19 сентября 2025, 21:30, ИА Амител

Индийская провидица / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Индийскую ясновидящую Арчену Нагабушанам, чьи предсказания часто привлекают внимание, некоторые сравнивают с Вангой. В своих новых прогнозах, касающихся России и Украины, она обозначила возможные сроки завершения специальной военной операции, сообщает life.ru.

По словам провидицы, 2026 год может стать временем, когда у сторон конфликта появится возможность для его завершения. Однако Нагабушанам подчеркивает, что будущее изменчиво и "не высечено в камне".

Что касается будущего России, то, согласно предсказанию, страну ждет глубокая трансформация, значительное усиление экономики и рост суверенитета.

С Украиной, как заявила ясновидящая, может произойти иначе: если она "не сделает выводы", то рискует исчезнуть как единое государство. Западные регионы, по ее мнению, могут перейти под протекторат Польши и других соседних стран, а часть территорий вернется в состав России.