В Сибири фитнес-тренера удалили из домового чата за просьбу убрать рекламу алкоголя
Девушка планирует обратиться с жалобой в Роспотребнадзор
30 октября 2025, 22:30, ИА Амител
В новосибирском жилом комплексе в Кольцово разразился скандал вокруг модерации общедомового чата. Фитнес-тренер Ника была исключена из беседы после требования удалить сообщения о местной кальянной, содержавшие рекламу алкогольных коктейлей, пишет "КП-Новосибирск".
В августе жильцы дома начали активно обсуждать в общем чате новую кальянную по соседству, обмениваясь не только впечатлениями, но и фото меню с алкогольными коктейлями, а также видео с процессом курения. Нике данный факт не понравился.
«Я написала администратору: "Давай удалим вот эти сообщения и пропишем в правилах чата запрет на пропаганду алкоголя и курения". В ответ он удалил меня из чата», – рассказывает Ника.
По словам тренера, после того как ее выгнали, администратор исказил позицию в глазах соседей, написав, что Ника "планирует подать заявление на всех".
«Самое обидное, что эту историю выдали как мое недобрососедство. А вопрос был лишь в трех рекламных публикациях», – пояснила девушка.
Одна из участниц чата, занимающаяся модерацией, утверждает, что публикации о кальянной не являлись рекламой, а представляли собой лишь обмен информацией между соседями. Кроме того, женщина высказала предположение, что всплеск активности Ники мог быть вызван появлением в их жилом комплексе студии-конкурента, предлагающей необычные занятия – йогу с вином.
Новосибирский юрист Константин Зиновьев прокомментировал правовые аспекты ситуации:
«Сообщения о кальянной являются рекламой. Реклама – это любая информация, призванная привлечь интерес потребителя. Более того, здесь речь идет о рекламе алкоголя и кальянов, которая имеет свои особенности и запреты. Однако удаление из чата не имеет правовых последствий».
Ника планирует обратиться в Роспотребнадзор и ФАС с жалобой на незаконную рекламу алкоголя и курения.
Ранее жительница Бурятии назвала соседа "хохлом" в общедомовом чате и получила штраф.
23:18:05 30-10-2025
Обколются своими протеинами и пишут что попало
07:46:24 31-10-2025
Правильно и сделали, что удалили. А то потом веганы еще потребуют упоминание шашлыка и вообще мясных продукков удалить. А диабетики запретят говорить о сладостях. Язвенники вообще обо всем. Живи, как хочешь, но не навязывай свой образ жизни другим! А вообще домовые чаты - зло злобское. Но зато видно, с какими порой неадекватами рядом живешь.
09:23:41 31-10-2025
Ну сейчас синяки местные начнут орать - "Правильно, что удалили!!!"
14:55:12 31-10-2025
Круто, а меня 2 года назад, удалили с группы целого поселка, лишь за то, что я сказал, что не собираюсь голосовать за КПРФ принципиально, ибо активистки поселка (Лесной) навязывали, и буквально заставляли голосовать за эту партию. И газеты носили, и сообщения целыми днями про только эту партию писали, запрещая рекламу других партий, методом удаления. И ничего...а тут даже не нарушение закона, а столько шума, до новостей...