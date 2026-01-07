Какие парки и скверы благоустроят в Алтайском крае в 2026 году

Преобразования ждут парки и скверы региона

07 января 2026, 16:00, ИА Амител

Ремонт парка в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае определили общественные пространства, которые приведут в порядок в 2026 году. Всего в план благоустройства вошли 82 территории – парки, скверы, площади, спортивные и детские площадки. Их выбрали сами жители региона в ходе народного голосования, которое проходило в 2025 году на портале "Госуслуги" и сайтах муниципалитетов.

Как сообщили в Минстрое Алтайского края, в 2026 году на эти цели направят более 580 млн рублей. Для сравнения: в 2025-м в регионе обновили 133 общественных пространства и двора, на что было выделено около 790 млн рублей.

В краевой столице работы продолжатся на территории за ТЦ "Европа", а также в бывшем парке имени Ленина. В Бийске жители поддержали благоустройство площади Ленина и сквера у обелиска на месте расстрела подпольной организации Мерлина. В Рубцовске преобразят детский парк на улице Комсомольской, а в Заринске – парк "Патриот".

Голосование за объекты благоустройства остается ключевым элементом народной программы "Единой России": каждый год жители получают возможность напрямую влиять на то, какие пространства в их городах и селах будут обновлены.

В 2025 году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в Алтайском крае благоустроили 86 общественных территорий и 30 дворов в 41 населенном пункте. Общий объем финансирования составил около 1,2 млрд рублей за счет краевых и федеральных средств.

В Барнауле завершилось благоустройство крупнейшего городского парка – "Юбилейного", которое началось в 2022 году. Также привели в порядок парк имени Ленина.