В России снова выросли яйца в цене
Мясо кур тем временем немного подешевело
28 декабря 2023, 07:29, ИА Амител
Фото: unsplash.com
За неделю с 19 по 25 декабря средняя цена куриных яиц выросла на 3,95%, пишет "Прайм" со ссылкой на Росстат.
В 54 регионах продукт подорожал на 0,1-5%, в 26 – на 5,1-10,2%, в Псковской области и Чукотском АО цены не изменились, а в трех субъектах – снизились на 0,1-0,3%.
Мясо кур за аналогичный период тем временем подешевело в стране на 0,82%.
14 декабря во время ежегодной прямой линии президент Владимир Путин рассказал, когда в стране начнут дешеветь яйца.
07:37:53 28-12-2023
Данеможетбытьтакого! Это фейк
07:54:41 28-12-2023
Проклятый байден..
08:05:48 28-12-2023
Уже Обама порвал экономику России, а Байден добивает. 18 тысяч санкций не было в истории планеты ни против одного государства в мире. Они не могут не влиять. Большинство государств после такого количества санкций скорее всего уже бы крякнуло. У нас вот яйца. К выборам должны разобраться
08:18:55 28-12-2023
Главное Настеньку и К наказать,а то что опять все дорожает это мелочи не кому не интересные
08:43:58 28-12-2023
гость (08:18:55 28-12-2023) Главное Настеньку и К наказать,а то что опять все дорожает ... На то и расчет был)))
08:50:13 28-12-2023
Подорожание чего-то во время войны военным понять легче, чем сатанинский шабаш с бриллиантами на заду. А сейчас на многое будет влиять то, чем больше заинтересуются именно военные. Бриллианты Настеньки и носок утырка военных заинтересовали больше, остальное им более менее понятно, время такое
09:12:26 28-12-2023
Гость (08:50:13 28-12-2023) Подорожание чего-то во время войны военным понять легче, чем... Сам-то понял, что написал? Шизофазия какая-то...
09:29:19 28-12-2023
Гость (09:12:26 28-12-2023) Сам-то понял, что написал? Шизофазия какая-то...... У него таблетки кончились наверное.
10:03:46 28-12-2023
Гость (09:29:19 28-12-2023) У него таблетки кончились наверное.... Ты под таблетками с двух компов одно и то же пишешь. Бошка лопнет
09:33:55 28-12-2023
Гость (09:12:26 28-12-2023) Сам-то понял, что написал? Шизофазия какая-то...... Сам-то понял, что написал? ------ Не напрягайся, бошка лопнет. Это не для тебя
12:54:22 28-12-2023
Гость (09:33:55 28-12-2023) Сам-то понял, что написал? ------ Не напрягайся, бошка лопне... Ясен перец, это для врачей....
09:07:21 28-12-2023
При Сталине за такой явный саботаж усилий первого лица государства уже нескольких министров бы расстреляли.
09:37:51 28-12-2023
Заезд "голой вечеринки" принесли в жертву яйцам. Но народ всё равно почему-то продолжает обсуждать яйца. 🤔
09:41:21 28-12-2023
"Сначала кажется, что жестокость - это неотъемлемая часть войны. Война не прекращается, всегда находятся новые враги. Жестокость становится повседневностью, и появляется ненависть. Ненависть ко всем". Такое ощущение, что наше общество как начало жить по этой методичке, так и не останавливается. Геи, феминистки, иноагенты, чайлдфри, евреи, "чурки", инакомыслящие, женщины, дети, теперь вот не очень умные "селебрити". Больше, больше ада, главное, вовремя найти нового врага и загнать его. И все проблемы будут решены, это факт.
09:59:12 28-12-2023
Гость (09:41:21 28-12-2023) "Сначала кажется, что жестокость - это неотъемлемая часть во... Гопничество - это не субкультура и не воспитание. Это основная национальная черта характера, которой гордятся и хвалятся.
10:17:00 28-12-2023
Гость (09:59:12 28-12-2023) Гопничество - это не субкультура и не воспитание. Это основн... Мне бы все же не хотелось верить, что это черта именно характера. А вот то, что тюремные понятия у нас вовсю используются государством - клинический факт.
09:08:33 29-12-2023
Гость (09:41:21 28-12-2023) "Сначала кажется, что жестокость - это неотъемлемая часть во... Ну давайте все начнут выкладывать видео голышом или с извратом, как ваши любимые тусовщики. Мне без разницы, чем они там занимались, но каплю мозгов иметь всё-таки нужно.
09:48:44 28-12-2023
С 80 руб. на 170 руб. цена пульнула. Прям резко так
10:05:57 28-12-2023
Как в сказке: "чем дальше, тем страшнее!" Куда катимся???????
10:25:03 28-12-2023
У нас вот яйца. ---- гражданин, ты глаза то свои протри, если бы только яйца, то и фиг бы с ними...
22:10:22 28-12-2023
Яиц навалом завезли,продажи нема вот и полняли цены,хоть както прожть 🤭