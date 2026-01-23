В России возникла нехватка жизненно важного онкологического препарата

Его отсутствие особенно критично для людей, проходящих курсы регулярной химиотерапии

23 января 2026, 07:45, ИА Амител

Препарат / Ученые / Лекарства / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В российских аптеках зафиксирован острый дефицит критически важного препарата для химиотерапии "Карбоплатина", который применяется при лечении нескольких видов онкологических заболеваний. Об этом сообщают пациенты и Telegram-канал "Осторожно, новости".

По словам пациентов, лекарство практически невозможно найти в аптечных сетях по всей стране. "Карбоплатин" используется при лечении рака яичников, мочевого пузыря и легких, а также применяется в ветеринарной онкологии. Его отсутствие особенно критично для людей, проходящих курсы регулярной химиотерапии.

Жительница Пензы рассказала, что в течение двух недель безрезультатно обзванивала аптеки в своем регионе. По ее словам, единичные упаковки препарата удалось обнаружить лишь в Екатеринбурге и Владивостоке, где его продавали по цене от 18 до 30 тысяч рублей за упаковку – при обычной стоимости 2–4 тысячи рублей.

Как отмечают пациенты, ситуацией воспользовались перекупщики: при появлении препарата в продаже его оперативно выкупают и перепродают по завышенным ценам. Это, по их словам, ставит под угрозу своевременное продолжение лечения и вынуждает искать лекарство в других регионах или соглашаться на неподъемные расходы.

