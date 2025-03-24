Всех заставят курить? Эксперты оценили возможность прибавки к отпуску за отказ от табака

Социальный психолог заявил amic.ru, что работодатели не придут в восторг от поблажек некурящим и могут предпочесть курильщиков

24 марта 2025, 12:15, ИА Амител

Работа в офисе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Инициатива награждать некурящих граждан дополнительной неделей к оплачиваемому отпуску может вызвать ряд негативных последствий, например, к дискриминации при приеме на работу отказывающихся от табака и обману со стороны работников, заявил amic.ru социальный психолог Алексей Рощин.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил на имя главы Минтруда Антона Котякова письмо, в котором предложил предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск отказавшимся от курения работникам. Как уточняет Russia Today, "на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что курение сотрудников обходится отечественным компаниям в 443 млрд рублей". Это происходит, по словам Мурашко, по причине частых перекуров и падения производительности труда в связи с ними. Кроме того, различные хронические заболевания, вызванные постоянным потреблением табака и ранней смертностью, на 4% снижают показатели ВВП.Алексей Рощин отметил, что значительная часть производственных предприятий в России частные, так что предложение прибавить неделю к отпуску будет адресовано им.

"Людям, зарабатывающим деньги, предлагается оплачивать еще семь дней не употребляющим табак сотрудникам. Сами работодатели вряд ли будут этим довольны. Они могут требовать, чтобы люди курили, экономить тем самым деньги или попросту не брать на работу некурящих, чтобы не платить из своего кармана", – указал эксперт.

Он также подчеркнул, что люди в большинстве случаев будут воспринимать льготу для некурящих не как заботу о здоровье, а как способ получить "на халяву" еще неделю оплачиваемого отдыха:

"Соответственно, скорее всего, будет придумана масса способов, как обмануть проверяющих. Люди станут курить тайком и скрывать факт пристрастия к табаку".

Эксперт привел по случаю пример из своей жизни:

"У моей мамы была знакомая, у которой так получилось, что она и дочь скрывали друг от друга, что курят. Придумывали всякие способы, чтобы перед своей родственницей доказать, что она некурящая, курили тайком в разных местах. И здесь это, с одной стороны, может стать способом некоего принуждения к курению, а с другой – способ стимулирования подобного обмана".

В то же время Антон Орлов согласен, что борьба с курением – дело непростое, особенно в условиях, когда 10% доходов федерального бюджета составляют налоги и акцизы с алкогольной и табачной продукции.

"С другой стороны, деньги, если мы говорим об интересах государства, сейчас не главное. Гораздо важнее общее здоровье нации и производительность труда. Победить, условно говоря, сопротивление табачной мафии государству вполне по силам. Вопрос, что важнее. Ведь там, где здоровье, там и улучшение демографии, и повышение производительности труда", – поделился Орлов своим мнением с amic.ru.

Он также напомнил, что еще несколько лет назад невозможно было себе представить действующие сегодня ограничения на курение и продажу табачной продукции.