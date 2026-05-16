В Заринске аферисты напугали женщину уголовным преследованием и похитили 630 тысяч
Потерпевшая обратилась в полицию
16 мая 2026, 12:30, ИА Амител
В Заринске 51-летняя горожанка стала жертвой мошенников, потеряв 630 тысяч рублей. Все началось со звонка от якобы представителя мобильного оператора, который сообщил о заканчивающемся сроке действия сим-карты и попросил назвать код, пишет МВД по Алтайскому краю.
Через полчаса женщине позвонила незнакомка и заявила, что ее кабинет на "Госуслугах" взломан. Потерпевшей посоветовали срочно связаться с техподдержкой по номеру, который придет в СМС.
Женщина позвонила по указанному телефону. "Сотрудник МФЦ" перенаправил ее к "специалисту Центробанка" для блокировки банковских карт, к которым якобы уже получили доступ злоумышленники.
Затем в разговор вступил лжесотрудник ФСБ: он сообщил, что от имени женщины уже оформили доверенность на человека, который спонсирует деятельность недружественной страны, и теперь ей грозит уголовное преследование. Чтобы этого избежать, нужно "обезопасить" денежные средства.
Испуганная горожанка сняла в банкомате 300 тысяч рублей и перевела их на указанный счет, затем еще 180 тысяч. После этого перевела 150 тысяч с кредитной карты. "Помощник" пообещал решить ситуацию, но на следующий день его аккаунт был удален.
Потерпевшая обратилась в полицию. В межмуниципальном отделе МВД России "Заринский" возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в крупном размере").
18:41:18 16-05-2026
Между прочим: не было бы навязанных "Госуслуг" - не было бы и "личного кабинета", а, значит, и взламывать было бы нечего!
19:16:40 16-05-2026
Гость (18:41:18 16-05-2026) Между прочим: не было бы навязанных "Госуслуг" - не было бы ...
Тебя в ГУ палкой загоняли, что они для тебя "навязанные"?
51 год дурочке. Тут только песня про ЗОЖ от Ленинграда на ум приходит.... "Если в башне ..., то хоть ...." ну и так далее
21:55:12 17-05-2026
Гость (18:41:18 16-05-2026) Между прочим: не было бы навязанных "Госуслуг" - не было бы ... Ага, Если у вас нету дома-пожары ему не страшны. У вас вот я вижу интернет есть и видимо телефон или комп, рисковый вы очень, между прочим.
20:30:22 16-05-2026
Аферисты взламывают людей, а системы это вторично.
До Госуслуг воровайки на доверии по домам ходили.
Прогресс!
21:49:58 17-05-2026
Вежливый Человек (20:30:22 16-05-2026) Аферисты взламывают людей, а системы это вторично.До Гос... Не старайтесь, онЕ историю не помнят, она их ничему не учит. По квартирам ходили, наперстки на вокзалах, гадалки на базарах, шулера в поездах и тд и тп. Меняется только способ развода, но им не понять.