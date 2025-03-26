Военкор Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области
Съемочная группа подорвалась на вражеской мине
26 марта 2025, 15:40, ИА Амител
Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области на границе с Украиной. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.
Известно, что съемочная группа подорвалась на вражеской мине. Оператор Дмитрий Волков, находившийся с военкором, ранен.
Анна Прокофьева погибла в возрасте 35 лет. Окончила РУДН по специальности "журналистика", свободно владела испанским языком. Работала в испанской редакции агентства "Россия Сегодня". Карьеру на Первом канале начала в 2023 году. Занимала должность военного корреспондента, вела репортажи из зоны СВО.
Ранее стало известно о гибели трех сотрудников федеральных СМИ в результате обстрела ВСУ: корреспондента "Известий" Александра Федорчака, оператора и водителя телеканала "Звезда" Андрея Панова и Александра Сиркели. Погибшие работали на территории Луганской Народной Республики.
18:18:29 26-03-2025
Кто аиноват, что вражеская мина оказалась на территории РФ ?
10:02:40 27-03-2025
Гость (18:18:29 26-03-2025) Кто аиноват, что вражеская мина оказалась на территории РФ ?... Написано же на границе для непонятливых.
18:45:50 26-03-2025
Соболезнования родным и близким.
23:08:24 26-03-2025
Откуда в Белогородской области вражеские мины?
08:08:48 27-03-2025
Давайте говорить честно, не корреспондент, а блогерка на госзарплате. Или где значок прессы? Так что, как любила шутить сама Анна: 404 - корреспондент не найден.
11:01:11 27-03-2025
Красивая девка, жалко ...