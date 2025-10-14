В Республике Алтай планируют запретить продажу алкоголя в выходные и праздничные дни
Особое внимание будет уделено усилению контроля за соблюдением новых правил с участием правоохранительных органов
14 октября 2025, 20:00, ИА Амител
В Республике Алтай могут быть введены жесткие ограничения на продажу алкогольной продукции. Глава региона Андрей Турчак анонсировал в своем Telegram-канале ряд мер, направленных на снижение уровня алкоголизации населения и улучшение демографической ситуации.
Среди основных предложений:
-
полный запрет на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни;
-
ограничение времени продажи в будни с 11:00 до 19:00, в пятницу – до 16:00;
-
запрет на размещение алкомаркетов в жилых домах и вблизи образовательных учреждений;
-
закрытие всех питейных заведений в жилом секторе;
-
запрет открытой выкладки алкоголя и табачной продукции.
«Уровень смертности в республике с прошлого года превышает рождаемость. Основные причины – внешние, среди которых пьяные ДТП и отравления, в первую очередь – алкоголем», – пояснил Турчак.
Глава региона поручил Минэкономразвития подготовить соответствующий проект постановления в течение недели. Особое внимание будет уделено усилению контроля за соблюдением новых правил с участием правоохранительных органов и общественности.
Представителям торговли, чьи точки расположены в жилых домах и возле школ, предложат перепрофилировать бизнес на продажу продуктов питания. По словам Турчака, подобные ограничения уже успешно работают в других регионах России.
20:06:54 14-10-2025
"сухой закон 2.0" ?
20:09:36 14-10-2025
Блин,ничему история не учит. Сухие законы очень многие страны проходили. И? Рост преступности, производства самопала и т.д.
20:10:50 14-10-2025
Совсем что ли ку-ку? Бойкотировать тогда вообще Горный Алтай, как место отдыха. Пусть со своей игорной зоной кукуют, да с трезвенниками разных мастей.
07:19:10 15-10-2025
Гость (20:10:50 14-10-2025) Совсем что ли ку-ку? Бойкотировать тогда вообще Горный Алтай... игорная зона в крае находится.
00:28:38 15-10-2025
пить все продолжат но самопальную бурду из под полы , ой вы совсем с ума сошли...там итак бардак все пьяные, лезут в реку, тонут, едут бухие - бьются, детей теряют...а тут еще и контрафактный алкоголь! ваще анархия
07:22:00 15-10-2025
помню раньше, когда Горный был еще дикий, ехали туда и затаривались сразу в Барнауле. Так что все с собой повезут, да и местные сэм гнать будут, рекой🤷♀️
09:16:00 15-10-2025
Нужно не только запретить алкоголь в РА, но и сурово наказывать за его производство и потребление, от 10 лет каторги. Алтаец - значит трезвый.
11:40:32 15-10-2025
То-есть понимания того, что без алкоголя туризм -не туризм нет. Очень кстати вспомнить выражение Сергея нашего Лаврова)))
11:49:25 15-10-2025
с туристами пришли и деньги, а вот культура не пришла, надо насаждать
15:38:41 15-10-2025
Никто конечно не будет ограничивать продажу по выходным. Смысл пилить сук, который приносит сумасшедший доход! Обыкновенная прелюдия, к очередному поднятия цен.