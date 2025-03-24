Всех заставят курить? Эксперты оценили возможность прибавки к отпуску за отказ от табака
Социальный психолог заявил amic.ru, что работодатели не придут в восторг от поблажек некурящим и могут предпочесть курильщиков
24 марта 2025, 12:15, ИА Амител
Инициатива награждать некурящих граждан дополнительной неделей к оплачиваемому отпуску может вызвать ряд негативных последствий, например, к дискриминации при приеме на работу отказывающихся от табака и обману со стороны работников, заявил amic.ru социальный психолог Алексей Рощин.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил на имя главы Минтруда Антона Котякова письмо, в котором предложил предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск отказавшимся от курения работникам. Как уточняет Russia Today, "на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что курение сотрудников обходится отечественным компаниям в 443 млрд рублей". Это происходит, по словам Мурашко, по причине частых перекуров и падения производительности труда в связи с ними. Кроме того, различные хронические заболевания, вызванные постоянным потреблением табака и ранней смертностью, на 4% снижают показатели ВВП.Алексей Рощин отметил, что значительная часть производственных предприятий в России частные, так что предложение прибавить неделю к отпуску будет адресовано им.
"Людям, зарабатывающим деньги, предлагается оплачивать еще семь дней не употребляющим табак сотрудникам. Сами работодатели вряд ли будут этим довольны. Они могут требовать, чтобы люди курили, экономить тем самым деньги или попросту не брать на работу некурящих, чтобы не платить из своего кармана", – указал эксперт.
Он также подчеркнул, что люди в большинстве случаев будут воспринимать льготу для некурящих не как заботу о здоровье, а как способ получить "на халяву" еще неделю оплачиваемого отдыха:
"Соответственно, скорее всего, будет придумана масса способов, как обмануть проверяющих. Люди станут курить тайком и скрывать факт пристрастия к табаку".
Эксперт привел по случаю пример из своей жизни:
"У моей мамы была знакомая, у которой так получилось, что она и дочь скрывали друг от друга, что курят. Придумывали всякие способы, чтобы перед своей родственницей доказать, что она некурящая, курили тайком в разных местах. И здесь это, с одной стороны, может стать способом некоего принуждения к курению, а с другой – способ стимулирования подобного обмана".
В то же время Антон Орлов согласен, что борьба с курением – дело непростое, особенно в условиях, когда 10% доходов федерального бюджета составляют налоги и акцизы с алкогольной и табачной продукции.
"С другой стороны, деньги, если мы говорим об интересах государства, сейчас не главное. Гораздо важнее общее здоровье нации и производительность труда. Победить, условно говоря, сопротивление табачной мафии государству вполне по силам. Вопрос, что важнее. Ведь там, где здоровье, там и улучшение демографии, и повышение производительности труда", – поделился Орлов своим мнением с amic.ru.
Он также напомнил, что еще несколько лет назад невозможно было себе представить действующие сегодня ограничения на курение и продажу табачной продукции.
"Сегодня сигареты в магазинах продаются на закрытых полках, а курить сейчас в общественных местах запрещено. В ресторанах – только на верандах. Плюс отели у нас тоже не для курящих. Поэтому медленно, но верно успехи в борьбе с никотиновой зависимостью есть", – указал политолог.
12:51:13 24-03-2025
Про 4% ВВП он загнул. Самые курящие среди высокоразвитых стран - китайцы. Рост производства с 2000-го года у них составил уже больше 1000 % на сегодняшний день.
13:39:11 24-03-2025
Ну государство то компенсирует потери через налоги и акцизы, думается что да же в плюсе.
16:01:02 24-03-2025
Работодатель сейчас оплачивает курящему его перекуры, которые по моим наблюдениям составляют до 1 часа в день. Это же лучше конечно, ага :-)
16:13:02 24-03-2025
Гость (16:01:02 24-03-2025) Работодатель сейчас оплачивает курящему его перекуры, которы... Я работаю на компьютере. Изучите внимательнее, как часто и на сколько долго, работодатель должен предоставить мне перерыв. Час за полный за рабочий день набегает или нет? Ну а на что я время отдыха буду тратить - это не ваше дело.
16:44:21 24-03-2025
Гость (16:13:02 24-03-2025) Я работаю на компьютере. Изучите внимательнее, как часто и н... По закону может и обязан, но никто тебе перерыв не даст, не нравится - пинка под зад, так что работай и не ной, усек ?
17:01:47 24-03-2025
Гость (16:44:21 24-03-2025) По закону может и обязан, но никто тебе перерыв не даст, не ... Дурашка. Я не виноват, что твоя работа требует от тебя только филигранного опыта общения с лопатой. Бери больше, кидай дальше, а пока набранное тобой летит, ты отдыхаешь. Есть и другие организации. У нас и чай/кофе бесплатные и плюшки к напиткам так же халявные. Но тебя никто не возьмет даже пол или посуду мыть... Ты не можешь соблюдать свои права по ТК даже в минималке... Но привык к пинкам под зад и не ныть. Тебя ждет только должность полотера в Мария-Ра или кассира там же. Это твой уровень. И не забывай спрашивать про необходимость пакета! А то без бонусов оставят.
16:55:17 24-03-2025
Трепология это... Будет цель-чел будет пахать...
22:47:00 24-03-2025
Интересна цель этих социальных экспериментов. Вот бывает, что законы принимаются от потребностей, с ними понятно. А вот те, которые от безделья - это просто чтобы что?