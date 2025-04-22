В Сибири водитель грузовика, который пьяный влетел в автобус, обвинил в ДТП пассажира
В результате аварии погиб человек
22 апреля 2025, 18:30, ИА Амител
В Новосибирске суд приступил к рассмотрению уголовного дела о смертельном ДТП на улице Блюхера, произошедшем ночью 14 июля 2024 года. Тогда пьяный водитель самосвала FAW влетел в автобус Kia Granbird, который стоял у края проезжей части. Двое пассажиров грузовика пострадали, один из них умер в карете скорой помощи. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
Расследование уголовного дела было завершено, 22 апреля состоялось первое судебное заседание. На скамье подсудимых оказался водитель самосвала. Как уточняли в региональной Госавтоинспекции, в момент ДТП он был пьян.
На суде водитель заявил:
"Виноват выживший пассажир. Именно он был за рулем, а не я".
Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
22:22:30 22-04-2025
Придурок, валил бы лучше на жмура.