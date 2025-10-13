В России стремительно растет заболеваемость ветрянкой из-за дефицита вакцины

В десяти регионах страны наблюдается дефицит вакцин

13 октября 2025, 14:50, ИА Амител

В российских регионах отмечен резкий рост заболеваемости ветряной оспой, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные региональных управлений Роспотребнадзора.

Наибольший рост зафиксирован на Ямале – количество случаев заболевания увеличилось на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Башкирии число заболевших удвоилось и достигло 16,5 тыс. человек, сообщили в Минздраве республики. Рост заболеваемости наблюдается также в Воронежской и Оренбургской областях. В Республике Алтай за семь месяцев 2025 года ветрянкой заразились более 1,4 тыс. человек, при том что за весь 2024 год было зарегистрировано 1,6 тыс. случаев. В то же время в Смоленской области показатель снизился на 12,45%.

В Роспотребнадзоре уточнили, что за восемь месяцев 2025 года случаи заболевания были зафиксированы во всех регионах страны. Доля детей среди заразившихся составила 94,8%, а доля взрослых осталась на уровне прошлого года – около 5%.

Как отмечают "Известия", в десяти регионах страны наблюдается дефицит вакцин против ветряной оспы. Проблемы с наличием препарата зафиксированы в Башкирии, Татарстане, Краснодарском крае, а также в Свердловской, Воронежской, Самарской, Кировской, Ростовской и Челябинской областях. Жители некоторых регионов жалуются, что не могут привить детей даже в частных клиниках.

Прививку от ветрянки исключили из Национального календаря профилактических прививок в 2023 году. В настоящее время вакцина в России не производится, а отечественный аналог ожидается не раньше 2027 года.