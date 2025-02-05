В Вашингтоне из реки Потомак извлекли 67 тел погибших в авиакатастрофе

Идентифицировали останки 66 человек

05 февраля 2025, 14:00, ИА Амител

Момент столкновения самолета и вертолета под Вашингтоном / Фото: скриншот из видео Baza

Экстренные службы достали из реки тела всех 67 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне. Останки 66 человек удалось идентифицировать. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Как передает CBS News, тела всех жертв обнаружили, когда из реки достали части кабины и хвоста рухнувшего самолета. Обломки воздушных судов продолжают извлекать из воды. На это может уйти несколько дней.

Напомним, 30 января пассажирский самолет авиакомпании PSA Airlines заходил на посадку в аэропорту Вашингтона и столкнулся с военным вертолетом Sikorsky UH-60 Black Hawk. На борту самолета было 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете находилось три человека. Все они погибли. Точные причины ЧП еще не установлены.

На борту авиалайнера также находились российские фигуристы – Евгения Шишкова, Вадим Наумов, Инна Волянская и Александр Кирсанов.