимость разработки отечественного парка развлечений, где главными действующими лицами станут персонажи любимых российских мультфильмов, такие как Чебурашка, крокодил Гена, Винни Пух, Волк и Заяц из "Ну, погоди!", герои "Простоквашино" и многие другие. Он выразил уверенность в том, что подобные инициативы смогут успешно соперничать с западными аналогами.
Парламентарий полагает, что условная "Чебурляндия" могла бы сыграть важную роль в культурной политике страны и стать инструментом мягкой силы, а также способствовать формированию у молодежи "позитивной идентичности" через узнаваемых и любимых персонажей.
Чипполино будет ?
16:20:38 26-01-2026
гость (15:34:03 26-01-2026) Чипполино будет ?... Лучок импортный, заменят Незнайкой.
16:04:12 26-01-2026
Пир во время чумы... Позитивная идентичность... Как бесит от таких инициативных слуг народа...
16:24:46 26-01-2026
зачем создавать, уже созданное....
16:39:06 26-01-2026
Зачем они ворошат советское прошлое с этими нупогодяями и чебурахами? Пусть героев своего времени выдумают и на их основе парк строят. Сколько можно ездить на наследии СССР? СССР своим развалом доказал свою нежизнеспособность, а значит и весь эсэсээровский культурный пласт нужно забыть и запретить вспоминать.
16:46:20 26-01-2026
Несколько фактов про французский Диснейленд
К концу 1994 года совокупные убытки «Евро-Диснейленда» составили 2 миллиарда долларов. Причиной финансового кризиса называли то, что европейцы не оставались в парке так долго, как ожидал Дисней. Большинство посетителей оставались на день или два, а не на четыре-пять дней, как планировалось.
В 2011 году парк принёс убытки на 55,6 миллиона евро. Главной причиной финансового положения называли неудачный выбор места строительства: зимой в Марн-ля-Вале очень холодно, сыро и ветрено, и это отпугивало многих потенциальных посетителей.
В 2016 году сообщалось, что компания Euro Disney, владелец и оператор парижского «Диснейленда», потерпела рекордные убытки из-за терактов в столице Франции. По итогам финансового года, завершившегося в сентябре, оборот упал на 6,91%, почти до 1,27 млрд евро, а число посетителей снизилось почти на 10%
Представляю что с Чебурляндией будет))
16:59:37 26-01-2026
а потом найдется "автор" который успел зарегистрировать бренды. и будет жировать на штрафах
17:01:02 26-01-2026
Он выразил уверенность в том, что подобные инициативы смогут успешно соперничать с западными аналогами. ---- инициатива будет соперничать с парком? Или как? Не поеду в дисней-ленд, поеду в чебуречную?
18:57:47 26-01-2026
Было же нормальное название парка развлечений, зачем нарицательное изобретать?
21:03:51 26-01-2026
Какое-то дурацкое название. Чебурляндия больше напиминает о чебуреках, а не о Чебурашке. Лучше уж просто Винни Пух.
21:56:22 26-01-2026
гость (21:03:51 26-01-2026) Какое-то дурацкое название. Чебурляндия больше напиминает ... Винни Пух иностранец
01:09:37 27-01-2026
Кринжовое название. Умнее не придумали?
08:53:16 27-01-2026
Саша (01:09:37 27-01-2026) Кринжовое название. Умнее не придумали?...
А что Вы хотели от Айрата Гибатдинова? Ничего личного, не название предложил идиотское, мягко говоря. "Чебурляндия". Куда мы идем? В Чебурляндию, точно
17:22:09 31-01-2026
Проблема ,в том что люди которые это придумывают уже пенсионеры и остались в своем детстве! Кто такой Чебурашка , новое поколение детей и подростков даже не знает.
18:20:44 31-01-2026
Александр (17:22:09 31-01-2026) Проблема ,в том что люди которые это придумывают уже пенсион... А Вы, как-будто, из леса вышли.
p.s. А может из ПНД?
19:01:22 31-01-2026
Александр (17:22:09 31-01-2026) Проблема ,в том что люди которые это придумывают уже пенсион... Пенсионерам тоже не нравится чебурашка.