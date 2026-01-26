В России предложили создать парк "Чебурляндия" с героями советских сказок

Он должен стать аналогом "Диснейленда"

26 января 2026, 15:25, ИА Амител

Аттракционы / Фото: amic.ru

В интервью ТАСС Айрат Гибатдинов, представитель комитета Совета Федерации по культуре, высказал инициативу о создании российского аналога знаменитого "Диснейленда".

Гибатдинов подчеркнул необходимость разработки отечественного парка развлечений, где главными действующими лицами станут персонажи любимых российских мультфильмов, такие как Чебурашка, крокодил Гена, Винни Пух, Волк и Заяц из "Ну, погоди!", герои "Простоквашино" и многие другие. Он выразил уверенность в том, что подобные инициативы смогут успешно соперничать с западными аналогами.

Парламентарий полагает, что условная "Чебурляндия" могла бы сыграть важную роль в культурной политике страны и стать инструментом мягкой силы, а также способствовать формированию у молодежи "позитивной идентичности" через узнаваемых и любимых персонажей.