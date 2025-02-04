В России предложили выплачивать матерям-героиням по 72,4 тысячи рублей ежемесячно
Предполагается, что выплату будут ежегодно индексировать 1 февраля
04 февраля 2025, 14:15, ИА Амител
Ежемесячную выплату в 72,4 тысячи рублей смогут получать россиянки, удостоенные звания "Мать-героиня". Аналогичные выплаты установили для Героев Труда РФ. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
В ведомстве разработали и вынесли для общественного обсуждения соответствующий законопроект.
"В соответствии с поручением президента Минтруд разработал и вынес для общественного обсуждения проект федерального закона, который вводит ежемесячную выплату в размере 72,4 тысячи рублей для женщин, удостоенных звания "Мать-героиня", – заявили ведомстве.
Для Героев Труда установили аналогичные выплаты.
Предполагается, что выплату будут ежегодно индексировать 1 февраля и назначать беззаявительно, на основании данных о присвоении звания "Мать-героиня".
"Женщинам, которым звание присвоено до вступления в силу федерального закона, предлагается назначить выплату с 1 января 2025 года", – сообщает Минтруд.
Также в ведомстве добавили, что получатели выплаты смогут заменить ее набором социальных услуг. В их числе:
- освобождение от коммунальных платежей;
- бесплатный проезд в общественном и междугороднем транспорте;
- посещение государственных музеев;
- первоочередное бесплатное обслуживание в медицинских учреждениях;
- первоочередное бесплатное обеспечение лекарствами;
- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов;
- первоочередное получение бесплатной путевки в санаторно-курортные учреждения;
- и ряд других мер поддержки.
Звание "Мать-героиня" возродили в 2022 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Сейчас россиянкам выплачивают 1 млн рублей единовременно при присвоении звания.
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