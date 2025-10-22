В РПЦ призвали женщин отдавать 90% доходов в храм, чтобы их не мучали греховные мысли

Для нормальной жизни женщине достаточно 10 тысяч рублей

22 октября 2025, 22:30, ИА Амител

В Русской православной церкви вновь разгорелась дискуссия о деньгах и роли женщин в финансах.

Иерей Кирилл Марковский в интервью журналу "Фома" заявил, что женщина, получающая 100 тысяч рублей в месяц, должна большую часть этой суммы – 90 тысяч – отдавать на нужды храма. По его словам, для "нормальной жизни" женщине достаточно 10 тысяч рублей.

«Если у нее будет 100 тысяч, это будут страшные-страшные переживания каждый день: что купить, куда потратить, куда свое приобретенное сложить. Да вы что, это же кошмар будет. Это такое испытание! Если у вас будет столько денег, к вам будут приходить помыслы. 100 тысяч нельзя, надо 90 отдать на храм. Зачем тебе больше?» – прокомментировал Кирилл Марковский.

Ранее сообщалось, что в Русской православной церкви предлагают наделить мужчин правом запрещать аборты женщинам. Как заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, РПЦ намерена лоббировать инициативу о закреплении этого права на законодательном уровне.