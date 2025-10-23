НОВОСТИОбщество

В РПЦ призвали даже малоимущих россиян отдавать 10% от зарплаты на нужды церкви

Главное, чтобы человек сохранял готовность к благотворительности

23 октября 2025, 15:50, ИА Амител

Служба в храме в Барнауле / Фото: amic.ru
Служба в храме в Барнауле / Фото: amic.ru

Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) объяснил, что десятина – это не обязанность, а добровольное пожертвование, которое каждый может делать в меру своих возможностей.

По словам представителя Русской православной церкви, речь идет не только о деньгах, но и о добрых делах, участии в жизни прихода и помощи нуждающимся.

«Есть понятие церковной десятины. Оно идет еще из Ветхого Завета. Считается, что верующий должен отдавать 10% своего дохода на церковные нужды», – рассказал отец Феодорит изданию "Абзац".

Он отметил, что не все прихожане в состоянии жертвовать десятину из-за небольшого дохода, и в этом случае Церковь не требует строгого соблюдения этой нормы. Главное, подчеркнул иеромонах, чтобы человек сохранял готовность к благотворительности и духовному участию в жизни общины.

Ранее иерей Кирилл Марковский в интервью журналу "Фома" заявил, что женщина, получающая 100 тысяч рублей в месяц, должна большую часть этой суммы – 90 тысяч – отдавать на нужды храма. По его словам, для "нормальной жизни" женщине достаточно 10 тысяч рублей.

Гость

15:52:37 23-10-2025

Ну вот пусть верующие и отдают. Заодно проверим, какой у нас процент этих верующих на самом деле.

Гость

15:53:36 23-10-2025

сюр какой то ))))))))))

Гость

15:59:48 23-10-2025

Всё верно: 13% налогом гос-ву и 90% - церкви. А на оставшиеся - гуляй от пуза.

Гость

16:00:55 23-10-2025

Впрочем, атеистов не касается.

Гость

16:04:21 23-10-2025

Халявщики. Церковь, та еще МММ

Кхм...

16:38:49 23-10-2025

А ху-ху не хо-хо?
🤣

Светлана

17:56:42 23-10-2025

Кхм... (16:38:49 23-10-2025) А ху-ху не хо-хо?🤣... С языка снял))))))))))))))))

Гость

16:44:49 23-10-2025

Попы хотят бабла... Привыкли к халяве.

Гость

16:46:11 23-10-2025

А не треснет лицо?

Гость

20:55:51 23-10-2025

Гость (16:46:11 23-10-2025) А не треснет лицо?... ну что так ласково морду описали))

Гость

16:50:51 23-10-2025

Ну, ладно, этот хотя бы считает "что верующий должен отдавать 10% своего дохода на церковные нужды". Типа "членских или партийных" взносов.

гость

17:00:49 23-10-2025

Гость (16:50:51 23-10-2025) Ну, ладно, этот хотя бы считает "что верующий должен отдават... Это для начала только с верующих,а потом через пару лет и со всех можно брать будет

Маруся

16:59:05 23-10-2025

А ещё есть такие понятия как бесстыдство, наглость, жадность и т. д...

Гость

12:48:14 24-10-2025

Маруся (16:59:05 23-10-2025) А ещё есть такие понятия как бесстыдство, наглость, жадность... Наглость и жадность правят миром.

Гость

17:24:10 23-10-2025

Новая бэха или мерен сами не появятся
Попы работают, молодцы

Гость

17:51:27 23-10-2025

Жадность и тупость еще никого до добра не доводили...

Владимир

18:00:30 23-10-2025

Кирилу на новую яхту, помогите пожалуйста.

Ил

18:25:31 23-10-2025

Такое ощущение подал в позапрошлый век, осталось попам ещё добиться всеобщей неграмотности.

Гость

18:38:20 23-10-2025

Поклонились Сатане...

Гость

18:49:18 23-10-2025

Попы в конец распоясались.Благо бы на Бога служили, а здесь дьявольщина в чистом виде.

Гость

19:18:18 23-10-2025

Бедненькие, с хлеба на воду перебиваются.
Земли под ногами уже не видят.

Гость

20:20:07 23-10-2025

Ну десятина - это церковная традиция. В чем противоречие? Если ты воцерквлен - живи по раскладам поповским, показывай свою преданность общине.

Сибиряк.

22:15:44 23-10-2025

Ишь как народишко возбудился, в чистом виде-праведный гнев. Хотя, сказано же, дело добровольное, можно и просто добрыми делами помочь. Эх, соотечественники, видимо пришло время швондеров, отобрать и поделить.

Гость

00:40:17 24-10-2025

Сибиряк. (22:15:44 23-10-2025) Ишь как народишко возбудился, в чистом виде-праведный гнев. ... Где тут про отнять и поделить? Или лишь бы квакнуть?

Гость

06:15:19 24-10-2025

Сибиряк. (22:15:44 23-10-2025) Ишь как народишко возбудился, в чистом виде-праведный гнев. ... Сибиряк, жирный минус. Не путай Бога с дьявольским опиумом для народа.

Гость

22:38:07 23-10-2025

Взалкал отец Фёдор!

А не пойти бы в гости?

04:06:15 24-10-2025

Запрос на перевод отклонен как мошеннический. Предложено следовать в неизвестном направлении.

