В Завьяловском районе назначили исполняющего обязанности главы

На должность назначен Максим Селлер, первый заместитель главы района по экономическим вопросам

06 марта 2025, 22:51, ИА Амител

Николай Онищенко / Фото: vk.com/onischenko_na

Исполняющим обязанности главы Завьяловского района назначен Максим Селлер. Об этом ТАСС сообщил председатель районного собрания депутатов Максим Панченко.

Максим Селлер ранее занимал должность заместителя главы района по экономическим вопросам.

"В соответствии с уставом избран первый заместитель по экономическим вопросам Селлер Максим Владимирович", – сказал Панченко.

Убитого главу Завьяловского района Николая Онищенко похоронят 7 марта в селе Гилев-Лог. Прощание состоится с 11:00 до 13:00 в Многофункциональном культурном центре Завьяловского района на улице Советской, 137.

Напомним, 4 марта в Завьяловском районе Алтайского края убили главу местной администрации Николая Онищенко. По подозрению в совершении преступления задержали 45-летнего местного жителя, который после произошедшего пытался свести счеты с жизнью. С тяжелым ранением головы его перевезли в больницу Барнаула и ввели в искусственную кому.

Предположительно, 51-летнего чиновника застрелил бывший подчиненный Анатолий Фенин, который ранее возглавлял местный комитет по делам молодежи. По информации Следкома, поводом для убийства мог послужить конфликт, возникший на фоне отстранения подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса.

По факту убийства алтайский СК возбудил уголовное дело. Прокурор Алтайского края Антон Герман также поставил ход его расследования на контроль.