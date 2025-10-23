В РПЦ призвали даже малоимущих россиян отдавать 10% от зарплаты на нужды церкви

Главное, чтобы человек сохранял готовность к благотворительности

Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) объяснил, что десятина – это не обязанность, а добровольное пожертвование, которое каждый может делать в меру своих возможностей.

По словам представителя Русской православной церкви, речь идет не только о деньгах, но и о добрых делах, участии в жизни прихода и помощи нуждающимся.

«Есть понятие церковной десятины. Оно идет еще из Ветхого Завета. Считается, что верующий должен отдавать 10% своего дохода на церковные нужды», – рассказал отец Феодорит изданию "Абзац".

Он отметил, что не все прихожане в состоянии жертвовать десятину из-за небольшого дохода, и в этом случае Церковь не требует строгого соблюдения этой нормы. Главное, подчеркнул иеромонах, чтобы человек сохранял готовность к благотворительности и духовному участию в жизни общины.

Ранее иерей Кирилл Марковский в интервью журналу "Фома" заявил, что женщина, получающая 100 тысяч рублей в месяц, должна большую часть этой суммы – 90 тысяч – отдавать на нужды храма. По его словам, для "нормальной жизни" женщине достаточно 10 тысяч рублей.