В Центральной Турции произошло очередное землетрясение

Толчки опять зафиксировали ночью

07 февраля 2023, 12:28, ИА Амител

Фото: ТАСС

В Центральной Турции ночью 7 февраля произошло землетрясение магнитудой 5,6, сообщает РИА Новости.

"Толчки зафиксированы в 03:13 по времени UTC (06:13 мск). Эпицентр находился в пяти километрах от района Гёльбаши. Очаг залегал на глубине двух километров", – рассказали в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Напомним, в понедельник ночью, 6 февраля, произошло разрушительное землетрясение на территории нескольких провинций на юго-востоке Турции и в Сирии. После этого произошло ещё одно землетрясение.

По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило 4 тысячи человек.

6 февраля президент России Владимир Путин предложил помощь Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду. После этого президент Турции поручил принять российских спасателей. Сейчас более 100 специалистов из России ликвидируют последствия землетрясений и оказывают помощь пострадавшим.