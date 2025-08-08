НОВОСТИОбщество

Жительница Бурятии назвала соседа "хохлом" в общедомовом чате и получила штраф

Суд признал ее виновной в разжигании ненависти либо вражды

08 августа 2025, 12:15, ИА Амител

Судейский молот / Фото: amic.ru
Жительницу Улан-Удэ оштрафовали на 10 тысяч рублей за возбуждение ненависти либо вражды. В общедомовом чате в Viber она назвала соседа "хохлом" из-за его фамилии. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

Российский суд признал, что употребленное женщиной выражение разжигает ненависть, и назначил ей штраф за "унизительную оценку личности адресата по признаку национальности".

«В общедомовом чате в Viber женщина назвала собеседника "хохлом" из-за его фамилии. Она отметила, что все люди с украинскими фамилиями якобы "подлые". Итогом стал штраф 10 тысяч рублей за "унизительную оценку личности адресата по признаку национальности". Ее признали виновной в возбуждении ненависти либо вражды», – написала Мизулина в соцсети.

Глава Лиги безопасного интернета также отметила, что россиянка пыталась обжаловать решение суда. Однако Верховный суд Республики Бурятия оставил его без изменения.

Согласно материалам Железнодорожного районного суда города Улан-Удэ, постановление вынесли еще в мае 2025 года.

Ранее жителя Алтая оштрафовали за размещение запрещенных песен в социальной сети. Согласно судебным материалам, мужчина разместил в социальной сети музыкальный трек Oxxxymiron* "Последний звонок" и композицию "Колумбайн"** в исполнении Славы КПСС и Замая. Обе песни повествуют о нападении учащихся на школы и включены в федеральный список экстремистских материалов.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

** Движение признано террористическим и запрещено в России

Судейский молот / Фото: unsplash.com / Tingey Injury Law Firm

Жителя Алтая оштрафовали за размещение запрещенных песен в социальной сети

Мужчина признал вину и пояснил, что не знал о включении композиций в реестр экстремистских материалов
Комментарии

Avatar Picture
Гость

12:21:21 08-08-2025

А всё , теперь нельзя.
И с таджиками на "вы" и руку подавать первыми.

  8 Нравится

Avatar Picture
Гость

12:33:36 08-08-2025

У нас на работе водилу зовут "Хохол" (фамилия на -ко). Никакой ненависти к нему не испытываем, что не так?

  18 Нравится

Avatar Picture
Гость

12:49:09 08-08-2025

У нас также на работе есть Хохол, Таджик, Еврей и Тальменка. Что теперь будет за это?...

  16 Нравится

Avatar Picture
Гость

15:29:20 08-08-2025

Гость (12:49:09 08-08-2025) У нас также на работе есть Хохол, Таджик, Еврей и Тальменка.... к
К вам уже выехали ......

  6 Нравится

Avatar Picture
гость

23:25:21 08-08-2025

Гость (12:49:09 08-08-2025) У нас также на работе есть Хохол, Таджик, Еврей и Тальменка.... Ну чё, чё по червонцу за каждого, сорокет вам)), хотя за Тальменку надо полтос это вообще поселок))

  5 Нравится

Avatar Picture
Гость

12:34:31 08-08-2025

Екатерина мизулина которую нельзя называть по решению суда? Однако.

  9 Нравится

Avatar Picture
Гость

12:43:29 08-08-2025

А если он беларус? Типа ЛукашенКО? Чирик штрафа маловато. Полтос минимум надо.

  7 Нравится

Avatar Picture
Олег

12:58:43 08-08-2025

Хохол он и есть хохол и азиаты есть азиаты, а еще есть татары - и что?
Бурятский суд нам не указ.

  9 Нравится

Avatar Picture
Гость

13:14:16 08-08-2025

Олег (12:58:43 08-08-2025) Хохол он и есть хохол и азиаты есть азиаты, а еще есть татар... Новость то внимательно прочтите---Она отметила, что все люди с украинскими фамилиями якобы "подлые"./// Understand?

  6 Нравится

Avatar Picture
Гость

13:13:41 08-08-2025

а как быть с произведениями М. Горького, с записными книжками А.П. Чехова, с "Историей государства Российского" Карамзина? Даль, Шевченко, Тургенев, Бунин, Булгаков, Пушкин, Бродский и многие другие. Под запрет?

  -2 Нравится

Avatar Picture
Гость

13:47:50 08-08-2025

Правильно штраф ей прописали. Судя по ее логике Маяковский и Чайковский подлые люди

  -5 Нравится

Avatar Picture
Гость

13:50:56 08-08-2025

Негров еще можно называть неграми или это афророссияне?

  12 Нравится

Avatar Picture
Гость

14:41:42 08-08-2025

Так скоро и браки однополые разрешат и попробуй назови их п...ми, сразу штраф получишь.
Куда катимся?
Вроде свобода слова была у нас...

  4 Нравится

Avatar Picture
Гость

18:23:18 08-08-2025

А если не хохлом, а русским назовут? Тоже могут быть обидки? Беспокоюсь.

  1 Нравится

Avatar Picture
Гость

22:00:57 08-08-2025

"Он медлит с ответом, мечтатель - хохол. Братишка, Гренаду я в книжке нашел..." М. Светлова запретить!

  -1 Нравится

