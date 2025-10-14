В Республике Алтай планируют запретить продажу алкоголя в выходные и праздничные дни

Особое внимание будет уделено усилению контроля за соблюдением новых правил с участием правоохранительных органов

14 октября 2025, 20:00, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Республике Алтай могут быть введены жесткие ограничения на продажу алкогольной продукции. Глава региона Андрей Турчак анонсировал в своем Telegram-канале ряд мер, направленных на снижение уровня алкоголизации населения и улучшение демографической ситуации.

Среди основных предложений:

полный запрет на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни;

ограничение времени продажи в будни с 11:00 до 19:00, в пятницу – до 16:00;

запрет на размещение алкомаркетов в жилых домах и вблизи образовательных учреждений;

закрытие всех питейных заведений в жилом секторе;

запрет открытой выкладки алкоголя и табачной продукции.

«Уровень смертности в республике с прошлого года превышает рождаемость. Основные причины – внешние, среди которых пьяные ДТП и отравления, в первую очередь – алкоголем», – пояснил Турчак.

Глава региона поручил Минэкономразвития подготовить соответствующий проект постановления в течение недели. Особое внимание будет уделено усилению контроля за соблюдением новых правил с участием правоохранительных органов и общественности.

Представителям торговли, чьи точки расположены в жилых домах и возле школ, предложат перепрофилировать бизнес на продажу продуктов питания. По словам Турчака, подобные ограничения уже успешно работают в других регионах России.