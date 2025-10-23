В РПЦ призвали даже малоимущих россиян отдавать 10% от зарплаты на нужды церкви
Главное, чтобы человек сохранял готовность к благотворительности
23 октября 2025, 15:50, ИА Амител
Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) объяснил, что десятина – это не обязанность, а добровольное пожертвование, которое каждый может делать в меру своих возможностей.
По словам представителя Русской православной церкви, речь идет не только о деньгах, но и о добрых делах, участии в жизни прихода и помощи нуждающимся.
«Есть понятие церковной десятины. Оно идет еще из Ветхого Завета. Считается, что верующий должен отдавать 10% своего дохода на церковные нужды», – рассказал отец Феодорит изданию "Абзац".
Он отметил, что не все прихожане в состоянии жертвовать десятину из-за небольшого дохода, и в этом случае Церковь не требует строгого соблюдения этой нормы. Главное, подчеркнул иеромонах, чтобы человек сохранял готовность к благотворительности и духовному участию в жизни общины.
Ранее иерей Кирилл Марковский в интервью журналу "Фома" заявил, что женщина, получающая 100 тысяч рублей в месяц, должна большую часть этой суммы – 90 тысяч – отдавать на нужды храма. По его словам, для "нормальной жизни" женщине достаточно 10 тысяч рублей.
15:52:37 23-10-2025
Ну вот пусть верующие и отдают. Заодно проверим, какой у нас процент этих верующих на самом деле.
15:53:36 23-10-2025
сюр какой то ))))))))))
15:59:48 23-10-2025
Всё верно: 13% налогом гос-ву и 90% - церкви. А на оставшиеся - гуляй от пуза.
16:00:55 23-10-2025
Впрочем, атеистов не касается.
16:04:21 23-10-2025
Халявщики. Церковь, та еще МММ
16:38:49 23-10-2025
А ху-ху не хо-хо?
🤣
17:56:42 23-10-2025
Кхм... (16:38:49 23-10-2025) А ху-ху не хо-хо?🤣... С языка снял))))))))))))))))
16:44:49 23-10-2025
Попы хотят бабла... Привыкли к халяве.
16:46:11 23-10-2025
А не треснет лицо?
20:55:51 23-10-2025
Гость (16:46:11 23-10-2025) А не треснет лицо?... ну что так ласково морду описали))
16:50:51 23-10-2025
Ну, ладно, этот хотя бы считает "что верующий должен отдавать 10% своего дохода на церковные нужды". Типа "членских или партийных" взносов.
17:00:49 23-10-2025
Гость (16:50:51 23-10-2025) Ну, ладно, этот хотя бы считает "что верующий должен отдават... Это для начала только с верующих,а потом через пару лет и со всех можно брать будет
16:59:05 23-10-2025
А ещё есть такие понятия как бесстыдство, наглость, жадность и т. д...
12:48:14 24-10-2025
Маруся (16:59:05 23-10-2025) А ещё есть такие понятия как бесстыдство, наглость, жадность... Наглость и жадность правят миром.
17:24:10 23-10-2025
Новая бэха или мерен сами не появятся
Попы работают, молодцы
17:51:27 23-10-2025
Жадность и тупость еще никого до добра не доводили...
18:00:30 23-10-2025
Кирилу на новую яхту, помогите пожалуйста.
18:25:31 23-10-2025
Такое ощущение подал в позапрошлый век, осталось попам ещё добиться всеобщей неграмотности.
18:38:20 23-10-2025
Поклонились Сатане...
18:49:18 23-10-2025
Попы в конец распоясались.Благо бы на Бога служили, а здесь дьявольщина в чистом виде.
19:18:18 23-10-2025
Бедненькие, с хлеба на воду перебиваются.
Земли под ногами уже не видят.
20:20:07 23-10-2025
Ну десятина - это церковная традиция. В чем противоречие? Если ты воцерквлен - живи по раскладам поповским, показывай свою преданность общине.
22:15:44 23-10-2025
Ишь как народишко возбудился, в чистом виде-праведный гнев. Хотя, сказано же, дело добровольное, можно и просто добрыми делами помочь. Эх, соотечественники, видимо пришло время швондеров, отобрать и поделить.
00:40:17 24-10-2025
Сибиряк. (22:15:44 23-10-2025) Ишь как народишко возбудился, в чистом виде-праведный гнев. ... Где тут про отнять и поделить? Или лишь бы квакнуть?
06:15:19 24-10-2025
Сибиряк. (22:15:44 23-10-2025) Ишь как народишко возбудился, в чистом виде-праведный гнев. ... Сибиряк, жирный минус. Не путай Бога с дьявольским опиумом для народа.
22:38:07 23-10-2025
Взалкал отец Фёдор!
04:06:15 24-10-2025
Запрос на перевод отклонен как мошеннический. Предложено следовать в неизвестном направлении.