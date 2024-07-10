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Валерий Меладзе решил отказаться от поддержки Украины и вернуться в Россию

Певец устал выступать на чужбине

10 июля 2024, 16:40, ИА Амител

Валерий Меладзе / Кадр из видео: YouTube
Валерий Меладзе / Кадр из видео: YouTube

Певец Валерий Меладзе, проживающий в Испании, решил отказаться от своих слов в поддержку Украины и вернуться в Россию, сообщает телеканал "360".

Ранее сообщалось, что Меладзе был проездом в Москве, где навестил родных и отдохнул в грузинском ресторане на Рублевке.

"Близким певец обмолвился, что планирует вернуться в РФ, где прожил много лет, ибо очень соскучился. В том числе по концертам", – отмечает Telegram-канал Mash.

Также уточнятся, что Меладзе, который осуждал СВО, заявил близким, что не поддерживал Украину, а фраза "героям слава"* на выступлении в Дубае – дело рук провокаторов.

* Часть лозунга Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России).

СВО украина Знаменитости

Комментарии 7

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Гость

16:51:09 10-07-2024

"Умерла так умерла" Валера! Ты больше не снами... Россия без твоего творчества прекрасно справляется.

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Гость

16:54:54 10-07-2024

Так просто? хочу туда-хочу сюда.. как кавешка в проруби болтается.

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Гость

17:04:53 10-07-2024

Может тебе на историческую родину в Грузию лучше уехать, не соскучился? Да ты не по концертам, а по денежкам соскучился.

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гостьЯ

07:58:22 11-07-2024

НЕ ПУСКАЙТЕ ЭТО ОБРАТНО. Россия избавляется от МУСОРА

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Гость

08:03:07 11-07-2024

заявил близким, что не поддерживал Украину --- пусть заявит это не близким, а всем, перед кем выступать будет. Публично, как заявил про Украину, также публично пусть откажется. Тогда может быть освобожден от ответственности. И пусть выступает, полезный прецедент

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Гость

23:52:05 11-07-2024

Гость (08:03:07 11-07-2024) заявил близким, что не поддерживал Украину --- пусть заявит ... ага! и полезут обратно все эти лабуды бабло рубить в России.

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Гость

07:29:35 12-07-2024

Гость (08:03:07 11-07-2024) заявил близким, что не поддерживал Украину --- пусть заявит ... Заявит об этом и всем дальним)))

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