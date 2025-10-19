В Вологодской области выросло потребление спиртного после введения антиалкогольного закона
С 1 марта 2026 года в области будет запрещена продажа алкоголя в магазинах площадью менее 200 кв. метров, расположенных в многоквартирных домах
19 октября 2025, 12:00, ИА Амител
В Вологодской области, где с 1 марта 2025 года действует один из самых строгих в России антиалкогольных законов, статистика фиксирует стабильный рост потребления спиртного на душу населения. Данные Росстата, опубликованные на официальном сайте службы, свидетельствуют о повышении показателей с начала года.
Расчеты, основанные на объеме чистого спирта (100%), показывают последовательный рост: январь – 7,7 литра на душу, февраль-март – 9,31 литра, апрель – 9,78 литра, май – 9,58 литра, июнь – 9,4 литра, июль – 9,48 литра, август – 9,56 литра, сентябрь – 9,65 литра.
При этом в соседних регионах потребление алкоголя за аналогичный период снижается.
Данные Росстата контрастируют с заявлениями губернатора Георгия Филимонова. 30 мая он сообщал о снижении объема потребления алкоголя на 20% благодаря новому закону. Также глава региона указывал на положительную динамику: снижение общей смертности на 50% за I квартал 2025 года и сокращение на треть количества нарушений, связанных с потреблением спиртного.
26 сентября губернатор заявил о снижении на 46% смертности от заболеваний, связанных с употреблением алкоголя.
С 1 марта 2025 года в регионе действуют строгие правила продажи алкоголя:
в будние дни – только с 12:00 до 14:00;
в остальное время – исключительно в барах и ресторанах.
В результате антиалкогольной кампании в области закрылись или перепрофилировались почти 400 магазинов, торговавших спиртным. Власти планируют дальнейшее ужесточение: с 1 марта 2026 года будет запрещена продажа алкоголя в магазинах площадью менее 200 кв. метров, расположенных в многоквартирных домах.
Ранее сообщалось, что в Республике Алтай планируют запретить продажу алкоголя в выходные и праздничные дни. Среди основных предложений: ограничение времени продажи в будни с 11:00 до 19:00, в пятницу – до 16:00 и запрет на размещение алкомаркетов в жилых домах и вблизи образовательных учреждений.
13:35:25 19-10-2025
Массовые вбросы о росте потребления алкоголя после запрета продажи.
Сокращение долно быть, алкаши как пили так и будут пить, но спокойные алюбители будут меньше пить.
Вангую что это вбросы пострадавших продавцов яда.
А цифры можно любые нарисовать, пойди, проверь.
20:49:25 19-10-2025
Гость (13:35:25 19-10-2025) Массовые вбросы о росте потребления алкоголя после запрета п...
Уже 100 раз рассказывали, что теперь там бухлом торгуют буквально все кроме самих магазинов. Заказываешь такси, и тебе привозят всё, что захочешь
09:37:15 20-10-2025
Гость (20:49:25 19-10-2025) Уже 100 раз рассказывали, что теперь там бухлом торгуют ... так тебе и в бутылку нальют чего хотят. Метанола например.
15:34:55 19-10-2025
Ростат мешает губернатору пиариться))
20:46:28 19-10-2025
И при полном запрете абортов в регионе рождаемость что-то совсем не растёт, а даже наоборот
09:26:49 20-10-2025
И наверняка в расчетах еще не учтен самогон, который сейчас там стал массово вариться и продаваться. Кому лучше сделали - непонятно. Хотя понятно - теневым производителям паленки и самогона, у них сейчас золотое время.
12:19:40 20-10-2025
Так когда нельзя купить в любое время набирают заранее про запас)
Если бы раньше взяли немного, с мыслью что если что до магазина за добавкой сходим, а потом может и лень будет идти, то теперь всё куплено с запасом и выпивается идти уже не надо