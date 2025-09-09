НОВОСТИОбщество

В РПЦ предложили ввести десятину для россиян на нужды церкви

Такие отчисления якобы являются волей Божией

09 сентября 2025, 16:12, ИА Амител

В Русской православной церкви предложили ввести для верующих обязательные выплаты в размере десятины. Об этом сообщает Telegram-канал "Топор. Экономика".

«Такие отчисления являются волей Божией и необходимы для того, чтобы храмы оставались красивыми, а священнослужители – обеспеченными», – говорит протоиерей Кульпинов.

Инициатива предполагает регулярное перечисление части доходов прихожан на нужды церкви. Как отметил священнослужитель, речь идет о системной поддержке религиозных общин, которая, по его мнению, должна быть закреплена для всех верующих.

Протоиерей подчеркнул, что введение десятины позволит укрепить материальную базу приходов и обеспечить устойчивое развитие церковной жизни. Официального решения по данному вопросу пока нет.

Крест на куполе храма / Фото: amic.ru

Комментарии 39

Avatar Picture
Гость

16:15:18 09-09-2025

Давно пора

  -46 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:33:37 09-09-2025

Гость (16:15:18 09-09-2025) Давно пора ... ну и плати за нас всех кто против

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:15:53 09-09-2025

Церковь на свои "НУЖДЫ" и так не хило собирает. Мало всё, да? Причём налоги не платит.

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:24:37 09-09-2025

бгггггг

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

16:28:36 09-09-2025

"священнослужители — обеспеченными"

спаси, что-то не хочется донатить !!!!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:34:00 09-09-2025

"а священнослужители — обеспеченными»"------ Обязательно надо! И именно с верующих. А то смотрю я на них, на попов, когда они по льду в январе вышагивают, и плакать хочется. Их же холодным ветром качает, они с воды на кипяток перебиваются.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:38:31 09-09-2025

Надо ввести налог для церквей, тогда и деньги у государства появится.

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:38:54 09-09-2025

На верующих налог. Как в германии. Веришь в бога - плати. Сразу все атеистами станут.

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:45:27 09-09-2025

Ну наконец то настало время когда в открытую свои хотелки озвучили, да еще и с наездом.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

17:03:36 09-09-2025

А ху-ху не хо-хо?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

17:04:42 09-09-2025

Кое что не треснет? Воистину люди вторая нефть, каждый ободрать хочет.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

17:06:44 09-09-2025

а священнослужители – обеспеченными», – говорит протоиерей Кульпинов.----Машины, квартиры, яхты, самолёты и т. д.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:08:17 09-09-2025

По комментариям сразу видно истинно верующих людей. Они своей копеечки не отдадут. Сразу и треснет и не хо-хо.

  -23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

17:12:10 09-09-2025

Гость (17:08:17 09-09-2025) По комментариям сразу видно истинно верующих людей. Они свое... Верите, платите за свою веру. Товарищи верили в коммунизм, каждый месяц платили и гордились этим. Кто вам мешает платить даже больше, помогите протоирею стать богатым.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:20:22 09-09-2025

ВВП (17:12:10 09-09-2025) Верите, платите за свою веру. Товарищи верили в коммунизм, к... Я не верующий. И в 16:34 я написал именно о том, что бы верующие платили. А вот вы почему то стали переживать о возможных трещинах на поповых щеках. Почему вы против того, что бы верующие платили?

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

17:30:19 09-09-2025

Гость (17:20:22 09-09-2025) Я не верующий. И в 16:34 я написал именно о том, что бы веру... Верующие и платят по мере своих финансовых возможностей. Обдирать три шкуры не стоит, даже с верующих.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:09:56 09-09-2025

Гость (17:08:17 09-09-2025) По комментариям сразу видно истинно верующих людей. Они свое... Ха - ха! Наши люди за отопление не хотят платить, лучше будут спать в валенках и тулупах
На прошлой неделе было написано про запуск отопления, так все написали "против", до Нового года не включать

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:08:45 09-09-2025

у многих ТАКИЕ нехилые доходы!! по 15 квартир и пр

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:12:47 09-09-2025

Когда люди научатся читать новость полностью-Инициатива предполагает регулярное перечисление части доходов прихожан на нужды церкви
Да без проблем,пусть собирают с прихожан,кто против

