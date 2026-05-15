В России вновь обновят перечень стратегически значимых лекарств

Минздрав рассмотрит новый пакет предложений в ближайшие недели

15 мая 2026, 20:04, ИА Амител

Таблетки, лекарства / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС) вновь обновят, в ближайшие недели Минздрав рассмотрит новый пакет предложений. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев, передает РИА Новости.

Глаголев признался, что коллеги часто говорят об ограничениях работы по пересмотру перечня СЗЛС.

«Так оно было и задумано. Постановляющая часть критерий в перечне требовала от нас пересмотреть пятнадцатилетней давности перечень на первом заседании комиссии. Но сегодня Министерством промышленности и торговли подготовлен новый пакет предложений, который охватывает практически все ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты), и в ближайшие недели мы рассмотрим этот объем данных для обновления перечня вновь», — сказал он.

Ранее правительство утвердило новый перечень стратегически значимых лекарств, в который вошли важнейшие препараты для лечения тяжелых заболеваний. В него внесли 206 препаратов, производство которых должно быть обеспечено на территории РФ.