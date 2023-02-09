НОВОСТИОбразование

В школы хотят вернуть предмет для развития пространственного мышления

Дисциплина поможет воспитать в стране инженерные кадры

09 февраля 2023, 12:48, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Комитет Госдумы по просвещению обратился к главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой вернуть в школьную программу занятия по черчению, пишут "Известия".

"Благодаря данному предмету у школьников будут формироваться пространственное и творческое мышление, что поможет воспитать в стране инженерные кадры", – уточнили парламентарии.

Кроме того, предмет закладывает "фундамент для дальнейшего инженерного образования в период профессиональной ориентации у школьников".

Напомним, ранее ряд специалистов уже поднимали вопрос о возвращении черчения в школьную программу. Введение новых занятий поддерживают и в вузах, так как студентам зачастую приходится самостоятельно изучать азы черчения.

 

Комментарии 24

  • Самые главные уроки: финансовая грамотность - как выжить на зп в АК, как не брать ипотеку на 30 лет, , заполняем документы в налоговую - ВСЁ.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Логику бы еще вернули. А то как почитаешь здешних комментаторов... Но это, как я понимаю, фантастика - лучше введут еще физкультуру, труды и разговоры о главном. И историю СВО.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Да, логика необходима. А то прочитаешь коммент этакого радетеля логики и понимаешь, что шизофреники воспринимают свой мир, как вполне себе логичный, иначе, как бы они в одном посте к новости о пространственном мышлении будущих инженеров, ухитрялись прилепить историю СВО?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • У всех своя логика. У вас я вижу ее отсутствие с предложением истории СВО.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • посте к новости о пространственном мышлении будущих инженеров, ухитрялись прилепить историю СВО? - объясняю) Время, отведенное на учебную программу, конечно. И когда это время занимают "разговорами о важном", преподаванием основ православия, основ духовно-нравственной культуры народов России, трудами, физкультурой и прочим - его ожидаемо не остается на русский язык, математику и искомую логику) Если вам это не приходит в голову - у меня для вас плохие новости.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Ага по вашей "логике" нафиг физ-ра, труды. Всем учить СВО.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Ага по вашей "логике" нафиг физ-ра, труды. Всем учить СВО. - (с) Ляля Брынза. Понимание написанного - явно не ваш конек.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Если вам это не приходит в голову - у меня для вас плохие новости./// поместите свои новости более пригодное для них место. Я в школе учился, и кроме обычных школьных дисциплин типа русского, литературы и географии, посещал уроки труда и физкультуры. А ещё НВП. А математики как таковой у нас не было... ну как не было, были алгебра, геометрия, тригонометрия и математический анализ. Может быть, поэтому эллинскую логику нам заменило познание Изначального Дао. Вне школы. На всё времени хватало, может быть, потому, что не было соцсетей и прочих пузомерок? Так что новости плохие у меня как раз для Вас, а не наоборот. :D
    09 февраля, Гость   Ответить
  • А, выпускник 42 школы, который гордится тем, что на него орали и материли его, и он "нормальным вырос", но читать написанное так и не научился. Ясно-понятно.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • «Росмолодежь и „Движение первых“ создают уникальную программу наставничества с участниками специальной военной операции. Ее особенность — включение бойцов СВО на ставки в региональных молодежных центрах. Новые герои станут для молодежи настоящими наставниками и маяками в жизни, поскольку личным примером подтверждают ключевые ценности нашей страны. Мужество и отвага, которые они продемонстрировали в ходе СВО, может вдохновить и подать пример правильных духовно-нравственных идеалов подрастающему и молодому поколению». А вы все про какую-то логику и мышление. Отстали от жизни.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • И мы еще что то ждем от детей? Да тут вон сборище полных неадекватных родителей.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Ё-моё... Вводите скорее уже сталинскую программу образования! По сталинским учебникам! Там все направления воспитания настоящего человека уже есть! Тем более, левое движение уже начали выпускать эти учебники... Те учебники по которым Советская Россия за 10 день пробежала тот путь во всех сферах, который запад плёлся 100 а то и 200 лет!!! И все у нас началось с ликвидации безграмотности, через всеобуч, и дошло до полета человека в космос!!! И это через 16 лет после ВОВ! А американцы говорили что нам понадобится 25 лет что бы выйти на довоенный уровень! Дябилы...! Они и теперь хотят что бы мы были сильными Но глупыми рабами...!
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Сделайте факультативом для тех, кто поступать решил туда, где нужно черчение.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Раньше черчение - это чертежи в альбоме карандашом. Но сейчас-то инженеры в спец.программах чертежи делают. А школы по старинке хотят или тоже на компьютерах уроки проводить будут?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Высокопоставленные менеджеры силиконовой долины отдают своих детей в школы где запрещены любые гаджеты! Забыл название школы, но в интернете все ищется легко... Они и дома запрещают им пользоваться всякой такой дрянью!.. компьютерное обучение это для низших слоев общества! Дистанционное обучение, видеолекции... Элита будет обучать своих детей у живых учителей! По настоящим программам!
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, вот и запрети себе пользоваться всякой такой дрянью. А то сам тут глупости строчишь, а детям запретить хочешь. С себя начни.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Да, логика необходима.------------ вы изучали этот предмет? Приходилось сдавать экзамен?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Не вижу ничего плохого в черчении, если будут изучать AutoCAD и подобное. В жизни всем пригодится. Но только не мучайте детей карандашами и циркулями!
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Но сейчас-то инженеры в спец.программах чертежи делают. А школы по старинке хотят или тоже на компьютерах уроки проводить будут?----а ты, мил человек, глянь стоимость этих программ. Черчение - дело хорошее. Уж точно лучше разговоров о важном или основ какой-либо культуры. И да. Элитные закрытые для плебса школы ограничивают использование гаджетов. Но это элита. Плебс готов порвать за телевизор.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • вы изучали этот предмет? Приходилось сдавать экзамен? *** Я изучал. В университете. Экзамен сдавал. Пять баллов. Еще вопросы?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • если будут изучать AutoCAD и подобное. В жизни всем пригодится. **** Первое: автокад стоит денег, причем немалых. Второе: нужен он только некоторым инженерам, которые занимаются проектированием. В стандартном школьном классе таких будет - максимум один на всю параллель. Зачем это всем - совершенно непонятно.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Плебей пишет про плебс… Однако…
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Плебей пишет про плебс… Однако…----ага, а потом ты с серьёзным лицом будешь рассказывать о химтрейлах или плоской Земле.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • " глянь стоимость этих программ." --- Гость, уверяю тебя, можно найти бесплатные аналоги. Тот же 3d max - платный, но есть бесплатный блендер и т.д. И этого вполне хватает для некоммерческого использования.
    10 февраля, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров