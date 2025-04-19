Соцсети: в Алтайском крае нашли тело, предположительно, пропавшей учительницы
Женщину искали с 4 марта
19 апреля 2025, 20:48, ИА Амител
В Первомайском районе Алтайского края нашли тело, предположительно, пропавшей 4 марта учительницы музыки Ольги Залит из села Зудилово, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".
По данным канала, тело обнаружили в Березовке. Подробности уточняются.
49-летняя Ольга Залит пропала 4 марта. Она отменила дистанционный урок и ушла вести занятия в школе, однако на работе так и не появилась. Женщина попала на камеры видеонаблюдения в селе Березовка, после чего бесследно исчезла.
Благодаря жителям Березовки удалось выяснить некоторые подробности ее исчезновения. Так, в хозяйственном магазине учительница приобрела бельевую веревку и отраву для крыс. Веревку просила потолще, но взяла ту, которая была в наличии. В магазине "Ярче", со слов сотрудников, она приобрела уксус. Также известно, что похожая на Ольгу женщина заходила в местную аптеку. Как утверждает провизор, она попросила пять пузырьков аммиака, но купила только оказавшиеся в наличии четыре.
Отец Ольги недавно опубликовал письмо, где рассказал, что у его дочери с юности были проблемы с душевным состоянием, в итоге "недуг сломал ее, пришло стойкое нежелание жить".
Отметим, что Следственный комитет по Алтайскому краю после исчезновения учительницы возбудил уголовное дело об убийстве.
21:01:02 19-04-2025
Очень жаль. Соболезнования родным погибшей женщины.
22:36:13 19-04-2025
Красивая женщина.Молодая! Жить да жить ещё! Жаль, что такая беда с болезнью приключилась.
06:19:06 20-04-2025
Соболезнования родным. Царство небесное
09:25:19 20-04-2025
Яжмамки сперва доведут а потом слезу пускают крокодилову и соболезнуют!
11:27:31 20-04-2025
Гость (09:25:19 20-04-2025) Яжмамки сперва доведут а потом слезу пускают крокодилову и с... Яхмамки тут не виноваты. Отец говорил о ее болезни.
16:01:29 20-04-2025
Гость (11:27:31 20-04-2025) Яхмамки тут не виноваты. Отец говорил о ее болезни. ...
Они изводят медленно и целенаправленно. И доведут и до болезни и до печального исхода.
15:56:21 22-04-2025
Гость (16:01:29 20-04-2025) Они изводят медленно и целенаправленно. И доведут и до б... Видимо вас они изводят, раз так такие познания
10:12:46 20-04-2025
Она была недееспособная, ее лечить надо было и за верёвочку к ноге. Почему такое равнодушие. Это она телом красивая, а в голове очень маленький ребёнок.
15:49:17 20-04-2025
Гость (10:12:46 20-04-2025) Она была недееспособная, ее лечить надо было и за верёвочку ...
Сфигали такие выводы??? Человек был абсолютно дееспособен. Депрессия или другие психологические проблемы влияют на принятие решений, но не лишают дееспособности.
22:36:04 20-04-2025
Sic semper tyrannis (15:49:17 20-04-2025) Сфигали такие выводы??? Человек был абсолютно дееспособе... с психиатрическим заболеванием странно, что человек работал с детьми!! Огроменный вопрос к директору тамошней школы!!
22:35:01 20-04-2025
ну не нашли..., наткнулся случайно кто-то. Оттаяло тело и всё. Не искали же толком! а то ощущение, будто тма прямо неугасающие сутками поиски шли. ...