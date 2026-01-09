Ванга предсказала вторжение инопланетян и начало Третьей мировой войны в 2026 году

Американское издание со ссылкой на сторонников провидицы сообщает о возможном появлении НЛО и начале мирового конфликта

09 января 2026, 12:30, ИА Амител

Экстрасенсы / Изображение сгенерировано нейросетью

В масс-медиа снова появились тревожные "предсказания", приписываемые болгарской провидице Ванге. Как сообщает американское издание New York Post со ссылкой на ее сторонников, в 2026 году может произойти вторжение инопланетян, которое совпадет с началом Третьей мировой войны.

Согласно этой трактовке, в атмосферу Земли должен войти внеземной космический объект, и это событие станет триггером для крупнейшего международного конфликта. Однако издание подчеркивает, что подобные утверждения основаны не на прямых записях Ванги, а на пересказах и интерпретациях, которые появлялись в книгах и СМИ в разные годы.

Эксперты и скептики отмечают, что такие предсказания, как правило, формулируются крайне расплывчато, что позволяет толковать их задним числом под любое событие. Они носят скорее сенсационный и развлекательный характер, не имея под собой научного обоснования. Ранее Ванге уже приписывались многочисленные апокалиптические прогнозы, часть которых ее последователи считают "сбывшимися".