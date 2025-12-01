Подмосковный маньяк, убивший минимум четырех девушек, признался в изнасиловании падчерицы

Алексею Гаськову, получившему прозвище актер-неудачник, грозит пожизненное лишение свободы

01 декабря 2025, 15:14, ИА Амител

Маньяк Алексей Гаськов / Фото: Shot

Арестованный в Подмосковье мужчина, обвиняемый в убийстве не менее четырех женщин, среди которых родственница советника президента Перу, признался в сексуальном насилии над дочерью своей супруги. По информации Shot, Алексею Гаськову, получившему прозвище актер-неудачник, грозит пожизненное лишение свободы.

«50-летний Гаськов признал факт изнасилования своей 17-летней падчерицы в начале 2023 года. Девушка долгое время хранила молчание из-за угроз. Мать потерпевшей, последняя жена Гаськова, в разговоре заявила, что шокирована тем, что жила с таким человеком», – говорится в сообщении.

Алексей Гаськов родом из Бердска Новосибирской области. В начале 2000-х поступил во ВГИК, но был исключен из-за злоупотребления алкоголем. Известно, что он был близким другом Михаила Юдина, "бердского маньяка", отбывающего пожизненное заключение. В 2002 году Гаськов даже был задержан вместо Юдина, но впоследствии освобожден.

Первый приговор несостоявшийся актер получил в апреле 2007 года за изнасилование 11-летней дочери знакомой и заражение ее венерическим заболеванием. Однако тогда его связь с серией убийств не была установлена.

Раскрыть дело удалось летом 2024 года, когда результаты ДНК-экспертизы вещественных доказательств, собранных на местах убийств в Подмосковье в 2002 году, совпали с генетическим материалом Гаськова.

На допросе задержанный признался в совершении преступлений и детально описал обстоятельства. Известно, что в начале 2000-х он нападал на молодых женщин в парках Подмосковья. Наиболее резонансным стало убийство студентки из Перу, изучавшей культуру в московском институте, Каролины Агнес Сантистебан, племянницы советника президента Перу.

