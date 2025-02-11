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В России в работе TikTok произошел сбой

В соцсети пока не комментировали ситуацию

11 февраля 2025, 14:15, ИА Амител

Фото: Solen Feyissa / unsplash.com
Фото: Solen Feyissa / unsplash.com

Неполадки произошли в работе TikTok 11 февраля. В соцсети не прогружается лента и появляется сообщение о том, что нет подключения к интернету.

Портал "Сбой.РФ" зафиксировал уже более 7,1 тысячи жалоб на работу TikTok. Больше всего сообщений о проблемах поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирской области.

В самой соцсети пока не комментировали ситуацию.

соцсети приложения

Комментарии 4

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Олег

15:04:43 11-02-2025

ютюб теперь тикток...

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Гость

15:25:19 11-02-2025

бесполезная штука. закройте вовсе! Меньше кривляк вырастит. приложения для развития плагиатства, кстати запрещенного в нашей стране.

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Гость

15:32:38 11-02-2025

да закройте уже эту помойку

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Гость

15:38:14 11-02-2025

Не беда.

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