В СК Алтайского края подтвердили информацию об обнаружении тела пропавшей учительницы

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти женщины

19 апреля 2025, 22:27, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул" / vk.com/incident22

В Следственном комитете Алтайского края подтвердили информацию об обнаружении тела учительницы из села Зудилово, пишет "Инцидент Барнаул".

"Официально: следственное управление СК России по Алтайскому краю подтверждает информацию об обнаружении ранее объявленной в розыск жительницы Первомайского района. В настоящее время в рамках уголовного дела следователями СК назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить причину смерти женщины", – говорится в сообщении.

4 марта преподаватель музыки в Зудиловской общеобразовательной школе Ольга Залит вышла из дома на работу и не вернулась. В день пропажи по банковской карте женщины прошло несколько транзакций в селе Березовка. Ольгу запечатлели камеры видеонаблюдения в нескольких местных магазинах. В одном из них женщина купила бельевую веревку и шесть пачек отравы для крыс.

Ее отец недавно опубликовал письмо, в котором рассказал, что у его дочери с юности были проблемы с душевным состоянием, в итоге "недуг сломал ее, пришло стойкое нежелание жить", несмотря на то, что она долго лечилась.