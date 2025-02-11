В России в работе TikTok произошел сбой

В соцсети пока не комментировали ситуацию

11 февраля 2025, 14:15, ИА Амител

Фото: Solen Feyissa / unsplash.com

Неполадки произошли в работе TikTok 11 февраля. В соцсети не прогружается лента и появляется сообщение о том, что нет подключения к интернету.

Портал "Сбой.РФ" зафиксировал уже более 7,1 тысячи жалоб на работу TikTok. Больше всего сообщений о проблемах поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирской области.

В самой соцсети пока не комментировали ситуацию.