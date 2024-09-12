Вассерман вступился за квадроберов и осудил фурри

Он также отметил, что сейчас усматривается некий курс на инфантилизацию общества

12 сентября 2024, 16:00, ИА Амител

Анатолий Вассерман / Фото: t.me/lyceum1535

В подростковых играх в животных нет ничего страшного – главное, чтобы дети не заигрывались. Об этом "Парламентской газете" заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Ранее сенатор Наталия Косихина предложила запретить субкультуру квадроберов в России. Она уверена, что такие игры травмирует психику детей и могут привести к тяжелым последствиям.

Вассерман отметил, что запрещать что-либо – это самый эффективный способ популяризации, потому что запретный плод сладок. Более того, у детей подобные увлечения всегда существовали и это просто естественная часть пути взросления.

"Другое дело, что существует, например, сходная субкультура у взрослых – так называемая фурри, от слова fur, "мех" по-английски. Причем, насколько я знаю, она имеет в том числе довольно отчетливый сексуальный подтекст. А у детей это просто игры. И я лично ничего в них ненормального не вижу", – подчеркнул Вассерман.

Он также отметил, что сейчас усматривается некий курс на инфантилизацию общества. Поэтому тем же квадробингом могут увлекаться не только маленькие дети, но и подростки вплоть до 12-14 лет.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что не видит опасности для психики в представлении себя собакой с хвостом.