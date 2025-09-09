В РПЦ предложили ввести десятину для россиян на нужды церкви
Такие отчисления якобы являются волей Божией
09 сентября 2025, 16:12, ИА Амител
В Русской православной церкви предложили ввести для верующих обязательные выплаты в размере десятины. Об этом сообщает Telegram-канал "Топор. Экономика".
«Такие отчисления являются волей Божией и необходимы для того, чтобы храмы оставались красивыми, а священнослужители – обеспеченными», – говорит протоиерей Кульпинов.
Инициатива предполагает регулярное перечисление части доходов прихожан на нужды церкви. Как отметил священнослужитель, речь идет о системной поддержке религиозных общин, которая, по его мнению, должна быть закреплена для всех верующих.
Протоиерей подчеркнул, что введение десятины позволит укрепить материальную базу приходов и обеспечить устойчивое развитие церковной жизни. Официального решения по данному вопросу пока нет.
Ранее сообщалось, что представитель Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш) заявил, что православие не запрещает мужчинам носить юбки.
16:15:18 09-09-2025
Давно пора
16:33:37 09-09-2025
Гость (16:15:18 09-09-2025) Давно пора ... ну и плати за нас всех кто против
16:15:53 09-09-2025
Церковь на свои "НУЖДЫ" и так не хило собирает. Мало всё, да? Причём налоги не платит.
16:24:37 09-09-2025
бгггггг
16:28:36 09-09-2025
"священнослужители — обеспеченными"
спаси, что-то не хочется донатить !!!!
16:34:00 09-09-2025
"а священнослужители — обеспеченными»"------ Обязательно надо! И именно с верующих. А то смотрю я на них, на попов, когда они по льду в январе вышагивают, и плакать хочется. Их же холодным ветром качает, они с воды на кипяток перебиваются.
16:38:31 09-09-2025
Надо ввести налог для церквей, тогда и деньги у государства появится.
16:38:54 09-09-2025
На верующих налог. Как в германии. Веришь в бога - плати. Сразу все атеистами станут.
16:45:27 09-09-2025
Ну наконец то настало время когда в открытую свои хотелки озвучили, да еще и с наездом.
17:03:36 09-09-2025
А ху-ху не хо-хо?
17:04:42 09-09-2025
Кое что не треснет? Воистину люди вторая нефть, каждый ободрать хочет.
17:06:44 09-09-2025
а священнослужители – обеспеченными», – говорит протоиерей Кульпинов.----Машины, квартиры, яхты, самолёты и т. д.
17:08:17 09-09-2025
По комментариям сразу видно истинно верующих людей. Они своей копеечки не отдадут. Сразу и треснет и не хо-хо.
17:12:10 09-09-2025
Гость (17:08:17 09-09-2025) По комментариям сразу видно истинно верующих людей. Они свое... Верите, платите за свою веру. Товарищи верили в коммунизм, каждый месяц платили и гордились этим. Кто вам мешает платить даже больше, помогите протоирею стать богатым.
17:20:22 09-09-2025
ВВП (17:12:10 09-09-2025) Верите, платите за свою веру. Товарищи верили в коммунизм, к... Я не верующий. И в 16:34 я написал именно о том, что бы верующие платили. А вот вы почему то стали переживать о возможных трещинах на поповых щеках. Почему вы против того, что бы верующие платили?
17:30:19 09-09-2025
Гость (17:20:22 09-09-2025) Я не верующий. И в 16:34 я написал именно о том, что бы веру... Верующие и платят по мере своих финансовых возможностей. Обдирать три шкуры не стоит, даже с верующих.
18:09:56 09-09-2025
Гость (17:08:17 09-09-2025) По комментариям сразу видно истинно верующих людей. Они свое... Ха - ха! Наши люди за отопление не хотят платить, лучше будут спать в валенках и тулупах
На прошлой неделе было написано про запуск отопления, так все написали "против", до Нового года не включать
18:08:45 09-09-2025
у многих ТАКИЕ нехилые доходы!! по 15 квартир и пр
18:12:47 09-09-2025
Когда люди научатся читать новость полностью-Инициатива предполагает регулярное перечисление части доходов прихожан на нужды церкви
Да без проблем,пусть собирают с прихожан,кто против
18:30:07 09-09-2025
А кто в ЕР парт взносы платят? Церкви должны платить верующие. Нет верующих, нет церкви.
