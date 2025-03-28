В Россию хотят вернуться Hyundai, Samsung и LG
Наша страна для корейского бизнеса имеет большое значение – это не только рынок, но и стратегический хаб
28 марта 2025, 15:30, ИА Амител
Крупные южнокорейские компании Hyundai Motor, LG Electronics и Samsung Electronics изучают возможность вернуться в Россию, сообщает RT со ссылкой на The Korea Times.
"Компании ускоряют свои технико-экономические обоснования возобновления бизнеса в России", – говорится в материале.
Отмечается, что Россия для корейского бизнеса имеет большое значение – это не только крупный рынок, но и стратегический хаб, соединяющий Центральную Азию и Европу.
Южнокорейское издание указывает, что компания LG Electronics уже частично возобновила работу на своем заводе по производству электронных приборов в Москве.
HD Hyundai Electric примет участие в российской выставке "Электро-2025" через местного дистрибьютора, а Hyundai Motor Group изучает российский рынок. Дочерние компании Hyundai Motor – Kia, Hyundai Mobis и Hyundai Steel – разместили вакансии в России.
"Samsung Electronics также рассматривает возможность возобновления своего бизнеса в России", – пишет газета.
Ранее депутат АКЗС Владимир Семенов объяснил, при каких условиях могут вернуться западные бренды.
15:38:07 28-03-2025
Милости просим
А китайские бренди вон
15:43:36 28-03-2025
Ушли и ушли...
Лучше СОНИ ПС разблокируйте, надоели посредники...
15:48:37 28-03-2025
Гость (15:43:36 28-03-2025) Ушли и ушли...Лучше СОНИ ПС разблокируйте, надоели посре... Вот уж точно не нужны сервисы для инфантилов
16:26:43 28-03-2025
сколько не пиши, в реальности это не произойдет
20:47:44 28-03-2025
гость (16:26:43 28-03-2025) сколько не пиши, в реальности это не произойдет... похоже на то, ибо изучать возможность и хотеть это разные вещи
19:19:48 28-03-2025
Они уходили? Техники на маркетах полно и LJ и Samsung
13:18:02 29-03-2025
А свое никак?
13:51:42 29-03-2025
Гость (13:18:02 29-03-2025) А свое никак?... на гранте катаетесь?