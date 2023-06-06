В трех районах Алтайского края восстановили электричество после пожара на подстанции
Света не было в 45 населённых пунктах
06 июня 2023, 09:55, ИА Амител
Пожар на подстанции в Смазнево / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Алтайском крае восстановили подачу электричества в Заринском, Залесовском и Кытмановском районах после мощного пожара на подстанции в селе Смазнево. Об этом сообщили в региональном Минпромэнерго.
"Электроснабжение трёх районов Алтайского края полностью восстановлено", – подчеркнули в ведомстве.
Напомним, пожар в Смазнево случился 5 июня из-за разгерметизации масляного резервуара на местной подстанции.
С пламенем боролись несколько часов. Света не было в 45 населённых пунктов трёх районов.
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