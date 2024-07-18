В России создают приложение для знакомств с проверкой кредитов и алиментов

Выбирать партнера по фотографии возможности не будет

18 июля 2024, 09:33, ИА Амител

Парень с девушкой / Фото: unsplash.com

Российские программисты из Мурманска разрабатывают новое приложение для знакомств под названием "Спутник", пишут "Известия".

Сервис позволит проверять налоги, кредиты и алименты потенциальных партнеров – для этого в приложении будет обязательная связь учетной записи со сторонними агрегаторами и базами данных.

Также "Спутник" будет использовать "слепой" метод подбора второй половинки на основе анонимных анкет. Они будут содержать сведения об интересах, прошлых отношениях, здоровье и образе жизни. При этом после заполнения анкеты пользователи должны будут пройти видеосозвон с администрацией сервиса для обсуждения жизненных ориентиров, здоровья и воспитания.

Разработчики также ограничат свайпы и обмен контактами, чтобы пользователи выбирали партнера более детально. Фотографий для выбора не будет, чтобы люди не оценивали друг друга только по внешности.