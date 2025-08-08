Жительница Бурятии назвала соседа "хохлом" в общедомовом чате и получила штраф

Суд признал ее виновной в разжигании ненависти либо вражды

08 августа 2025, 12:15, ИА Амител

Судейский молот / Фото: amic.ru

Жительницу Улан-Удэ оштрафовали на 10 тысяч рублей за возбуждение ненависти либо вражды. В общедомовом чате в Viber она назвала соседа "хохлом" из-за его фамилии. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

Российский суд признал, что употребленное женщиной выражение разжигает ненависть, и назначил ей штраф за "унизительную оценку личности адресата по признаку национальности".

«В общедомовом чате в Viber женщина назвала собеседника "хохлом" из-за его фамилии. Она отметила, что все люди с украинскими фамилиями якобы "подлые". Итогом стал штраф 10 тысяч рублей за "унизительную оценку личности адресата по признаку национальности". Ее признали виновной в возбуждении ненависти либо вражды», – написала Мизулина в соцсети.

Глава Лиги безопасного интернета также отметила, что россиянка пыталась обжаловать решение суда. Однако Верховный суд Республики Бурятия оставил его без изменения.

Согласно материалам Железнодорожного районного суда города Улан-Удэ, постановление вынесли еще в мае 2025 года.

Ранее жителя Алтая оштрафовали за размещение запрещенных песен в социальной сети. Согласно судебным материалам, мужчина разместил в социальной сети музыкальный трек Oxxxymiron* "Последний звонок" и композицию "Колумбайн"** в исполнении Славы КПСС и Замая. Обе песни повествуют о нападении учащихся на школы и включены в федеральный список экстремистских материалов.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

** Движение признано террористическим и запрещено в России