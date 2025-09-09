В РПЦ предложили ввести десятину для россиян на нужды церкви

Такие отчисления якобы являются волей Божией

09 сентября 2025, 16:12, ИА Амител

В Русской православной церкви предложили ввести для верующих обязательные выплаты в размере десятины. Об этом сообщает Telegram-канал "Топор. Экономика".

«Такие отчисления являются волей Божией и необходимы для того, чтобы храмы оставались красивыми, а священнослужители – обеспеченными», – говорит протоиерей Кульпинов.

Инициатива предполагает регулярное перечисление части доходов прихожан на нужды церкви. Как отметил священнослужитель, речь идет о системной поддержке религиозных общин, которая, по его мнению, должна быть закреплена для всех верующих.

Протоиерей подчеркнул, что введение десятины позволит укрепить материальную базу приходов и обеспечить устойчивое развитие церковной жизни. Официального решения по данному вопросу пока нет.

Ранее сообщалось, что представитель Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш) заявил, что православие не запрещает мужчинам носить юбки.