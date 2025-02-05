В Вашингтоне из реки Потомак извлекли 67 тел погибших в авиакатастрофе
Идентифицировали останки 66 человек
05 февраля 2025, 14:00, ИА Амител
Экстренные службы достали из реки тела всех 67 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне. Останки 66 человек удалось идентифицировать. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Как передает CBS News, тела всех жертв обнаружили, когда из реки достали части кабины и хвоста рухнувшего самолета. Обломки воздушных судов продолжают извлекать из воды. На это может уйти несколько дней.
Напомним, 30 января пассажирский самолет авиакомпании PSA Airlines заходил на посадку в аэропорту Вашингтона и столкнулся с военным вертолетом Sikorsky UH-60 Black Hawk. На борту самолета было 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете находилось три человека. Все они погибли. Точные причины ЧП еще не установлены.
На борту авиалайнера также находились российские фигуристы – Евгения Шишкова, Вадим Наумов, Инна Волянская и Александр Кирсанов.
14:03:33 05-02-2025
Последнего уже можно методом исключения. Т.к. достали всех
14:11:34 05-02-2025
Прям вытащили? Не подняли?
15:19:14 05-02-2025
Гость (14:11:34 05-02-2025) Прям вытащили? Не подняли?... ну хоть не "выловили", и то спасибо...