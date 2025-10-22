В РПЦ призвали женщин отдавать 90% доходов в храм, чтобы их не мучали греховные мысли
Для нормальной жизни женщине достаточно 10 тысяч рублей
22 октября 2025, 22:30, ИА Амител
В Русской православной церкви вновь разгорелась дискуссия о деньгах и роли женщин в финансах.
Иерей Кирилл Марковский в интервью журналу "Фома" заявил, что женщина, получающая 100 тысяч рублей в месяц, должна большую часть этой суммы – 90 тысяч – отдавать на нужды храма. По его словам, для "нормальной жизни" женщине достаточно 10 тысяч рублей.
«Если у нее будет 100 тысяч, это будут страшные-страшные переживания каждый день: что купить, куда потратить, куда свое приобретенное сложить. Да вы что, это же кошмар будет. Это такое испытание! Если у вас будет столько денег, к вам будут приходить помыслы. 100 тысяч нельзя, надо 90 отдать на храм. Зачем тебе больше?» – прокомментировал Кирилл Марковский.
Ранее сообщалось, что в Русской православной церкви предлагают наделить мужчин правом запрещать аборты женщинам. Как заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, РПЦ намерена лоббировать инициативу о закреплении этого права на законодательном уровне.
Мечтать не вредно! Работать не пробовали и мысли дурные уйдут
14:05:52 02-11-2025
22:37:27 22-10-2025
Звучит как издевательство. Или злая шутка.
Кошмар
22:39:13 22-10-2025
а штакетиной вдоль телятины?
22:40:33 22-10-2025
Лучше выбросить деньги на ветер, чем отдать служителям культа.
22:40:50 22-10-2025
А зачем служителям культа столько денег? Даже бог велел делиться, а этот хочет забирать 90%. Какие же муки испытывает этот раб божий, когда думает о чужих деньгах не в его кармане. Грешно однако...
09:04:14 23-10-2025
22:45:52 22-10-2025
Я хоть и атеист но инициативу поддерживаю
07:06:14 23-10-2025
00:04:24 23-10-2025
Их туда по уровню iq набирают? Как mensa, но наоборот
00:19:23 23-10-2025
А рпц-то зачем столько денег. Всё дальше церковь от истоков религии
07:34:43 23-10-2025
00:36:17 23-10-2025
Уже не только дума жжет и церковь туда же.
06:36:01 23-10-2025
а храмовников не замучают?
06:43:31 23-10-2025
А стяжательство церковников это разве не грех?
07:07:43 23-10-2025
«Знание порождает науку, а незнание — веру» — цитата древнегреческого врача Гиппократа.
07:22:07 23-10-2025
Это специально такие вбросы происходят? Чтобы настроить против?
08:55:14 23-10-2025
07:24:21 23-10-2025
При царе-батюшке вроде десятина была?
07:28:57 23-10-2025
А эти бородатые мужики в женских платьях не так уж и просты...
11:13:53 23-10-2025
07:35:38 23-10-2025
- "Иерей Кирилл Марковский в интервью журналу "Фома" заявил, что женщина, получающая 100 тысяч рублей в месяц, должна большую часть этой суммы – 90 тысяч – отдавать на нужды храма. По его словам, для "нормальной жизни" женщине достаточно 10 тысяч рублей." ---------- Дьявол во плоти, озвучил свои сокровенные планы.
07:44:03 23-10-2025
По-моему, читая заявления некоторых деятелей РПЦ, на ум приходит мысль, что в РПЦ тайно засланы для развала изнутри агенты еретиков или других врагов православной церкви.Ну нельзя серьезно воспринимать данное заявление.Это пахнет даже не 19 веком, а куда-то дальше вглубь истории церкви.
08:39:08 23-10-2025
Какие деньги на храм? Женщина должна дома сидеть и вести хозяйство, а заработать может только мужик. Отсюда у женщины не может быть денег, чтобы их отдать на храм.
08:49:51 23-10-2025
Если деньги, по логике РПЦ, это зло, тогда зачем их нести в святое место?
Деньги нужно нести в места похоти, пьянства, чревоугодия и праздного образа жизни.
08:57:59 23-10-2025
Триста рублей в день. Ну на хлеб и воду хватит. Наверное. На коммуналку, одежду и обувь уже нет. Лекарства он, понятное дело, даже не рассматривает, подорожника в его понимании хватит. Хотя вот у нас минимум шесть месяцев в году подорожник под ногами не сорвешь. Интересно, а детей она тоже на эти 10 тысяч должка одеть, обуть и накормить?.. Особенно если по заветам РПЦ их у нее штук 20?
08:59:16 23-10-2025
И не сомневался в резонансе... Понять бы ещё - чего они добиваются такими заявлениями... ловят хайп или что-то глубинное?.
09:19:40 23-10-2025
10:04:31 23-10-2025
церковь веками принижала женщину, вот почему доверия к церкви нет и не будет, пока не исправит этот грех и не возвеличит женщину.
15:34:58 23-10-2025
Ну, ляпнул какой-то никому неизвестный мракобес какому то никому неизвестному изданию очередную глупость. Никто бы и не знал о них. Нет! Надо растащить этот бред по всем СМИ!