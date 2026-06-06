В российских колледжах появятся новые специальности

Новые специальности появляются в системе среднего профобразования ежегодно под потребности рынка труда

06 июня 2026, 11:33, ИА Амител

Студенты / Фото: amic.ru

Ежегодно в системе среднего профессионального образования России открываются новые профессии и специальности, ориентированные на реальные запросы рынка труда. В 2026 году колледжи начнут подготовку по таким направлениям, как промышленный дизайн, реставрация недвижимых памятников культурного наследия, а также по ряду IT-специальностей. Об этом на полях ПМЭФ сообщил ТАСС заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин.

«Мы стараемся синхронизировать программы с потребностями рынка труда, которые, безусловно, меняются, и каждый год появляются новые профессии и специальности. В этом году появляются такие профессии, как промышленный дизайн, реставрация недвижимых памятников культурного наследия, специальности IT», — пояснил замминистра.

При этом Желонкин отметил, что неизменным спросом у абитуриентов пользуются медицинские и педагогические специальности, а также направления, связанные со строительством.