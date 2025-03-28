В Россию хотят вернуться Hyundai, Samsung и LG

Наша страна для корейского бизнеса имеет большое значение – это не только рынок, но и стратегический хаб

28 марта 2025, 15:30, ИА Амител

Телевизоры / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Крупные южнокорейские компании Hyundai Motor, LG Electronics и Samsung Electronics изучают возможность вернуться в Россию, сообщает RT со ссылкой на The Korea Times.

"Компании ускоряют свои технико-экономические обоснования возобновления бизнеса в России", – говорится в материале.

Отмечается, что Россия для корейского бизнеса имеет большое значение – это не только крупный рынок, но и стратегический хаб, соединяющий Центральную Азию и Европу.

Южнокорейское издание указывает, что компания LG Electronics уже частично возобновила работу на своем заводе по производству электронных приборов в Москве.

HD Hyundai Electric примет участие в российской выставке "Электро-2025" через местного дистрибьютора, а Hyundai Motor Group изучает российский рынок. Дочерние компании Hyundai Motor – Kia, Hyundai Mobis и Hyundai Steel – разместили вакансии в России.

"Samsung Electronics также рассматривает возможность возобновления своего бизнеса в России", – пишет газета.

Ранее депутат АКЗС Владимир Семенов объяснил, при каких условиях могут вернуться западные бренды.