НОВОСТИБизнес

В Россию хотят вернуться Hyundai, Samsung и LG

Наша страна для корейского бизнеса имеет большое значение – это не только рынок, но и стратегический хаб

28 марта 2025, 15:30, ИА Амител

Телевизоры / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Телевизоры / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Крупные южнокорейские компании Hyundai Motor, LG Electronics и Samsung Electronics изучают возможность вернуться в Россию, сообщает RT со ссылкой на The Korea Times.

"Компании ускоряют свои технико-экономические обоснования возобновления бизнеса в России", – говорится в материале.

Отмечается, что Россия для корейского бизнеса имеет большое значение – это не только крупный рынок, но и стратегический хаб, соединяющий Центральную Азию и Европу.

Южнокорейское издание указывает, что компания LG Electronics уже частично возобновила работу на своем заводе по производству электронных приборов в Москве. 

HD Hyundai Electric примет участие в российской выставке "Электро-2025" через местного дистрибьютора, а Hyundai Motor Group изучает российский рынок. Дочерние компании Hyundai Motor – Kia, Hyundai Mobis и Hyundai Steel – разместили вакансии в России.

"Samsung Electronics также рассматривает возможность возобновления своего бизнеса в России", – пишет газета.

Ранее депутат АКЗС Владимир Семенов объяснил, при каких условиях могут вернуться западные бренды.

Бундестаг. Германия / Фото: unsplash.com / Leon Seibert

Немецкие автопроизводители и инженерные фирмы хотят вернуться в Россию

Предприятия заинтересованы в этом при условии отмены санкций
НОВОСТИОбщество

бизнес

Комментарии 8

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Гость

15:38:07 28-03-2025

Милости просим
А китайские бренди вон

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Гость

15:43:36 28-03-2025

Ушли и ушли...
Лучше СОНИ ПС разблокируйте, надоели посредники...

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Гость

15:48:37 28-03-2025

Гость (15:43:36 28-03-2025) Ушли и ушли...Лучше СОНИ ПС разблокируйте, надоели посре... Вот уж точно не нужны сервисы для инфантилов

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гость

16:26:43 28-03-2025

сколько не пиши, в реальности это не произойдет

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Гость

20:47:44 28-03-2025

гость (16:26:43 28-03-2025) сколько не пиши, в реальности это не произойдет... похоже на то, ибо изучать возможность и хотеть это разные вещи

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Гость

19:19:48 28-03-2025

Они уходили? Техники на маркетах полно и LJ и Samsung

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Гость

13:18:02 29-03-2025

А свое никак?

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Гость

13:51:42 29-03-2025

Гость (13:18:02 29-03-2025) А свое никак?... на гранте катаетесь?

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