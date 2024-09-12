Вассерман вступился за квадроберов и осудил фурри
Он также отметил, что сейчас усматривается некий курс на инфантилизацию общества
12 сентября 2024, 16:00, ИА Амител
В подростковых играх в животных нет ничего страшного – главное, чтобы дети не заигрывались. Об этом "Парламентской газете" заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
Ранее сенатор Наталия Косихина предложила запретить субкультуру квадроберов в России. Она уверена, что такие игры травмирует психику детей и могут привести к тяжелым последствиям.
Вассерман отметил, что запрещать что-либо – это самый эффективный способ популяризации, потому что запретный плод сладок. Более того, у детей подобные увлечения всегда существовали и это просто естественная часть пути взросления.
"Другое дело, что существует, например, сходная субкультура у взрослых – так называемая фурри, от слова fur, "мех" по-английски. Причем, насколько я знаю, она имеет в том числе довольно отчетливый сексуальный подтекст. А у детей это просто игры. И я лично ничего в них ненормального не вижу", – подчеркнул Вассерман.
Он также отметил, что сейчас усматривается некий курс на инфантилизацию общества. Поэтому тем же квадробингом могут увлекаться не только маленькие дети, но и подростки вплоть до 12-14 лет.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что не видит опасности для психики в представлении себя собакой с хвостом.
16:18:14 12-09-2024
Вообще-то Вассерман умный юноша!...
И его нужно слушать не отрывками, а полностью.
А вообще, сейчас уже ни чему верить нельзя! Кто... зачем... придумывает всякие нелепицы...!? И главное вбрасывает их в общество!?...
Товистокский институт человеческих отношений!...
И подобную фигню, зачем-то придумали!? И теперь в окна овертона подкидывают всякую ересь на вентилятор...!
16:30:49 12-09-2024
Гость (16:18:14 12-09-2024) Вообще-то Вассерман умный юноша!...И его нужно слушать н... Если он такой умный, отчего он тогда строем не ходит?
19:11:04 12-09-2024
Гость (16:30:49 12-09-2024) Если он такой умный, отчего он тогда строем не ходит?... потому и не ходит что он умный.
а почему ты не в строю раз считаешь себя умным а вассера глупым?
а ну фанеру к осмотру
16:25:30 12-09-2024
А где он фурри осудил?
17:03:43 12-09-2024
Люди вообще-то дома побросали, в убежища прячутся, вычисляют кому завтра долетит, кому нет.
А эти почтенные представители власти, достойные избранники народа, сидят обсуждают, запретить квадробоберов или нет.
17:35:16 12-09-2024
Как переобутый одессит в думе оказался ?
Ещё и ненавистник баб и детей
06:58:09 13-09-2024
все эти люди? вы чё?