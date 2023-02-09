В школы хотят вернуть предмет для развития пространственного мышления
Дисциплина поможет воспитать в стране инженерные кадры
09 февраля 2023, 12:48, ИА Амител
Комитет Госдумы по просвещению обратился к главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой вернуть в школьную программу занятия по черчению, пишут "Известия".
"Благодаря данному предмету у школьников будут формироваться пространственное и творческое мышление, что поможет воспитать в стране инженерные кадры", – уточнили парламентарии.
Кроме того, предмет закладывает "фундамент для дальнейшего инженерного образования в период профессиональной ориентации у школьников".
Напомним, ранее ряд специалистов уже поднимали вопрос о возвращении черчения в школьную программу. Введение новых занятий поддерживают и в вузах, так как студентам зачастую приходится самостоятельно изучать азы черчения.
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