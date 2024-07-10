Валерий Меладзе решил отказаться от поддержки Украины и вернуться в Россию

Певец устал выступать на чужбине

10 июля 2024, 16:40, ИА Амител

Валерий Меладзе / Кадр из видео: YouTube

Певец Валерий Меладзе, проживающий в Испании, решил отказаться от своих слов в поддержку Украины и вернуться в Россию, сообщает телеканал "360".

Ранее сообщалось, что Меладзе был проездом в Москве, где навестил родных и отдохнул в грузинском ресторане на Рублевке.

"Близким певец обмолвился, что планирует вернуться в РФ, где прожил много лет, ибо очень соскучился. В том числе по концертам", – отмечает Telegram-канал Mash.

Также уточнятся, что Меладзе, который осуждал СВО, заявил близким, что не поддерживал Украину, а фраза "героям слава"* на выступлении в Дубае – дело рук провокаторов.

* Часть лозунга Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России).