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В штате Нью-Йорк произошло сильнейшее за 40 лет землетрясение

Очаг залегал на глубине трёх километров

07 февраля 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В северо-западной части штата Нью-Йорк в США зафиксировали землетрясение, сообщает РИА Новости со ссылкой телеканал NBC.

Землетрясение произошло в двух километрах к востоку от города Уэст-Сенека. Очаг залегал на глубине трёх километров.

"Неподалёку от Буффало, штат Нью-Йорк, произошло землетрясение магнитудой 3,8, самое сильное из зарегистрированных в этом районе за последние 40 лет", – рассказали в Геологической службе США (USGS).

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Напомним, в понедельник ночью, 6 февраля, произошло разрушительное землетрясение на территории нескольких провинций на юго-востоке Турции и в Сирии. По последним данным, число погибших в двух государствах превысило 4 тысячи человек.

 

Комментарии 13

  • Второй месяц 2023 пошёл
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Скоро для САСШ землетрясения станут привычными, как для Японии, ну, а потом Йеллоусоун...
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Очаг залегал на глубине трёх километров." Не глубоко заложили и не много. Пробник? В следующий раз Йорку кранты?
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Что началось то? Планета сердится?
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Интересно, когда Алтай тряхнет? 20 лет прошло после последнего сильного землетрясения. Литосферные плиты продолжают непрерывно двигаться, копятся напряжения... Алтайский край движется на восток со скоростью около 3 см в год. Индия ползет на северо-восток со скоростью 6-7 см в год. Тихоокеанская плита заползает по Дальний восток со скоростью около 10 см в год. За годы тишины накапливаются огромные напряжения
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Походу скоро и до нас дойдет... Главное, чтоб не сильно тряхнуло...
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Это мы ещё не начинали...
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Это мы ещё не начинали...===================== Гость, откуда у тебя столько злобы? Ты наверно в детстве топил котят и щенков?
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Интересно, когда Алтай тряхнет? Каждый год трясёт. Какое еще накопление?
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Кому-то здесь тревожно за пиндосов.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • В середине прошлого века одна цивилизованная нация решила завоевать весь мир.На оккупированных территориях создавались концентрационные лагеря,где сотни тысяч мирных людей сжигали и травили газами.Однако, 6 и 8 августа 1945 года другая нация подобный процесс решила ускорить.На два мирных города (то есть с гражданским населением) с самолётов были сброшены две атомные бомбы.Мгновенно погибли от 70-ти до 80-ти тысяч человек."К концу 1945 года в связи с действием радиоактивного заражения и других отложенных эффектов взрыва общее количество погибших составило от 90 до 166 тысяч человек. По истечении 5 лет общее количество погибших, с учётом умерших от рака и других долгосрочных воздействий взрыва, могло достичь или даже превысить 200 тысяч человек".А представьте, как тяжело было до этого немцам совершать подобное.Собирать по городам и сёлам людей,возить жд составами в концентрационные лагеря,работать у печей в три смены рядом с угарным и отравляющими газами?А тут-раз,два и всё... Расходы-только зарплата экипажам лётчиков и производителям тех бомб...Ну там,конечно,никаких матрасов из человеческого волоса и мыла из человеческого жира не понаделаешь.Потому что радиация.А она вредна даже для людей высшей нации...
    07 февраля, Гость   Ответить
  • К чему этот душещипательный расказ?
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Не дай Бог на Алтае, в Барнауле. Настроили высоток там, где выше 9-го строить нельзя. Панельки тоже не надежные, складываются при землетрясении.
    07 февраля, Гость   Ответить
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