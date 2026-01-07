Какие парки и скверы благоустроят в Алтайском крае в 2026 году
Преобразования ждут парки и скверы региона
В Алтайском крае определили общественные пространства, которые приведут в порядок в 2026 году. Всего в план благоустройства вошли 82 территории – парки, скверы, площади, спортивные и детские площадки. Их выбрали сами жители региона в ходе народного голосования, которое проходило в 2025 году на портале "Госуслуги" и сайтах муниципалитетов.
Как сообщили в Минстрое Алтайского края, в 2026 году на эти цели направят более 580 млн рублей. Для сравнения: в 2025-м в регионе обновили 133 общественных пространства и двора, на что было выделено около 790 млн рублей.
В краевой столице работы продолжатся на территории за ТЦ "Европа", а также в бывшем парке имени Ленина. В Бийске жители поддержали благоустройство площади Ленина и сквера у обелиска на месте расстрела подпольной организации Мерлина. В Рубцовске преобразят детский парк на улице Комсомольской, а в Заринске – парк "Патриот".
Голосование за объекты благоустройства остается ключевым элементом народной программы "Единой России": каждый год жители получают возможность напрямую влиять на то, какие пространства в их городах и селах будут обновлены.
В 2025 году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в Алтайском крае благоустроили 86 общественных территорий и 30 дворов в 41 населенном пункте. Общий объем финансирования составил около 1,2 млрд рублей за счет краевых и федеральных средств.
В Барнауле завершилось благоустройство крупнейшего городского парка – "Юбилейного", которое началось в 2022 году. Также привели в порядок парк имени Ленина.
17:22:11 07-01-2026
Завершились работы в Юбилейном?Клоуны отдыхают.Денег потрачено 250 млн. руб. А работ максимум сделано на 50 с натяжкой. Вчера гуляли там.Входная группа осыпается и следы от колёс велосипедов и подошв молодёжи.Сделали 2 беседки . Я таких не видел - В верху бруски а между ними нет ни чего, т.е . ни от солнца ни от дождя не спастись.Копеечных кормушек повешали.Туалеты не работают. Кто скажет где 250 млн. руб?Дети катаются с горок, которые естественные от природы и ни каких денег не вкладывалось.
22:05:23 07-01-2026
Ну да. Еще и подписался "Барнаулец". Ты до восстановления парка там был? Видел, сколько дорог и дорожек там сделано? Территории распланировано? Сколько работы с зеленью проделано? Площадок построено. Если ты этого не видел, то никакой ты не барнаулец, а бот позорный.
23:27:57 07-01-2026
В парке Ленина освещение так и не сделали, зато чиновники отрапортовали что всё работает с конца ноября, деньки походу украли.
23:31:06 07-01-2026
Вот СМИ пусть спросят у чиновников почему не сделали освещение в парке Ленина. Столбы с фонарями стоят, а оно не работает.
06:14:57 08-01-2026
Сколько авто новых куплено
03:36:17 09-01-2026
"Спасибо", НО больше никогда не проголосую за " благоустройство" парков в Барнауле! Потому как это не " благоустройство", а вандализм чтстой воды. Вырубать деревья, чтобы освоить средства- вот и все ваше благоустройство...А нет еще положить резиновое покрытие, вместо зеленых стриженных газонов травы, поставить скамеечки и посадить " прутики" вместо срубленных тенистых и деоевьев! Ну " лепота" же. Жесть. Нафиг таких парков. Вот пустыри осваивайте, только не выгодно это же...А зеленые зоны, если такие еще остались в нашем городе пусть будут не благоустроенные, но зато просто БУДУТ!
21:05:19 11-01-2026
А я обращалась через Госуслуги и вносила предложение об организации остановки общественного транспорта на шоссе Ленточный бор в район переходного моста трассы Здоровье. Зимой хочется на лыжах там покататься, а добраться из Индустриального, Ленинского районов можно только на личных авто. Ответа никакого не получила... 😢
21:16:03 11-01-2026
Как же хорошо, что на идиотские инициативы не реагируют.