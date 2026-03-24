В России утвердили список важнейших лекарств
Мера направлена на снижение зависимости фармацевтики от импорта
24 марта 2026, 17:15, ИА Амител
Таблетки / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Правительство утвердило правила и критерии, по которым будет сформирован перечень стратегически важных лекарственных средств, сообщает РИА Новости.
В список войдут жизненно необходимые и важнейшие препараты, вакцины, анальгетики, лекарства для лечения инфекций и социально значимых заболеваний, а также средства, предоставляемые льготным категориям граждан.
По словам главы кабмина, новая мера поможет сократить зависимость российской фармацевтики от импорта и будет способствовать достижению национальной цели по сохранению населения и укреплению здоровья граждан.
19:17:43 24-03-2026
Важнейшим из лекарств для нас является самогон. Требую внести в список
21:08:11 24-03-2026
Самогон это БАД!
08:33:28 25-03-2026
Арбидол?
08:33:50 25-03-2026
И все "противовирусные".