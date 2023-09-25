Учителям предложили платить не меньше 2,5 МРОТ
Документ уже направлен на рассмотрение в Госдуму
25 сентября 2023, 15:26, ИА Амител
Уровень зарплаты муниципальных педагогов при работе на полную ставку предложили зафиксировать на уровне 2,5 минимального размера оплаты труда (МРОТ), пишет "Парламентская газета".
С соответствующей инициативой выступила сенатор Елена Афанасьева. Документ уже направлен на рассмотрение в Госдуму.
В пояснительной записке отмечается, что средняя зарплата учителя в 2023 году составляет 45 787 рублей. Однако размер зависит от региона: где-то зарплата выше 100 тысяч рублей, а где-то не больше 30 тысяч.
Как отмечают эксперты, в некоторых случаях зарплата учителей, особенно в сельской местности, не только ниже средней по региону, но иногда не достигает даже МРОТ в регионе.
Законопроект призван повысить размер оплаты труда учителей, обеспечив гарантированный уровень выплат во всех субъектах РФ.
15:42:56 25-09-2023
Просто в регионах начнут работать на пол ставки
16:06:36 25-09-2023
Гость (15:42:56 25-09-2023) Просто в регионах начнут работать на пол ставки ... Работать на две, получать за половину) А ежели серьезно - не пройдет это предложение. Они уже вон предлагали в школу недоучек загнать. Как будто студенту прямо счастье забесплатно поработать. Так что...
16:08:40 25-09-2023
Гость (15:42:56 25-09-2023) Просто в регионах начнут работать на пол ставки ... Начнут? открою секрет, давно работают, и полставки не предел, есть и 1/3 и 1/4 ставки! ...Про 1/5 ставки не слышал, но похоже скоро появятся
16:20:52 25-09-2023
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