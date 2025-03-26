Военкор Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области

Съемочная группа подорвалась на вражеской мине

26 марта 2025, 15:40, ИА Амител

Анна Прокофьева / Фото: https://t.me/zhurnalistka_z

Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области на границе с Украиной. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

Известно, что съемочная группа подорвалась на вражеской мине. Оператор Дмитрий Волков, находившийся с военкором, ранен.

Анна Прокофьева погибла в возрасте 35 лет. Окончила РУДН по специальности "журналистика", свободно владела испанским языком. Работала в испанской редакции агентства "Россия Сегодня". Карьеру на Первом канале начала в 2023 году. Занимала должность военного корреспондента, вела репортажи из зоны СВО.

Ранее стало известно о гибели трех сотрудников федеральных СМИ в результате обстрела ВСУ: корреспондента "Известий" Александра Федорчака, оператора и водителя телеканала "Звезда" Андрея Панова и Александра Сиркели. Погибшие работали на территории Луганской Народной Республики.