В Заринске аферисты напугали женщину уголовным преследованием и похитили 630 тысяч

Потерпевшая обратилась в полицию

16 мая 2026, 12:30, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

В Заринске 51-летняя горожанка стала жертвой мошенников, потеряв 630 тысяч рублей. Все началось со звонка от якобы представителя мобильного оператора, который сообщил о заканчивающемся сроке действия сим-карты и попросил назвать код, пишет МВД по Алтайскому краю.

Через полчаса женщине позвонила незнакомка и заявила, что ее кабинет на "Госуслугах" взломан. Потерпевшей посоветовали срочно связаться с техподдержкой по номеру, который придет в СМС.

Женщина позвонила по указанному телефону. "Сотрудник МФЦ" перенаправил ее к "специалисту Центробанка" для блокировки банковских карт, к которым якобы уже получили доступ злоумышленники.

Затем в разговор вступил лжесотрудник ФСБ: он сообщил, что от имени женщины уже оформили доверенность на человека, который спонсирует деятельность недружественной страны, и теперь ей грозит уголовное преследование. Чтобы этого избежать, нужно "обезопасить" денежные средства.

Испуганная горожанка сняла в банкомате 300 тысяч рублей и перевела их на указанный счет, затем еще 180 тысяч. После этого перевела 150 тысяч с кредитной карты. "Помощник" пообещал решить ситуацию, но на следующий день его аккаунт был удален.

Потерпевшая обратилась в полицию. В межмуниципальном отделе МВД России "Заринский" возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в крупном размере").