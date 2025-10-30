В Сибири фитнес-тренера удалили из домового чата за просьбу убрать рекламу алкоголя

Девушка планирует обратиться с жалобой в Роспотребнадзор

30 октября 2025, 22:30, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В новосибирском жилом комплексе в Кольцово разразился скандал вокруг модерации общедомового чата. Фитнес-тренер Ника была исключена из беседы после требования удалить сообщения о местной кальянной, содержавшие рекламу алкогольных коктейлей, пишет "КП-Новосибирск".

В августе жильцы дома начали активно обсуждать в общем чате новую кальянную по соседству, обмениваясь не только впечатлениями, но и фото меню с алкогольными коктейлями, а также видео с процессом курения. Нике данный факт не понравился.

«Я написала администратору: "Давай удалим вот эти сообщения и пропишем в правилах чата запрет на пропаганду алкоголя и курения". В ответ он удалил меня из чата», – рассказывает Ника.

По словам тренера, после того как ее выгнали, администратор исказил позицию в глазах соседей, написав, что Ника "планирует подать заявление на всех".

«Самое обидное, что эту историю выдали как мое недобрососедство. А вопрос был лишь в трех рекламных публикациях», – пояснила девушка.

Одна из участниц чата, занимающаяся модерацией, утверждает, что публикации о кальянной не являлись рекламой, а представляли собой лишь обмен информацией между соседями. Кроме того, женщина высказала предположение, что всплеск активности Ники мог быть вызван появлением в их жилом комплексе студии-конкурента, предлагающей необычные занятия – йогу с вином.

Новосибирский юрист Константин Зиновьев прокомментировал правовые аспекты ситуации:

«Сообщения о кальянной являются рекламой. Реклама – это любая информация, призванная привлечь интерес потребителя. Более того, здесь речь идет о рекламе алкоголя и кальянов, которая имеет свои особенности и запреты. Однако удаление из чата не имеет правовых последствий».

Ника планирует обратиться в Роспотребнадзор и ФАС с жалобой на незаконную рекламу алкоголя и курения.

