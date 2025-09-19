НОВОСТИПолитика

Индийская провидица предсказала возможное завершение СВО в 2026 году и расщепление Украины

Нагабушанам подчеркивает, что будущее изменчиво и "не высечено в камне"

19 сентября 2025, 21:30, ИА Амител

Индийская провидица / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Индийскую ясновидящую Арчену Нагабушанам, чьи предсказания часто привлекают внимание, некоторые сравнивают с Вангой. В своих новых прогнозах, касающихся России и Украины, она обозначила возможные сроки завершения специальной военной операции, сообщает life.ru.

По словам провидицы, 2026 год может стать временем, когда у сторон конфликта появится возможность для его завершения. Однако Нагабушанам подчеркивает, что будущее изменчиво и "не высечено в камне".

Что касается будущего России, то, согласно предсказанию, страну ждет глубокая трансформация, значительное усиление экономики и рост суверенитета.

С Украиной, как заявила ясновидящая, может произойти иначе: если она "не сделает выводы", то рискует исчезнуть как единое государство. Западные регионы, по ее мнению, могут перейти под протекторат Польши и других соседних стран, а часть территорий вернется в состав России.

Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

21:36:35 19-09-2025

Зачем делить Украину? Пусть вся перейдёт к РФ. Победителей не судят!

Avatar Picture
Гость

22:08:09 19-09-2025

Гость (21:36:35 19-09-2025) Зачем делить Украину? Пусть вся перейдёт к РФ. Победителей н... да и Европу с Аляской не мешало бы к рукам прибрать...

Avatar Picture
Шинник

01:38:34 20-09-2025

Гость (21:36:35 19-09-2025) упаси Бог от такого соседства...
ещё в фильме "72 метра" стебали Украину

Avatar Picture
Горожанин.

06:52:12 20-09-2025

Гость (21:36:35 19-09-2025) Зачем делить Украину? Пусть вся перейдёт к РФ. Победителей н... Мне очень не понравились люди в Зап.Украине. Даже постройка серьезных союзных предприятий в городах Зап. Украины, несколько десятков человек -специалистов приезжали жить , работать и обучать западенцев работе на разных станках с Барнаульского ХБК, но приезд русских с РСФСР в помощь работать на этих предприятиях не очень заметно разбавил ненависть потомков бандеровцев к СССР и русским. Уже тогда, в 70-80-е годы там нас называли "москалями".Я лично вступал в споры с ними по поводу их жизни, но как об стенку горохом. Но,блин, снабжение было просто первоклассным. И с продуктами питания и "барахлом" для одежды, обуви и всякой хозяйственной утвари.. Посылки в Барнаул присылали. Куда там нашему Барнаулу до них было. И по приезде как-то растворялись в быте призывы к солидарности и равенстве всех наций в СССР. Я думаю, что это была одной, пусть не самой главной, но причиной распада СССР.Ну и сегодня мы видим, насколько в республиках жили за счет РСФСР, даже в таких богатых, как Украина.Больше всего товаров собственного производства я видел в Белоруссии.

Avatar Picture
dok_СФ

09:45:01 20-09-2025

Горожанин. (06:52:12 20-09-2025) Мне очень не понравились люди в Зап.Украине. Даже постройка ... всё верно, можно добавить и сегодня равенство должно быть по территориям, регионам не только в снабжении, но и других аспектах жизни.. уроки надо учитывать.

Avatar Picture
Гость

09:47:01 20-09-2025

Горожанин. (06:52:12 20-09-2025) Мне очень не понравились люди в Зап.Украине. Даже постройка ... Считаю, самая главная ошибка, приведшая к распаду СССР - обустройство союзных республик лучше, чем в России. Смотрите, США "помогают" другим странам, но нигде не повышают уровень жизни в такой степени, как у себя в Штатах. Если бы снабжение продовольствием и промышленными товарами РСФСР было приоритетным, то остальные республики старались бы консолидироваться вокруг Москвы, ведь они хотели быть в союзе с более сильным центром исходя из логики, что "дружить" надо с богатыми, а не с бедными.

Avatar Picture
Гость

11:19:39 20-09-2025

Горожанин. (06:52:12 20-09-2025) Мне очень не понравились люди в Зап.Украине. Даже постройка ... чему вы там обучали? вы же двух слов связать не можете. С трудом, продираясь через ваш поток сознания, удалось уловить суть написанного. Не судите, да не судимы будете. Живите в своей стране, обустраивайте ее, делайте лучше, получайте образование и живите счастливо.

Avatar Picture
Гость

23:37:35 19-09-2025

А мож на кофейной гуще погадаем.....

Avatar Picture
Гость

23:45:42 19-09-2025

по-моему очевидно всем и всюду такой исход

Avatar Picture
Sic semper tyrannis

11:10:10 20-09-2025

Гость (23:45:42 19-09-2025) по-моему очевидно всем и всюду такой исход...
Да нет, только неграмотным гадалкам, которые не знают в какой стороне карты Украина

Avatar Picture
Антон

03:20:27 21-09-2025

Гость (23:45:42 19-09-2025) по-моему очевидно всем и всюду такой исход... Ага, кому-то уже три года назад был очевиден такой расклад, да воз и ныне там. А мне еще очевиднее, что он никуда теперь и не сдвинется.

Avatar Picture
Musik

10:22:33 20-09-2025

Гость (09:47:01 20-09-2025) Считаю, самая главная ошибка, приведшая к распаду СССР - обу... Боротьба с великодержавным шовинизмом.
Государство пролетариата с цепями жеж.
Результат предсказуем.

Avatar Picture
гость

12:01:48 20-09-2025

Беднота у нас беднота.Где видано что бы пожилые люди не могли купить себе лекарство или продукты в доволь.Вот вот и кстати это не ошибка нашего руководства это ее бытность.

