В России начали применять новый отечественный препарат от рака

Средство направлено на борьбу с костными метастазами

14 января 2026, 19:15, ИА Амител

Вакцина / Фото: из архива amic.ru

Федеральное медико-биологическое агентство сообщило о начале применения в российских клиниках нового отечественного препарата "Ракурс, 223Ra" для лечения онкологических заболеваний. Средство прошло государственную регистрацию и уже поступило в медицинские учреждения.

Препарат разработан в Димитровграде, и его действующим веществом является радионуклид радий-223. Он предназначен преимущественно для борьбы с метастазами в костной ткани. Излучение радия-223 локально воздействует на очаги поражения, что способствует уменьшению боли и улучшению качества жизни пациентов.

В ФМБА подчеркнули, что запуск собственного производства такого препарата является важным шагом для повышения эффективности терапии и обеспечения технологического суверенитета страны в области ядерной медицины.

