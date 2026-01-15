Правовой вакуум. Почему опасные препараты оказываются доступны подросткам в один клик

Маркетплейсы стали источником рискованных экспериментов подростков

Маркетплейс Ozon временно убрал с витрины часть ветеринарных препаратов после сообщений о массовых отравлениях подростков. Речь идет о лекарственных средствах с габапентином – веществом, которое может усиливать действие алкоголя и вызывать тяжелые последствия. Для людей он продается строго по рецепту, а вот ветеринарные аналоги долгое время можно было купить свободно. Почему дети заказывают такие препараты, как они попадают на маркетплейсы и где проходит граница ответственности площадок и регуляторов? О проблеме – в сюжете радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Как подростки обходят ограничения

В отзывах на маркетплейсах есть фото, где коробочки с лекарствами стоят рядом с открытыми энергетиками и сигаретами, и покупатели называют себя собаками, кошками и попугаями. Таким образом они формально оправдывали покупку ветеринарного лекарства, предназначенного для животных.

Габапентин применяется и в медицине – при эпилепсии, тревожных расстройствах и нейропатических болях. Для людей он продается строго по рецепту. А вот ветеринарные формы до недавнего времени можно было заказать онлайн практически без ограничений.

Как объясняет врач-токсиколог Алексей Водовозов, препарат особенно опасен при сочетании с алкоголем и другими психоактивными веществами.

«При сочетании с алкоголем, с опиоидами, с бензодиазепинами он очень сильно увеличивает их эффект. Возможны передозировки вплоть до комы и летальных исходов. Ситуация абсолютно не новая, этот препарат известен очень хорошо и давно и наркологам, и психиатрам, и токсикологам, к сожалению. Дело в том, что он используется в ветеринарии очень широко для лечения кошек и собак. Препарат доступен не только в ветеринарных аптеках, но и на маркетплейсах. То есть это вопрос регуляции: каким образом он там оказывается и почему его скупают в таких больших количествах?» – отметил известный эксперт Алексей Водовозов.

Реакция маркетплейсов

Ozon заявил о временном снятии части препаратов с продажи. На Wildberries объявления в начале недели еще оставались. Представитель Wildberries & Russ Дмитрий Борщевский сообщил, что такие товары могут продавать только аптеки-партнеры с лицензией, а получить заказ можно исключительно в аптеке. В карточках товаров указывается запрет на использование препаратов людьми.

Покупатель забирает заказ из самой аптеки, в отношении таких товаров действует усиленный внутренний мониторинг. А на упаковке и в карточках товаров говорится о строгом запрете использования ветеринарного препарата людьми.

По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, проблема кроется в слабом регулировании рынка ветпрепаратов.

«В отношении ветеринарных препаратов есть правовая неопределенность. Эти препараты тоже должен назначать ветеринарный специалист. И, соответственно, приобретение таких препаратов тоже должно осуществляться по рецепту, в том числе и на маркетплейсах, и в профильных специализированных ветеринарных аптеках, где данные препараты реализуются, но дело в том, что препарат действительно пользуется вот таким нездоровым спросом. Применяется препарат в значительных объемах не по прямому показанию. И если в отношении рынка медицинских препаратов регулирование ужесточили, то в отношении ветеринарии, видимо, регуляторы забыли об этом. Здесь, конечно, нужно наводить порядок», – отметил эксперт.

При этом с 1 марта габапентин для медицинского применения включат в перечень препаратов предметно-количественного учета. Это усилит контроль за его оборотом, но уже сейчас, по сообщениям СМИ, пациенты с хроническими заболеваниями сталкиваются с трудностями при покупке необходимого лекарства из-за отказа аптек работать с усиленными требованиями.