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В России создают приложение для знакомств с проверкой кредитов и алиментов

Выбирать партнера по фотографии возможности не будет

18 июля 2024, 09:33, ИА Амител

Парень с девушкой / Фото: unsplash.com
Парень с девушкой / Фото: unsplash.com

Российские программисты из Мурманска разрабатывают новое приложение для знакомств под названием "Спутник", пишут "Известия".

Сервис позволит проверять налоги, кредиты и алименты потенциальных партнеров – для этого в приложении будет обязательная связь учетной записи со сторонними агрегаторами и базами данных.

Также "Спутник" будет использовать "слепой" метод подбора второй половинки на основе анонимных анкет. Они будут содержать сведения об интересах, прошлых отношениях, здоровье и образе жизни. При этом после заполнения анкеты пользователи должны будут пройти видеосозвон с администрацией сервиса для обсуждения жизненных ориентиров, здоровья и воспитания.

Разработчики также ограничат свайпы и обмен контактами, чтобы пользователи выбирали партнера более детально. Фотографий для выбора не будет, чтобы люди не оценивали друг друга только по внешности.

приложения

Комментарии 12

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Гость

09:36:32 18-07-2024

Раздача половинок на госуслугах)

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Гость

09:38:51 18-07-2024

пройти видеосозвон с администрацией сервиса и сообщить данные карты и коды из смс)))

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Гость

09:50:45 18-07-2024

И какой дурак будет ставить такое приложение ?

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Мусик

10:01:43 18-07-2024

Гость (09:50:45 18-07-2024) И какой дурак будет ставить такое приложение ?... для мошенников - прям самое то.
весь расклад по лошку...

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гость

09:52:04 18-07-2024

а стоит ли такое приложение устанавливать? чтоб пройти такой "жесткий контроль" и созвон с администрацией... мало ли куда и зачем это потом будет использовано, может идея и неплоха, но желания регистрироваться в таком приложении "тюремного типа" не возникло

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Гость

09:52:24 18-07-2024

нужное изобретение

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Гость

09:57:01 18-07-2024

Такой бред придумали

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Гость

10:06:00 18-07-2024

С кредитами и алиментами понятно. А судимость? А за кого голосовал? А чей Крым?

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Гость

10:14:01 18-07-2024

алименьщики и кредиторы туда не полезут

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Гость

10:22:36 18-07-2024

Кто жених? — У нас иногда узнают об этом только на свадьбе...

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Гость

10:59:15 18-07-2024

Сериал "Жуки" нее не смотрели?

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Гость

11:31:27 18-07-2024

С точки зрения знакомств такой сайт в принципе не нужен. С точки зрения сбора информации под предлогом сайта знакомств, однозначно неплохое приложение для мошенников. Я бы даже предположил что они самые этот продукт и продвигают, почему бы не нанять программистов из Мурманска? А сделав рекламу и раскрутив это это просто иной уровень даже.

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