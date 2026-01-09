Ванга предсказала вторжение инопланетян и начало Третьей мировой войны в 2026 году
Американское издание со ссылкой на сторонников провидицы сообщает о возможном появлении НЛО и начале мирового конфликта
09 января 2026, 12:30, ИА Амител
В масс-медиа снова появились тревожные "предсказания", приписываемые болгарской провидице Ванге. Как сообщает американское издание New York Post со ссылкой на ее сторонников, в 2026 году может произойти вторжение инопланетян, которое совпадет с началом Третьей мировой войны.
Согласно этой трактовке, в атмосферу Земли должен войти внеземной космический объект, и это событие станет триггером для крупнейшего международного конфликта. Однако издание подчеркивает, что подобные утверждения основаны не на прямых записях Ванги, а на пересказах и интерпретациях, которые появлялись в книгах и СМИ в разные годы.
Эксперты и скептики отмечают, что такие предсказания, как правило, формулируются крайне расплывчато, что позволяет толковать их задним числом под любое событие. Они носят скорее сенсационный и развлекательный характер, не имея под собой научного обоснования. Ранее Ванге уже приписывались многочисленные апокалиптические прогнозы, часть которых ее последователи считают "сбывшимися".
12:50:40 09-01-2026
думаю, что популяция успешно проваливает экзамен.
предположу. что мы не первые, судя по артефактам, которым наука не дает объяснения но последние.
поэтому больше никаких потопов, пермских вымираний и астероидов.
если верить бабке, то дальше в светлое будущее нас потащут на аркане.
13:04:55 09-01-2026
Ванга не могла писать (слепая была)
13:13:03 09-01-2026
Ну все... Опять капец корячится...
14:04:47 09-01-2026
Сказали же из официального источника, Ванга - ведьмочка. Расходимся.
15:32:02 09-01-2026
Зато все увидим чём дело кончилось
17:35:30 09-01-2026
Гость (15:32:02 09-01-2026) Зато все увидим чём дело кончилось... Хотелось бы ещё немного помучиться...
09:51:56 10-01-2026
Гость (17:35:30 09-01-2026) Хотелось бы ещё немного помучиться... ... 40 лет уже мучимся, может хватит?
17:33:43 09-01-2026
На счёт инопланетян не знаю...
А вот, что после развала СССР которая победила во 2-й мировой войне, исчезли нарисованные в 40-е границы государств и зон влияний, это факт! К Ванге не ходи...
А вот как раз эти границы как гос так и зон, рисуются только по результатам мировых войн, это историю знаю надо, а не на кофейной гуще гадать!... Об этом мало кто думает!?...
Так что, как ты мне или кому-то ещё не хотелось, но 3 мировой не избежать!!!... После развала СССР...
21:11:34 09-01-2026
Гость (17:33:43 09-01-2026) На счёт инопланетян не знаю... А вот, что после развала ...
Так это и так всем ясно. Капитализм без войн не может решать свои назревшие проблемы.
21:03:52 09-01-2026
Господи достали со своей слепой старухой провидицей..достали. ага ванга вам предсказала ..ну ну
23:31:20 09-01-2026
Инопланетяне уже улетают, пролетели,посмотрели да ну их по сами уничтожатся.
00:23:28 12-01-2026
Гость (23:31:20 09-01-2026) Инопланетяне уже улетают, пролетели,посмотрели да ну их по с...
Разумной жизни на Земле не обнаружено)
19:22:28 10-01-2026
Баобанга ниачом трепанга, вот так веонее будет. Мертвая давно)
20:40:32 10-01-2026
Для слабых умом, суеверных, наивных, легковерных, для лопухов эти выдуманные хитропопыми искателями сенсаций "предсказания"