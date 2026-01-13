Теплоснабжение в Рубцовске восстановлено после аварии на магистрали

Система работает в штатном режиме, детские сады откроются уже в среду, 14 января

13 января 2026, 18:15, ИА Амител

Заседание оперативного штаба / Фото: СГК Рубцовск

В администрации Рубцовска 13 января прошло внеочередное заседание оперативного штаба по ликвидации аварии на магистральной теплосети. Под председательством министра промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслава Химочки были подведены итоги работ.

Как доложил директор Рубцовского теплоэнергетического комплекса Максим Новов, к 07:00 13 января все потребители города были подключены к теплу. Система работает в штатном режиме, температура теплоносителя соответствует графику и планомерно увеличивается в преддверии ожидающихся морозов.

Министр Вячеслав Химочка отметил, что, несмотря на изначально отведенные на устранение аварии сутки, все работы были выполнены в кратчайшие сроки и завершены досрочно.

«Хочется отметить слаженную работу администрации Рубцовска под руководством и. о. главы, оперативно созданного штаба с участием краевого Минпромэнерго, управляющих компаний. Действенно и эффективно сработала СГК, которая направила в Рубцовск бригады из Барнаула для оперативного устранения повреждения», – подчеркнул министр.

И. о. главы Рубцовска Игорь Башмаков добавил, что благодаря скоординированным действиям удалось локализовать и устранить повреждение без серьезных последствий для жизнеобеспечения города. Тепло в дома начало поступать уже вечером 12 января.

Генеральный директор "СГК-Алтай" Игорь Лузанов принес извинения жителям за произошедший инцидент и заявил, что по факту аварии будет проведено внутреннее расследование.

После совещания члены штаба посетили несколько образовательных учреждений, где ранее были отменены занятия. По словам Игоря Башмакова, на момент визита здания были прогреты, в некоторых школах вторая смена уже училась в обычном режиме. Детские сады планируют возобновить работу с 14 января.

Напомним, авария произошла на магистральном трубопроводе диаметром 800 мм. В итоге без отопления осталось более 30 домов, в том числе социальные и административные объекты.