В Удмуртии задержан мужчина, устроивший стрельбу из сигнального пистолета в кафе
Безработный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с другим посетителем и выстрелил в него
27 января 2026, 23:10, ИА Амител
В городе Сарапуле Удмуртской Республики возбуждено уголовное дело после стрельбы в кафе. 21-летний безработный житель Сарапульского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с другим посетителем заведения в конце декабря, сообщает udm-info.ru.
В ходе ссоры молодой человек достал охолощенный сигнальный пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону оппонента. Пострадавший, по предварительной информации, не получил серьезных ранений.
Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 213 ("Хулиганство, совершенное с применением оружия"). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
07:40:40 28-01-2026
Охолощенный сигнальный пистолет вдруг оружием стал. Представляет угрозу для человечества. 2 пожизненных.
08:57:33 28-01-2026
Гость (07:40:40 28-01-2026) Охолощенный сигнальный пистолет вдруг оружием стал. Представ... Пробелы в законодательстве.
15:35:14 28-01-2026
С фига ли сигнальный стал оружием ? Это тоже самое что петарду рвануть, просто хлопушка. Ничего мужику не будет, максимум штраф