18:36:12 09-09-2025
Бог подаст
20:48:50 09-09-2025
Гость (18:36:12 09-09-2025) Бог подаст... Этим, Бог никогда не подаст, они злейшие враги Бога.
18:54:21 09-09-2025
Пусть пушкинского Балду вспомнит!
18:54:42 09-09-2025
Ну хоть теперь-то жертвы опиума для народа протрут глаза и, оценив, помимо духовного рабства, чисто финансовое бремя "обязательных выплат в размере десятины", разглядят наконец алчную сущность своих "пастырей"?
19:43:21 09-09-2025
Такой наглости попов - "В РПЦ предложили ввести десятину для россиян на нужды церкви" десять процентов с каждого россиянина, еще не было в истории. Индексация пенсионерам 9.5 %, а попу отдай 10 %, это грабеж. Каждый день творит безумие в стране.
23:02:14 09-09-2025
Гость (19:43:21 09-09-2025) Такой наглости попов - "В РПЦ предложили ввести десятину для... А вот и было в истории. Вы, видно в школе плохо учились и классику не читали. Все платили десятину и богатые и бедные в царское время. Но никто на принуждал, просто люди сами понимали и отдавали дань
07:34:35 10-09-2025
Гость (23:02:14 09-09-2025) А вот и было в истории. Вы, видно в школе плохо учились... Гость, история, это ошибки наших предков и скажи, зачем в этом дерьме копаться? Платили! И чего добились? Головы рубили, на кострах жгли, в староверы убегали.... Я, верю Богу - Создателю, который говорит - никогда не оглядывайся назад, живи по Божеским законам в настоящие время.
20:18:47 09-09-2025
Россия - светское государство, так что хотелки священнослужителя останутся хотелками.
21:04:46 09-09-2025
Считаю себя человеком верующим, хожу в храм, помогаю по возможности нуждающимся людям, собачьим и кошачьим приютам и делаю это с радостью в душе. А вот просто носить десятины к попам совсем пока не испытываю желания.
22:01:08 09-09-2025
Сибиряк. (21:04:46 09-09-2025) Считаю себя человеком верующим, хожу в храм, помогаю по возм... Я, верю в Бога - Создателя, по храмам не шляюсь, чтобы не навести гнев Бога на себя и потерять дружбу с ним и потому каждый день в радость.
21:10:42 09-09-2025
- "Я, устроюсь на работу" ------------ Его палкой не загонишь на работу.
22:47:49 09-09-2025
Прихожане тяжело вздохнули))))))
07:44:27 10-09-2025
Гость (22:47:49 09-09-2025) Прихожане тяжело вздохнули)))))) ... И достали карточки.
22:51:37 09-09-2025
С депутатских и олигархических доходов можно десятину и даже больше платить. А с рядовых россиян, у которых пенсия 15-23 тысячи или зарплата ближе к минималке разве можно что-то собирать дополнительно, ведь в храмах и так все услуги платные и не дешёвые, кроме исповеди и причастия, если и этого лишат, то останутся вовсе без прихожан.
06:57:43 10-09-2025
Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда добавил, что у священника, как и у любого человека, возможно частное мнение по разным вопросам Личное мнение священника не может считаться позицией Русской православной церкви, священнослужителям следует быть ответственными в своих публичных заявлениях. Об этом заявил глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя высказывания иркутского священника о сборе "десятины". Иными словами: каждый суслик - агроном. Но вы на то и люди разумные, чтобы отличать мнение суслика от мнения агронома.
10:04:02 10-09-2025
Гость (06:57:43 10-09-2025) Глава Синодального отдела Московского патриархата по вза...
Вот пусть суслик и сидит молча в своей норке. А то что-то больно много бреда последние годы начали нести священники. То ли крыша едет от вседозволенности, то ли в ладан чего-то стали подмешивать
10:49:19 10-09-2025
Еще и сектантам плати.
11:38:24 10-09-2025
"Колхоз дело добровольное" (с)
14:21:50 10-09-2025
Отец Михаил третий год собирал деньги на храм, но хватило только на "Ауди"...