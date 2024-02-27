Какие теплосети построят и отремонтируют в Барнауле в 2024 году

СГК опубликовала план работ на текущий год

27 февраля 2024, 11:10, ИА Амител

Ремонт теплосетей / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сибирская генерирующая компания отремонтирует в 2024 году 23,6 км тепловых сетей. Еще 11 км построят в новых кварталах для присоединения жилья и организаций к центральному отоплению. Все участки можно посмотреть на карте СГК. А мы расскажем, где и какие работы запланированы. А также когда начнется большая ремонтная программа и сколько это все будет стоить.

Когда начнется ремонт теплосетей?

Все работы традиционно стартуют еще до окончания отопительного сезона. Но пока отопление не отключено, теплоэнергетики проводят в основном подготовительную работу. Пик ремонтов же приходится на лето.

Где именно пройдет ремонт?

Вот несколько основных участков:

Ул. Воровского

В районе дома № 108 будут реконструировать квартальную сеть. Там обновят 112 погонных метров трубопровода. Работы проводят в рамках концессионного соглашения СГК с администрацией Барнаула № 1.

Ул. Северо-Западная

В 2024 году на этой улице под ремонт попали сразу два участка. Первый – от Смирнова до 4-й Западной. Второй – от 80-й Гвардейской Дивизии до дома № 39 по ул. Северо-Западной. Работы плановые, но очень важные, подчеркнули в СГК.

На участке всего лишь 160 метров в последние годы произошло три порыва. Работы текущего года, а также замена соседнего участка магистрали в прошлом году должны повысить надежность магистрали.

Пересечение ул. Песчаной и пр. Красноармейского

На Песчаной теплоэнергетики обновят 200 метров трубопровода диаметром 500 мм. Работы запланированы на два месяца: предварительно, с конца мая по конец июля.

Участок серьезный и в плане теплоснабжения, и в плане организации дорожного движения. Чтобы закончить ремонт как можно быстрее, его проведут открытым способом. На некоторое время движение транспорта ограничат, но, скорее всего, только по полосам, как было в прошлом году на перекрестке Ленина – ул. Брестская.

Пересечение пр. Ленина и ул. Партизанской

Еще один важный участок. Ремонт, как и на предыдущем перекрестке, проведут открыто. Обновлять будут часть теплотрассы на Партизанской (в прошлом году вели работы на соседнем участке). В 2024-м здесь под замену идут 400 метров трубопровода на четырех отрезках:

от бывших казарм барнаульского стрелкового полка до Ленина;

проспект Ленина;

от Ленина до Партизанской, 62а;

и до двора жилого дома, именуемого "Три богатыря".

Ул. Папанинцев

Перекладка крупной магистральной сети будет на пересечении Папанинцев и пер. Революционного. Участок большой и значимый – 298 метров. В прошлом году СГК ремонтировала другой отрезок магистрали – рядом с военным комиссариатом.

Ул. Исакова

Между домами № 201 и № 211 обновят 250 метров трубы. В программу ремонта участок включили после повреждения в декабре прошлого года.

Пос. Центральный

Здесь запланирован капремонт внутриквартальной тепловой сети возле ул. Промышленной, 3. В этой пригородной части Барнаула работы начнут уже в марте. Однако ограничений по теплу и горячей воде не будет. До конца отопительного сезона теплоэнергетики проведут лишь подготовительную работу. Перекладывать сети будут надземным способом, горячую воду отключат летом.

Пос. Южный

Работы в п. Южном будут в районе Лесного тракта, 75. Здесь обновление идет планово уже в течение нескольких лет. Это необходимо для повышения параметров теплоснабжения в поселке.

В 2024-м после отключения тепла проведут реконструкцию 378-метрового участка магистральной тепловой сети. Кстати, ее вынесут за территорию завода "Ротор" для удобства доступа к ней.

Кроме того, в 2024 году реконструируют теплосети по проспекту Космонавтов (это будет магистральный трубопровод), по улицам Георгиева, Попова, Телефонная, Суворова (здесь уже квартальные сети).

"В рамках программы капитального ремонта запланированы пять участков тепловых сетей общей протяженностью 1,6 км", – уточнили в СГК.

А текущий ремонт уже идет. СГК предстоит заменить еще 18 км тепловых сетей. Энергетики уже обновили 1,29 км после выявления дефектов.

Будет и строительство. Сибирская генерирующая компания проложит около 11 км новых сетей, чтобы присоединить новых потребителей. Речь о нагрузке в 38 Гкал/ч. Тепловые объекты появятся на улицах Сухэ-Батора, 39, Интернациональная, 130, Власихинская, 117, Чернышевского, 198, Гоголя, 242, Анатолия, 304, а также проспекте Социалистическом, 97 и других улицах.

Центральные тепловые пункты

На 15 центральных тепловых пунктах пройдет реконструкция. Обновят и оборудование, и помещения. Еще на четырех ЦТП будет проведено техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики.

"Этот комплекс мер позволит обеспечить потребителей качественным ресурсом даже в крепкие морозы", – подчеркнули в СГК.

Котельные

В рамках инвестиционной программы СГК пройдет реконструкция и замещение локальных котельных.

В котельных во Власихе, на ул. Интернациональной и Партизанской оборудуют автоматизированные системы управления. Работы позволят сделать технологический процесс более эффективным.

Котельные на улицах Строительной, 16а, и Аванесова, 103в, перестанут дымить – с угля их переведут на природный газ. Котельную на Аванесова, 132, ждет реконструкция газового оборудования.

Котельную на ул. Чехова закроют. А всех потребителей – 19 многоквартирных домов и 22 частных, одну школу, две больницы и несколько десятков административных зданий – со следующей зимы будет топить ТЭЦ. Причем тепло пойдет через дополнительно смонтированный участок теплосети.

Посмотреть все объекты можно на карте СГК.

Сколько денег направят на все эти работы?

505 млн рублей – такая сумма заложена на обновление теплосетевого комплекса Барнаула. В этой сумме "зашиты" средства на реализацию собственно программы капитального ремонта, а также инвестиции СГК в развитие хозяйства.

Еще более 254 млн рублей компания выделила для работ по текущему ремонту теплосетей.

Как ранее писал amic.ru, компания проведет ремонт и на оборудовании ТЭЦ. В текущем году под замену пойдут 182 тонны поверхностей нагрева котлов, обновление проведут на 58 единицах оборудования в Барнауле, Бийске и Рубцовске.

Запланировано обновление системы удаления золошлаковых отходов на ТЭЦ-2 Барнауле, а также продолжение реконструкции турбоагрегата на этом же теплоисточнике.