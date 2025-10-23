В России разработали первый в мире тест на гепатит В
Новая разработка позволяет определить, болеет ли человек, всего за полчаса
23 октября 2025, 17:35, ИА Амител
В России разработали уникальный экспресс-тест для выявления гепатита B, первый в своем роде в мире. Информацию предоставили в пресс-службе Роспотребнадзора. Утверждается, что новая технология позволяет обнаружить вирус за короткое время, всего за 25–30 минут.
По своей точности разработанный тест сравним с методом ПЦР. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что подобная оперативная диагностика способствует более своевременному выявлению инфицированных, назначению необходимой терапии и принятию мер для предотвращения распространения заболевания.
