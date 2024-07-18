В России создают приложение для знакомств с проверкой кредитов и алиментов
Выбирать партнера по фотографии возможности не будет
18 июля 2024, 09:33, ИА Амител
Российские программисты из Мурманска разрабатывают новое приложение для знакомств под названием "Спутник", пишут "Известия".
Сервис позволит проверять налоги, кредиты и алименты потенциальных партнеров – для этого в приложении будет обязательная связь учетной записи со сторонними агрегаторами и базами данных.
Также "Спутник" будет использовать "слепой" метод подбора второй половинки на основе анонимных анкет. Они будут содержать сведения об интересах, прошлых отношениях, здоровье и образе жизни. При этом после заполнения анкеты пользователи должны будут пройти видеосозвон с администрацией сервиса для обсуждения жизненных ориентиров, здоровья и воспитания.
Разработчики также ограничат свайпы и обмен контактами, чтобы пользователи выбирали партнера более детально. Фотографий для выбора не будет, чтобы люди не оценивали друг друга только по внешности.
09:36:32 18-07-2024
Раздача половинок на госуслугах)
09:38:51 18-07-2024
пройти видеосозвон с администрацией сервиса и сообщить данные карты и коды из смс)))
09:50:45 18-07-2024
И какой дурак будет ставить такое приложение ?
10:01:43 18-07-2024
Гость (09:50:45 18-07-2024) И какой дурак будет ставить такое приложение ?... для мошенников - прям самое то.
весь расклад по лошку...
09:52:04 18-07-2024
а стоит ли такое приложение устанавливать? чтоб пройти такой "жесткий контроль" и созвон с администрацией... мало ли куда и зачем это потом будет использовано, может идея и неплоха, но желания регистрироваться в таком приложении "тюремного типа" не возникло
09:52:24 18-07-2024
нужное изобретение
09:57:01 18-07-2024
Такой бред придумали
10:06:00 18-07-2024
С кредитами и алиментами понятно. А судимость? А за кого голосовал? А чей Крым?
10:14:01 18-07-2024
алименьщики и кредиторы туда не полезут
10:22:36 18-07-2024
Кто жених? — У нас иногда узнают об этом только на свадьбе...
10:59:15 18-07-2024
Сериал "Жуки" нее не смотрели?
11:31:27 18-07-2024
С точки зрения знакомств такой сайт в принципе не нужен. С точки зрения сбора информации под предлогом сайта знакомств, однозначно неплохое приложение для мошенников. Я бы даже предположил что они самые этот продукт и продвигают, почему бы не нанять программистов из Мурманска? А сделав рекламу и раскрутив это это просто иной уровень даже.