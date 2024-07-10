Валерий Меладзе решил отказаться от поддержки Украины и вернуться в Россию
Певец устал выступать на чужбине
10 июля 2024, 16:40, ИА Амител
Певец Валерий Меладзе, проживающий в Испании, решил отказаться от своих слов в поддержку Украины и вернуться в Россию, сообщает телеканал "360".
Ранее сообщалось, что Меладзе был проездом в Москве, где навестил родных и отдохнул в грузинском ресторане на Рублевке.
"Близким певец обмолвился, что планирует вернуться в РФ, где прожил много лет, ибо очень соскучился. В том числе по концертам", – отмечает Telegram-канал Mash.
Также уточнятся, что Меладзе, который осуждал СВО, заявил близким, что не поддерживал Украину, а фраза "героям слава"* на выступлении в Дубае – дело рук провокаторов.
* Часть лозунга Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России).
16:51:09 10-07-2024
"Умерла так умерла" Валера! Ты больше не снами... Россия без твоего творчества прекрасно справляется.
16:54:54 10-07-2024
Так просто? хочу туда-хочу сюда.. как кавешка в проруби болтается.
17:04:53 10-07-2024
Может тебе на историческую родину в Грузию лучше уехать, не соскучился? Да ты не по концертам, а по денежкам соскучился.
07:58:22 11-07-2024
НЕ ПУСКАЙТЕ ЭТО ОБРАТНО. Россия избавляется от МУСОРА
08:03:07 11-07-2024
заявил близким, что не поддерживал Украину --- пусть заявит это не близким, а всем, перед кем выступать будет. Публично, как заявил про Украину, также публично пусть откажется. Тогда может быть освобожден от ответственности. И пусть выступает, полезный прецедент
23:52:05 11-07-2024
Гость (08:03:07 11-07-2024) заявил близким, что не поддерживал Украину --- пусть заявит ... ага! и полезут обратно все эти лабуды бабло рубить в России.
07:29:35 12-07-2024
Гость (08:03:07 11-07-2024) заявил близким, что не поддерживал Украину --- пусть заявит ... Заявит об этом и всем дальним)))