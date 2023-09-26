В России захотели отказаться от бумажных документов при зачислении в вуз

Это облегчит поступление в иногородние университеты и снизит физическую нагрузку на сами учебные учреждения, считают в Минобрнауки

26 сентября 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минобрнауки РФ предлагает со следующего учебного года отказаться от необходимости приносить бумажные оригиналы документов при зачислении в вуз, сообщили на сайте ведомства.

Отмечается, что абитуриентам достаточно будет иметь электронное подтверждение в государственных информационных системах или на "Госуслугах".

По задумке, мера облегчит поступление в иногородние университеты и снизит физическую нагрузку на вузы.

Среди других предлагаемых нововведений – ежечасное обновление конкурсных списков с первого дня подачи документов и возможность подать заявления в пять вузов на пять разных направлений подготовки.

Накануне глава Совфеда Валентина Матвиенко поручила подготовить запрос в ФАС из-за резкого роста цен на учебники.