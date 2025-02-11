В России в работе TikTok произошел сбой
В соцсети пока не комментировали ситуацию
11 февраля 2025, 14:15, ИА Амител
Фото: Solen Feyissa / unsplash.com
Неполадки произошли в работе TikTok 11 февраля. В соцсети не прогружается лента и появляется сообщение о том, что нет подключения к интернету.
Портал "Сбой.РФ" зафиксировал уже более 7,1 тысячи жалоб на работу TikTok. Больше всего сообщений о проблемах поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирской области.
В самой соцсети пока не комментировали ситуацию.
15:04:43 11-02-2025
ютюб теперь тикток...
15:25:19 11-02-2025
бесполезная штука. закройте вовсе! Меньше кривляк вырастит. приложения для развития плагиатства, кстати запрещенного в нашей стране.
15:32:38 11-02-2025
да закройте уже эту помойку
15:38:14 11-02-2025
Не беда.