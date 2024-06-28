В СК заявили, что Бастрыкин не хотел оскорблять депутатов Госдумы

В ведомстве подчеркнули, что он лишь пытался привлечь их внимание к необходимости законодательных изменений в миграционной сфере

28 июня 2024, 06:45, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин не хотел оскорблять депутатов Госдумы, а лишь пытался привлечь их внимание к необходимости законодательных изменений в миграционной сфере. Об этом в Telegram-канале заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она отметила, что с этой целью Бастрыкин "процитировал один из многочисленных комментариев в социальных сетях".

"Вместо того чтобы обратить внимание на проблему с миграцией, ее контроль, регулирование, необходимость изменения законодательства, обсуждается только одна фраза, и то вырванная из контекста", – отмечается в сообщении.

Напомним, что инцидент случился во время Петербургского международного юридического форума. Там Бастрыкин вступил в диалог с депутатом Сарданой Авксентьевой, у которой поинтересовался, планируют ли парламентарии принимать новый закон по урегулированию ситуации с мигрантами, назвав Госдуму "Государственной дурой". После этого Бастрыкин извинился. Ему ответили, что проблемой занимаются.