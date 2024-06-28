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В СК заявили, что Бастрыкин не хотел оскорблять депутатов Госдумы

В ведомстве подчеркнули, что он лишь пытался привлечь их внимание к необходимости законодательных изменений в миграционной сфере

28 июня 2024, 06:45, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru
Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин не хотел оскорблять депутатов Госдумы, а лишь пытался привлечь их внимание к необходимости законодательных изменений в миграционной сфере. Об этом в Telegram-канале заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она отметила, что с этой целью Бастрыкин "процитировал один из многочисленных комментариев в социальных сетях".

"Вместо того чтобы обратить внимание на проблему с миграцией, ее контроль, регулирование, необходимость изменения законодательства, обсуждается только одна фраза, и то вырванная из контекста", – отмечается в сообщении.

Напомним, что инцидент случился во время Петербургского международного юридического форума. Там Бастрыкин вступил в диалог с депутатом Сарданой Авксентьевой, у которой поинтересовался, планируют ли парламентарии принимать новый закон по урегулированию ситуации с мигрантами, назвав Госдуму "Государственной дурой". После этого Бастрыкин извинился. Ему ответили, что проблемой занимаются.

Комментарии 7

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Андрей

07:10:29 28-06-2024

Нормально. Спустил с небес на землю. Нафантазировали о себе. Кому как не ему судить об уровне законов, подписываемыми депутатами, из которых буквально никто не имеет юридического образования и судебной практики. А ведь зовется органом законодательной власти.

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Гость

08:40:40 28-06-2024

Андрей (07:10:29 28-06-2024) Нормально. Спустил с небес на землю. Нафантазировали о себе.... Это ты фантазер - законы подписывает САМ и только после его подписи закон вступает в силу...

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Андрей

07:20:19 28-06-2024

Полагаю, этот Володин за 30 лет без ротации берегов не ощущает. Да и как? Смотреть на все 30 лет из членовоза, из-за спин охранников, есть из рук личного повара и т.д. - коммунизм. Пора на землю ... из космоса.

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Гость

07:23:07 28-06-2024

назвав Госдуму "Государственной дурой" --- да понятно, что вырвано из контекста, если он сказал, что так называют ее в соцсетях. А в соцсетях ее еще иногда и не так называют. Мог сказать, что не надо ей быть такой по проблеме миграции, а то еще не так назовут

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Гость

08:13:54 28-06-2024

На правду не обижаются

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Гость

08:28:27 28-06-2024

Да не было никакого оскорбления, была сухая констатация факта.

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Гость

09:01:02 28-06-2024

С одной стороны вроде бы смешная ситуация, с другой это не первый случай возни у приближенных. И как только человек которого они все боятся перестанет быть главным. Там такой передел начнется, нам 90-е реально святыми покажутся

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