В России снова выросли яйца в цене

Мясо кур тем временем немного подешевело

28 декабря 2023, 07:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

За неделю с 19 по 25 декабря средняя цена куриных яиц выросла на 3,95%, пишет "Прайм" со ссылкой на Росстат.

В 54 регионах продукт подорожал на 0,1-5%, в 26 – на 5,1-10,2%, в Псковской области и Чукотском АО цены не изменились, а в трех субъектах – снизились на 0,1-0,3%.

Мясо кур за аналогичный период тем временем подешевело в стране на 0,82%.

14 декабря во время ежегодной прямой линии президент Владимир Путин рассказал, когда в стране начнут дешеветь яйца.