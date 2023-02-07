В штате Нью-Йорк произошло сильнейшее за 40 лет землетрясение

Очаг залегал на глубине трёх километров

07 февраля 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В северо-западной части штата Нью-Йорк в США зафиксировали землетрясение, сообщает РИА Новости со ссылкой телеканал NBC.

Землетрясение произошло в двух километрах к востоку от города Уэст-Сенека. Очаг залегал на глубине трёх километров.

"Неподалёку от Буффало, штат Нью-Йорк, произошло землетрясение магнитудой 3,8, самое сильное из зарегистрированных в этом районе за последние 40 лет", – рассказали в Геологической службе США (USGS).

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Напомним, в понедельник ночью, 6 февраля, произошло разрушительное землетрясение на территории нескольких провинций на юго-востоке Турции и в Сирии. По последним данным, число погибших в двух государствах превысило 4 тысячи человек.