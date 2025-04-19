Соцсети: в Алтайском крае нашли тело, предположительно, пропавшей учительницы

Женщину искали с 4 марта

19 апреля 2025, 20:48, ИА Амител

Ольга Залит / Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В Первомайском районе Алтайского края нашли тело, предположительно, пропавшей 4 марта учительницы музыки Ольги Залит из села Зудилово, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".

По данным канала, тело обнаружили в Березовке. Подробности уточняются.

49-летняя Ольга Залит пропала 4 марта. Она отменила дистанционный урок и ушла вести занятия в школе, однако на работе так и не появилась. Женщина попала на камеры видеонаблюдения в селе Березовка, после чего бесследно исчезла.

Ориентировка / vk.com/la_altay

Благодаря жителям Березовки удалось выяснить некоторые подробности ее исчезновения. Так, в хозяйственном магазине учительница приобрела бельевую веревку и отраву для крыс. Веревку просила потолще, но взяла ту, которая была в наличии. В магазине "Ярче", со слов сотрудников, она приобрела уксус. Также известно, что похожая на Ольгу женщина заходила в местную аптеку. Как утверждает провизор, она попросила пять пузырьков аммиака, но купила только оказавшиеся в наличии четыре.

Отец Ольги недавно опубликовал письмо, где рассказал, что у его дочери с юности были проблемы с душевным состоянием, в итоге "недуг сломал ее, пришло стойкое нежелание жить".

Отметим, что Следственный комитет по Алтайскому краю после исчезновения учительницы возбудил уголовное дело об убийстве.