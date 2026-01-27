В Удмуртии задержан мужчина, устроивший стрельбу из сигнального пистолета в кафе

Безработный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с другим посетителем и выстрелил в него

27 января 2026, 23:10, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В городе Сарапуле Удмуртской Республики возбуждено уголовное дело после стрельбы в кафе. 21-летний безработный житель Сарапульского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с другим посетителем заведения в конце декабря, сообщает udm-info.ru.

В ходе ссоры молодой человек достал охолощенный сигнальный пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону оппонента. Пострадавший, по предварительной информации, не получил серьезных ранений.

Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 213 ("Хулиганство, совершенное с применением оружия"). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.