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Военкор Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области

Съемочная группа подорвалась на вражеской мине

26 марта 2025, 15:40, ИА Амител

Анна Прокофьева / Фото: https://t.me/zhurnalistka_z
Анна Прокофьева / Фото: https://t.me/zhurnalistka_z

Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области на границе с Украиной. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

Известно, что съемочная группа подорвалась на вражеской мине. Оператор Дмитрий Волков, находившийся с военкором, ранен.

Анна Прокофьева погибла в возрасте 35 лет. Окончила РУДН по специальности "журналистика", свободно владела испанским языком. Работала в испанской редакции агентства "Россия Сегодня". Карьеру на Первом канале начала в 2023 году. Занимала должность военного корреспондента, вела репортажи из зоны СВО.

Ранее стало известно о гибели трех сотрудников федеральных СМИ в результате обстрела ВСУ: корреспондента "Известий" Александра Федорчака, оператора и водителя телеканала "Звезда" Андрея Панова и Александра Сиркели. Погибшие работали на территории Луганской Народной Республики.

Происшествия утраты

Комментарии 6

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Гость

18:18:29 26-03-2025

Кто аиноват, что вражеская мина оказалась на территории РФ ?

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Гость

10:02:40 27-03-2025

Гость (18:18:29 26-03-2025) Кто аиноват, что вражеская мина оказалась на территории РФ ?... Написано же на границе для непонятливых.

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Гость

18:45:50 26-03-2025

Соболезнования родным и близким.

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Гость

23:08:24 26-03-2025

Откуда в Белогородской области вражеские мины?

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Sic semper tyrannis

08:08:48 27-03-2025

Давайте говорить честно, не корреспондент, а блогерка на госзарплате. Или где значок прессы? Так что, как любила шутить сама Анна: 404 - корреспондент не найден.

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Гость

11:01:11 27-03-2025

Красивая девка, жалко ...

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