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:30:07 09-09-2025

А кто в ЕР парт взносы платят? Церкви должны платить верующие. Нет верующих, нет церкви.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:36:12 09-09-2025

Бог подаст

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:48:50 09-09-2025

Гость (18:36:12 09-09-2025) Бог подаст... Этим, Бог никогда не подаст, они злейшие враги Бога.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:54:21 09-09-2025

Пусть пушкинского Балду вспомнит!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:54:42 09-09-2025

Ну хоть теперь-то жертвы опиума для народа протрут глаза и, оценив, помимо духовного рабства, чисто финансовое бремя "обязательных выплат в размере десятины", разглядят наконец алчную сущность своих "пастырей"?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:43:21 09-09-2025

Такой наглости попов - "В РПЦ предложили ввести десятину для россиян на нужды церкви" десять процентов с каждого россиянина, еще не было в истории. Индексация пенсионерам 9.5 %, а попу отдай 10 %, это грабеж. Каждый день творит безумие в стране.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:02:14 09-09-2025

Гость (19:43:21 09-09-2025) Такой наглости попов - "В РПЦ предложили ввести десятину для... А вот и было в истории. Вы, видно в школе плохо учились и классику не читали. Все платили десятину и богатые и бедные в царское время. Но никто на принуждал, просто люди сами понимали и отдавали дань

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:34:35 10-09-2025

Гость (23:02:14 09-09-2025) А вот и было в истории. Вы, видно в школе плохо учились... Гость, история, это ошибки наших предков и скажи, зачем в этом дерьме копаться? Платили! И чего добились? Головы рубили, на кострах жгли, в староверы убегали.... Я, верю Богу - Создателю, который говорит - никогда не оглядывайся назад, живи по Божеским законам в настоящие время.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:18:47 09-09-2025

Россия - светское государство, так что хотелки священнослужителя останутся хотелками.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сибиряк.

21:04:46 09-09-2025

Считаю себя человеком верующим, хожу в храм, помогаю по возможности нуждающимся людям, собачьим и кошачьим приютам и делаю это с радостью в душе. А вот просто носить десятины к попам совсем пока не испытываю желания.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:01:08 09-09-2025

Сибиряк. (21:04:46 09-09-2025) Считаю себя человеком верующим, хожу в храм, помогаю по возм... Я, верю в Бога - Создателя, по храмам не шляюсь, чтобы не навести гнев Бога на себя и потерять дружбу с ним и потому каждый день в радость.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:10:42 09-09-2025

- "Я, устроюсь на работу" ------------ Его палкой не загонишь на работу.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:47:49 09-09-2025

Прихожане тяжело вздохнули))))))

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

07:44:27 10-09-2025

Гость (22:47:49 09-09-2025) Прихожане тяжело вздохнули)))))) ... И достали карточки.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:51:37 09-09-2025

С депутатских и олигархических доходов можно десятину и даже больше платить. А с рядовых россиян, у которых пенсия 15-23 тысячи или зарплата ближе к минималке разве можно что-то собирать дополнительно, ведь в храмах и так все услуги платные и не дешёвые, кроме исповеди и причастия, если и этого лишат, то останутся вовсе без прихожан.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:57:43 10-09-2025


Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда добавил, что у священника, как и у любого человека, возможно частное мнение по разным вопросам Личное мнение священника не может считаться позицией Русской православной церкви, священнослужителям следует быть ответственными в своих публичных заявлениях. Об этом заявил глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя высказывания иркутского священника о сборе "десятины". Иными словами: каждый суслик - агроном. Но вы на то и люди разумные, чтобы отличать мнение суслика от мнения агронома.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:04:02 10-09-2025

Гость (06:57:43 10-09-2025) Глава Синодального отдела Московского патриархата по вза...
Вот пусть суслик и сидит молча в своей норке. А то что-то больно много бреда последние годы начали нести священники. То ли крыша едет от вседозволенности, то ли в ладан чего-то стали подмешивать

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:49:19 10-09-2025

Еще и сектантам плати.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

11:38:24 10-09-2025

"Колхоз дело добровольное" (с)

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:21:50 10-09-2025

Отец Михаил третий год собирал деньги на храм, но хватило только на "Ауди"...

  2 Нравится
Ответить
