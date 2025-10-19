В Вологодской области выросло потребление спиртного после введения антиалкогольного закона

С 1 марта 2026 года в области будет запрещена продажа алкоголя в магазинах площадью менее 200 кв. метров, расположенных в многоквартирных домах

19 октября 2025, 12:00, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Вологодской области, где с 1 марта 2025 года действует один из самых строгих в России антиалкогольных законов, статистика фиксирует стабильный рост потребления спиртного на душу населения. Данные Росстата, опубликованные на официальном сайте службы, свидетельствуют о повышении показателей с начала года.

Расчеты, основанные на объеме чистого спирта (100%), показывают последовательный рост: январь – 7,7 литра на душу, февраль-март – 9,31 литра, апрель – 9,78 литра, май – 9,58 литра, июнь – 9,4 литра, июль – 9,48 литра, август – 9,56 литра, сентябрь – 9,65 литра.

При этом в соседних регионах потребление алкоголя за аналогичный период снижается.

Данные Росстата контрастируют с заявлениями губернатора Георгия Филимонова. 30 мая он сообщал о снижении объема потребления алкоголя на 20% благодаря новому закону. Также глава региона указывал на положительную динамику: снижение общей смертности на 50% за I квартал 2025 года и сокращение на треть количества нарушений, связанных с потреблением спиртного.

26 сентября губернатор заявил о снижении на 46% смертности от заболеваний, связанных с употреблением алкоголя.

С 1 марта 2025 года в регионе действуют строгие правила продажи алкоголя:

в будние дни – только с 12:00 до 14:00;

в остальное время – исключительно в барах и ресторанах.

В результате антиалкогольной кампании в области закрылись или перепрофилировались почти 400 магазинов, торговавших спиртным. Власти планируют дальнейшее ужесточение: с 1 марта 2026 года будет запрещена продажа алкоголя в магазинах площадью менее 200 кв. метров, расположенных в многоквартирных домах.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай планируют запретить продажу алкоголя в выходные и праздничные дни. Среди основных предложений: ограничение времени продажи в будни с 11:00 до 19:00, в пятницу – до 16:00 и запрет на размещение алкомаркетов в жилых домах и вблизи образовательных учреждений.