В СК Алтайского края подтвердили информацию об обнаружении тела пропавшей учительницы
Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти женщины
19 апреля 2025, 22:27, ИА Амител
В Следственном комитете Алтайского края подтвердили информацию об обнаружении тела учительницы из села Зудилово, пишет "Инцидент Барнаул".
"Официально: следственное управление СК России по Алтайскому краю подтверждает информацию об обнаружении ранее объявленной в розыск жительницы Первомайского района. В настоящее время в рамках уголовного дела следователями СК назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить причину смерти женщины", – говорится в сообщении.
4 марта преподаватель музыки в Зудиловской общеобразовательной школе Ольга Залит вышла из дома на работу и не вернулась. В день пропажи по банковской карте женщины прошло несколько транзакций в селе Березовка. Ольгу запечатлели камеры видеонаблюдения в нескольких местных магазинах. В одном из них женщина купила бельевую веревку и шесть пачек отравы для крыс.
Ее отец недавно опубликовал письмо, в котором рассказал, что у его дочери с юности были проблемы с душевным состоянием, в итоге "недуг сломал ее, пришло стойкое нежелание жить", несмотря на то, что она долго лечилась.
06:04:30 20-04-2025
Вы хоть поясните, кто, где нашел, предположительно причина смерти.
09:52:09 20-04-2025
Гость (06:04:30 20-04-2025) Вы хоть поясните, кто, где нашел, предположительно причина с... Следователями СК назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить причину смерти женщины.
А пока купи бельевую веревку и шесть пачек отравы для крыс.
11:59:30 20-04-2025
Гость (06:04:30 20-04-2025) Вы хоть поясните, кто, где нашел, предположительно причина с... веревка, уксус, крысиный яд и аммиак- выбирайте, на свой вкус. а причина- заболевание, не вылеченное недоврачами и неверными назначениями психфармы.
10:10:25 20-04-2025
Была новость перед этим, на субботнике труп женщины нашли за альтеррой на Павлике. "Подснежник".
17:19:07 20-04-2025
Гость (10:10:25 20-04-2025) Была новость перед этим, на субботнике труп женщины нашли за... вот интересно, совпадение ?..
11:24:47 21-04-2025
Гость (17:19:07 20-04-2025) вот интересно, совпадение ?..... Конечно совпадение - снег сошёл.
14:26:35 20-04-2025
Что- то новое про верёвку и отраву. До этого сообщали, что это был уксус в магазине и аммиак в аптеке.
18:07:10 20-04-2025
Гость (14:26:35 20-04-2025) Что- то новое про верёвку и отраву. До этого сообщали, что э... и про отраву с веревкой тоже было
11:38:55 21-04-2025
Гость (18:07:10 20-04-2025) и про отраву с веревкой тоже было... основательный подход к делу.