Учителям предложили платить не меньше 2,5 МРОТ

Документ уже направлен на рассмотрение в Госдуму

25 сентября 2023, 15:26, ИА Амител

Фото: amic.ru

Уровень зарплаты муниципальных педагогов при работе на полную ставку предложили зафиксировать на уровне 2,5 минимального размера оплаты труда (МРОТ), пишет "Парламентская газета".

С соответствующей инициативой выступила сенатор Елена Афанасьева. Документ уже направлен на рассмотрение в Госдуму.

В пояснительной записке отмечается, что средняя зарплата учителя в 2023 году составляет 45 787 рублей. Однако размер зависит от региона: где-то зарплата выше 100 тысяч рублей, а где-то не больше 30 тысяч.

Как отмечают эксперты, в некоторых случаях зарплата учителей, особенно в сельской местности, не только ниже средней по региону, но иногда не достигает даже МРОТ в регионе.

Законопроект призван повысить размер оплаты труда учителей, обеспечив гарантированный уровень выплат во всех субъектах РФ.