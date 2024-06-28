В СК заявили, что Бастрыкин не хотел оскорблять депутатов Госдумы
В ведомстве подчеркнули, что он лишь пытался привлечь их внимание к необходимости законодательных изменений в миграционной сфере
28 июня 2024, 06:45, ИА Амител
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин не хотел оскорблять депутатов Госдумы, а лишь пытался привлечь их внимание к необходимости законодательных изменений в миграционной сфере. Об этом в Telegram-канале заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Она отметила, что с этой целью Бастрыкин "процитировал один из многочисленных комментариев в социальных сетях".
"Вместо того чтобы обратить внимание на проблему с миграцией, ее контроль, регулирование, необходимость изменения законодательства, обсуждается только одна фраза, и то вырванная из контекста", – отмечается в сообщении.
Напомним, что инцидент случился во время Петербургского международного юридического форума. Там Бастрыкин вступил в диалог с депутатом Сарданой Авксентьевой, у которой поинтересовался, планируют ли парламентарии принимать новый закон по урегулированию ситуации с мигрантами, назвав Госдуму "Государственной дурой". После этого Бастрыкин извинился. Ему ответили, что проблемой занимаются.
07:10:29 28-06-2024
Нормально. Спустил с небес на землю. Нафантазировали о себе. Кому как не ему судить об уровне законов, подписываемыми депутатами, из которых буквально никто не имеет юридического образования и судебной практики. А ведь зовется органом законодательной власти.
08:40:40 28-06-2024
Андрей (07:10:29 28-06-2024) Нормально. Спустил с небес на землю. Нафантазировали о себе.... Это ты фантазер - законы подписывает САМ и только после его подписи закон вступает в силу...
07:20:19 28-06-2024
Полагаю, этот Володин за 30 лет без ротации берегов не ощущает. Да и как? Смотреть на все 30 лет из членовоза, из-за спин охранников, есть из рук личного повара и т.д. - коммунизм. Пора на землю ... из космоса.
07:23:07 28-06-2024
назвав Госдуму "Государственной дурой" --- да понятно, что вырвано из контекста, если он сказал, что так называют ее в соцсетях. А в соцсетях ее еще иногда и не так называют. Мог сказать, что не надо ей быть такой по проблеме миграции, а то еще не так назовут
08:13:54 28-06-2024
На правду не обижаются
08:28:27 28-06-2024
Да не было никакого оскорбления, была сухая констатация факта.
09:01:02 28-06-2024
С одной стороны вроде бы смешная ситуация, с другой это не первый случай возни у приближенных. И как только человек которого они все боятся перестанет быть главным. Там такой передел начнется, нам 90-е реально святыми покажутся