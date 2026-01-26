В СГК рассказали о работе на теплосетях Рубцовска в морозы
Оперативно-диспетчерская служба местного подразделения круглосуточно принимает обращения, координирует действия бригад и помогает сократить масштаб ограничений теплоснабжения
Крепкие январские морозы стали серьезной проверкой для теплоэнергетического комплекса Рубцовска. 12 января произошло масштабное повреждение на теплосетях, из-за которого часть города, включая 30 жилых домов, социальные и административные здания, осталась без отопления. 18 января – новая нештатная ситуация, отключение тепла затронуло 5,3 тысячи жителей (31 многоквартирный дом и 30 частных домов, три детских сада и одна школа). В эти дни первыми о проблемах с температурой в домах узнавали специалисты оперативно-диспетчерской службы (ОДС) рубцовского подразделения СГК – они принимали звонки, уточняли обстановку, формировали перечни адресов, попадающих под ограничения, и оперативно реагировали на нештатные ситуации на тепловых сетях.
Работа в усиленном режиме
Когда жителям Рубцовска становится холодно или, напротив, слишком жарко (такое тоже бывает, но, конечно, не в период аварии), сигнал поступает в ОДС. Руководитель оперативно-диспетчерской службы Рубцовского теплоэнергетического комплекса Виталий Шабуров отметил, что на протяжении всех новогодних выходных и в первую рабочую неделю, которая пришлась на сильные морозы, служба сработала профессионально, в том числе оперативно реагировала на нештатные ситуации на сетях.
Помимо координации работ, диспетчеры без промедления готовили списки адресов, которых коснулось отключение тепла, а также отвечали на обращения потребителей и представителей управляющих компаний, разъясняя текущую оперативную картину.
Как сокращали зону ограничений
В воскресенье, 18 января, дежурство несла диспетчер ОДС Оксана Беляева. По ее словам, период сильных холодов – самый ответственный для всего рубцовского подразделения СГК, и для диспетчерской службы в особенности.
«Южная тепловая станция во время сильных холодов работает при максимальной нагрузке. Для сетей это дополнительное испытание высокой температурой теплоносителя. Риски повышаются и наша общая задача – свести их к минимуму», – сказала Оксана Беляева.
Она уточнила, что в морозы обычно увеличивается поток обращений от жителей. Чаще всего горожане жалуются на то, что тепло в многоквартирном доме распределяется неравномерно. Такие сигналы отрабатывает служба измерений, наладки и испытаний совместно с управляющими компаниями.
В понедельник, 19 января, на смену заступил старший диспетчер Василий Проскурин. В этот день в Рубцовске решали, требуется ли ограничить теплоснабжение примерно для 500 многоквартирных домов и десятков социальных учреждений, чтобы устранить повреждение теплосети на улице К. Маркса. Благодаря слаженным действиям рубцовских энергетиков и двух аварийно-восстановительных бригад, прибывших из Барнаула и Бийска, масштаб отключения удалось сократить в разы – до 27 многоквартирных домов, при этом социально значимые объекты это не затронуло.
Утром 20 января диспетчер Татьяна Каширина радовала многочисленных жителей, звонивших на телефон ОДС, новостью об отмене отключения.
«В морозы количество жалоб на холод в квартирах немного увеличилось. Когда специалисты соответствующей службы отрабатывали эти заявки, чаще всего проблемы заключались либо в неправильной регулировке внутридомовой системы отопления, за что отвечают УК, либо в этих квартирах были большие теплопотери», – добавил старший диспетчер Василий Проскурин.
Во вторник в Рубцовске было -14°C, и оперативно-диспетчерская служба перешла к привычному графику. Повреждения, выявленные на сетях в период сильных морозов, устранили без задержек, сделав все, чтобы большинство горожан не почувствовало неудобств.
Как ранее сообщали в СГК, в Рубцовске уже восемь лет действует обновленная схема теплоснабжения. После реконструкции Южной тепловой станции и объединения контуров около 90% города перевели на единую систему. Это усилило надежность тепловых сетей: появилось резервирование, обновлено насосное оборудование, газоходы и трубопроводы, были построены новые участки тепловых сетей. При этом значительная часть инфраструктуры остается в изношенном состоянии: почти 70% сетей в городе ветхие. На масштабное обновление требуется десятки миллиардов рублей.
