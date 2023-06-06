В трех районах Алтайского края восстановили электричество после пожара на подстанции

Света не было в 45 населённых пунктах

06 июня 2023, 09:55, ИА Амител

Пожар на подстанции в Смазнево / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае восстановили подачу электричества в Заринском, Залесовском и Кытмановском районах после мощного пожара на подстанции в селе Смазнево. Об этом сообщили в региональном Минпромэнерго.

"Электроснабжение трёх районов Алтайского края полностью восстановлено", – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, пожар в Смазнево случился 5 июня из-за разгерметизации масляного резервуара на местной подстанции.

С пламенем боролись несколько часов. Света не было в 45 населённых пунктов трёх районов.